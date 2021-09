"No permitiremos la marcha del 20N", advierte la policía política cubana al opositor Cuesta Morúa

El opositor Manuel Cuesta Morúa fue liberado en la noche de este miércoles tras una detención de casi 12 horas en la que la policía le adelantó que las marchas convocadas para el 20 de noviembre no serán autorizadas, según contó a 14ymedio el propio disidente poco después de regresar a su casa. El vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba fue arrestado sobre las diez de la mañana cuando salía de su vivienda en el barrio de Alamar, en La Habana.

"Me llevaron a la estación de Cojimar, allí me condujeron a una celda y a eso de las dos de la tarde vino un agente de la Seguridad del Estado para lanzarme un monólogo, porque yo no suelo conversar con ellos", explica.

El objetivo del interrogatorio era conocer detalles organizativos de la manifestación del próximo 20 de noviembre, una iniciativa ciudadana promovida por el actor y dramaturgo Yunior García desde la plataforma Archipiélago y que también apoya e impulsa Cuesta Morúa. "Siempre aprovechan para otra cosa, pero el tema fundamental fue el 20N y la participación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba", señala.

Durante la conversación, el oficial le amenazó advirtiéndole para que estuviera listo, ya que tomarán las medidas necesarias, porque la marcha no se va a autorizar. "Al terminar el interrogatorio, me volvieron a llevar a la celda y poco después de las nueve de la noche me llevaron para mi casa en un carro de la policía".

El opositor denuncia que le pusieron una multa de 100 pesos "por evadir el dispositivo" que tenían alrededor de su vivienda. "Ellos tenían un operativo desde hace dos días para impedirme ir a la calle y por eso me han puesto la multa, por salir", denuncia. Desde el pasado 27 de septiembre, cuando fue también detenida su esposa, la activista y miembro de la Red Femenina de Cuba Nairobis Suárez, era visible el cerco policial.

El Consejo de expertos de la organización Transparencia Electoral, del que Cuesta Morúa es miembro, había exigido este miércoles en las redes sociales su liberación inmediata y la de "los cientos de cubanos que aún siguen detenidos luego de participar en la masiva protestas del 11 de julio". La organización expresó también su preocupación por "la arbitrariedad con la que actúa el Gobierno cubano, así como ante la persecución y criminalización sistemática de los factores democráticos en la Isla".

La represión contra los activistas y ciudadanos que han firmado las solicitudes dirigidas a varios gobiernos provinciales para realizar manifestaciones el próximo 20 de noviembre ha aumentado en los últimos días. "A quienes visitan los agentes de la Seguridad del Estado es a nuestras familias", denunció Yaide Gómez, una de los firmantes en la provincia de Holguín.

"Su intención era clara, influir en mis padres para que ellos me pidieran que no publicara más, pero ni siquiera fue sincero con ellos, no les mencionó dicha carta. Te lo cogiste con la puerta, mijito, esos viejos me enseñaron valores, sobre todo, a no mentir. Y ¿quién sería yo, si por miedo, ahora cambiara mis principios?".

"Sabemos que han estado acosando a los firmantes de las cartas donde se notifica a las autoridades nuestra decisión de manifestarnos. Pero no nos intimidan. ¡Toda nuestra solidaridad con aquellos que han sido detenidos, interrogados o amenazados! Admiramos sinceramente su coraje. Cada vez son más las ciudades que entregan nuevas cartas para marchar en sus territorios. Lo que hacemos no es un delito. ¡Y lo saben! ¡Los que cometen un crimen son quienes reprimen nuestros derechos!", alertó Yunior García.

La iniciativa del colectivo Archipiélago suma cada vez más apoyos en las principales ciudades cubanas. Las últimas en sumarse a las manifestaciones convocadas para el próximo 20 de noviembre fueron Cienfuegos y Guantánamo pero antes fueron noticia la participación de La Habana, Holguín y Santa Clara.

