Persisten las dudas sobre la capacidad de la estatal Fincimex de entregar remesas en dólares

Una sucursal de Cadeca en Villa Clara alardea de ser la primera, y quizá la única del país, en entregar billetes verdes a una clienta

La Habana/La posibilidad abierta por la Financiera de Cimex (Fincimex) de recibir remesas en dólares en efectivo a través de las Casas de Cambio estatales (Cadeca) no tiene apenas acogida, al menos por el momento. No ha sido hasta este jueves, dos días después de que la corporación sancionada por EE UU y perteneciente al emporio Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), de las Fuerzas Armadas, anunciara la medida, que se ha producido una operación.

Si se sabe, es porque las propias autoridades lo han informado con pompa. “En horas tempranas de la mañana de hoy, la sucursal de Cadeca Villa Clara hizo historia al llevar a cabo la PRIMERA operación de recepción de remesas desde el exterior”, publicaba en sus redes sociales la financiera estatal Servicios de Pago Red S.A. (Redsa), acompañando el post con una fotografía de la clienta que recibió el “dinero en efectivo al instante”.

Cadeca de 23 y J, en El Vedado habanero, este jueves. / 14ymedio

La publicación demostraba lo que 14ymedio observó el día anterior, en un recorrido por varias de las Cadeca de La Habana seleccionadas por Fincimex la noche del martes: incluso en las oficinas que aseguraban estar dando el servicio, nadie estaba haciendo uso de él. “Sí, por supuesto, ya estamos despachando remesas en dólares y en efectivo, desde cualquier país”, respondía una empleada de la Cadeca de Santa Catalina, en La Víbora, en el municipio Diez de Octubre. “Con dar el número de identificación de la transferencia es suficiente”, precisaba, sin que los que preguntaban concretaran la operación.

Muchos de los comentarios a las publicaciones de Fincimex en Facebook dan una idea de la opinión generalizada entre los cubanos. “Necesito saber cuál es la aplicación que se puede usar para enviar dinero desde Sudáfrica, Fonmoney no tiene incluido ese país”, inquiere la usuaria Odalis Mejica. Otra comentarista, Xiomara Hernández, abunda: “Es importante decir cuáles son las aplicaciones por las que se pueden enviar las remesas para que lleguen a Cadeca y cobrar en efectivo”.

Hasta el momento, en efecto, Fincimex no ha especificado qué compañía efectúa el envío de remesas, ni qué comisión aplica, aunque se entiende, de lo que publicita en redes, que el intermediario es Tocopay. Para enviar 100 dólares, según sus tarifas, hay que pagar desde el extranjero 111,29 dólares o 100,20 euros. ¿Cobra Cadeca comisión si se prefiere recibir efectivo y no depositar en la tarjeta Clásica? Tampoco lo especifican.

Cola delante de la Cadeca de Neptuno, en Centro Habana. / 14ymedio

“Este servicio no puede competir con los privados, ni otros servicios como Sendvalu”, explica un joven que recibe dinero de un pariente en el extranjero. “Si me mandan 650 USD, las recibo en mi casa, y a mi tío le cobran 685 USD”. Es decir, una comisión de 5,38%, frente al casi 9% de Tocopay, que no hace entregas a domicilio. “¿Quién va a hacer cola en una Cadeca luego, si ni siquiera sabes si van a tener disponible el efectivo?”.

En euros, por cierto, no se despacha. Así lo aseveran en la Cadeca de 23 y J, en El Vedado. Afuera de esa sucursal, decenas de personas hacían cola, pero ninguna para cobrar remesas. La mayoría aguardaba para poder sacar de su tarjeta moneda nacional, y solo se les permitiría extraer 1.000 pesos, menos de dos dólares al cambio informal.

Cartel en la puerta de la Cadeca de Belascoaín, en Centro Habana. / 14ymedio

En la cola de la Cadeca de Neptuno, en Centro Habana, aunque ninguno de los que esperaban, en su mayoría jubilados, iba a recibir remesas, tienen claro que esto no va a prosperar. “Ayer había dos cajeras y no había dinero, y hoy hay dinero y hay una sola cajera”, decía una mujer. Alrededor de la fila, merodeaban los cambiadores informales, ofreciendo cambiar euros y dólares a la tarifa por la izquierda, de 520 pesos por dólar y 590 por euro. Poco antes del mediodía, se fue la conexión. “¿Así se puede cobrar algo?”, se marchaba indignado un anciano.

En la Cadeca de Belascoaín, este miércoles, ni siquiera había electricidad. Eso sí, afirmaban los cajeros, “ya estamos pagando remesas de Fincimex”. Pura voluntad, como acreditó hoy el post de Redsa en Villa Clara.