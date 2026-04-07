Suspicacia generalizada ante el anuncio oficial de la entrega de remesas en dólares en Cuba

Fincimex no da detalles sobre las comisiones y el procedimiento de entrega de divisa en billetes en las Cadeca

La Habana/La Financiera de Cimex (Fincimex) anunció este martes que se podrá recibir remesas en dólares en efectivo a través de las Casas de Cambio estatales (Cadeca). Con varias exclamaciones, la corporación, sancionada por EE UU y perteneciente al emporio Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), de las Fuerzas Armadas, indicó en sus redes sociales: “¡Remesas en dólares efectivo! ¡Desde el mundo entero, en minutos! Ahora, en Cadeca, puedes recibir tus remesas en efectivo en USD”.

En una llamada telefónica a la oficina central de Cadeca, una empleada responde a este diario que “todavía lo están estudiando” y mandaba a ponerse en contacto con Fincimex “para lo de recibir en efectivo”. Las Casas de Cambio, aseveraba, aún no lo tienen implementado. Y concluía: “Hay que esperar”.

No se diría tal cosa del entusiasta y breve comunicado de Fincimex. En él, indica también que “siempre podrías a su consideración depositarlas total o parcialmente en tu cuenta de Clásica”, refiriéndose a la tarjeta de Cimex, la herramienta creada por Gaesa para captar dólares, y que permite pagar en gasolineras y tiendas estatales en Cuba, además de servicios mayoristas, como la compra de autos e importaciones.

“Las buenas noticias siempre son para ustedes, porque si necesito efectivo de la misma tarjeta no me lo dan, más el que te descuentan por ponerle”

Si se elige esta modalidad, ofrecerán, dicen, “descuentos y ventajas adicionales”, aunque se descartan en la compra de gasolina. Preguntados al respecto por un usuario, la financiera responde que esos descuento serán, dependiendo del comercio, entre un 4% y un 10%.

El pago en efectivo de remesas en la Isla no es ninguna novedad y se hace directamente en el domicilio del beneficiario. Lo hacen, de hecho, empresas como Cubamax, Cuballama, Sendvalu o Bagalso –recientemente autorizada por el Banco Central–, al margen, eso sí, de Gaesa y sus filiales, sancionadas por Estados Unidos.

No solamente por eso, sino porque está más que acreditada la falta de divisas en efectivo en el país, cientos de comentarios en el post de Fincimex expresan sus suspicacias hacia la nueva medida. “Las buenas noticias siempre son para ustedes, porque si necesito efectivo de la misma tarjeta no me lo dan, más el que te descuentan por ponerle”, expresa Ivan Betancour. La corporación le responde insistiendo: “Es buena noticia para los beneficiarios de remesas el acceder a una remesa en USD cash”, a lo que otra comentarista remacha: “Debe de ser por eso que la venta de USD en las cadecas está detenida. Desde el 28 de enero esa cola no camina”.

“¿Ahora sí hay efectivo?”, cuestiona entre carcajadas Livan Orelly, que acaba teniendo un intercambio con Fincimex. “El servicio se activa a partir del servicio Clásica y su capacidad demostrada de recaudación”, asegura la estatal, y vuelve a la carga Orelly: “Capacidad demostrada igual que la gasolina con Clásica y no hay gasolina”.

Los usuarios vienen a exponer todas las dudas que puede hacerse cualquier cubano de a pie. ¿Cuándo empieza el servicio? ¿Cuánto cobran por comisión? ¿Desde qué países se puede enviar esa remesa? ¿Cuál será el procedimiento exacto?, son algunas de ellas. “El anuncio está muy incompleto”, resume una anciana de Centro Habana con una hija en España. “Si ponerle dinero a la Clásica es un dolor de cabeza, con los pocos lugares que hay, los apagones, los problemas de conexión, no quiero ver eso de recibir remesa y ponerla en la Clásica en una misma operación”.

En la misma línea opinaba otro comentarista de Facebook: “Si es un día de pago a jubilados, es por gusto, porque entre las colas y los apagones y las caídas de los sistemas informáticos de Cadeca, el dolor de cabeza para ese tipo de acción es inmenso”. Fincimex daba otra respuesta optimista: “Se ampliará gradualmente a otras redes”.