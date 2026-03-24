El Banco Central de Cuba permite a la empresa española Bagalso entregar remesas en divisas

Como se ha hecho con Cubamax desde EE UU, la firma gallega podrá "canalizar fondos, para depósito en cuentas, tarjetas de débito, o carga de tarjetas prepago de beneficiarios"

Madrid/El Banco Central de Cuba (BCC) ha autorizado a Bagalso Internacional S.L., una pequeña empresa española de servicios financieros, a “desarrollar actividades de transmisión de dinero” en la Isla. La resolución, publicada este martes en una Gaceta Oficial extraordinaria, permite a la firma, de facto, la gestión de remesas, aunque en ningún momento menciona esta palabra.

Entre las actividades autorizadas figuran “canalizar fondos, para depósito en cuentas, tarjetas de débito, o carga de tarjetas prepago de beneficiarios en Cuba” y “entregar efectivo en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios” y “desarrollar, gestionar y operar las plataformas digitales, interfaces y sistemas tecnológicos necesarios”. A la vez, Bagalso tiene una decena de obligaciones a partir de la entrada en vigor de la resolución –dentro de tres días–, la primera de ellas, “designar una representante con residencia en Cuba, con facultades suficientes para recibir notificaciones y requerimientos de las autoridades cubanas, presentar información y documentación requerida” y representar a la firma ante el BCC y otras autoridades competentes.

La empresa también estará obligada a “cumplir con los límites transaccionales y operativos que establezca el Banco Central de Cuba, tanto para operaciones individuales como acumulativas”, “someterse a la supervisión, y requerimientos de información” del mismo BCC y “someterse a la jurisdicción de los tribunales cubanos”.

La empresa también estará obligada a “cumplir con los límites transaccionales y operativos que establezca el Banco Central de Cuba”

En la propia resolución queda consignado que la S.L. –sociedad limitada, esto es, una sociedad mercantil donde la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado y el capital mínimo es reducido, de menos de 6.000 euros– fue “constituida conforme a las leyes del Reino de España para desarrollar actividades auxiliares a los servicios financieros”, tiene domicilio en Lugo (Galicia), y “no constituirá persona jurídica en Cuba”.

La empresa tiene apenas tres meses: fue inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil español el pasado 18 de diciembre, y tiene como apoderada a Sonnia Alejandra Núñez del Riego. Como administrador único de Bagalso Internacional figura el lucense Eduardo Valín Fernández, vinculado a varias firmas en esa provincia gallega –entre ellas el Club de Baloncesto Breogán– y, de hecho, consejero delegado ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Lugo.

Núñez del Riego, por su parte, es una cubana que, en la capital de la Isla, fundó una mipyme junto a Raidel Pérez Nodarse, Sonrai Rodamientos. Como su nombre indica y muestran los anuncios en sus redes sociales, aún vigentes, se dedican a comercializar rodamientos, gomas y cámaras para ruedas de motos y bicicletas, así como correas de transmisión y herramientas, de manera mayorista. Sin embargo, está dada de alta en el registro de micro, pequeñas y medianas empresas del Ministerio de Economía y Planificación –como Sonrai Habana, en el municipio de Playa– para “comercializar alimentos, bebidas y tabaco”.

Como administrador único de Bagalso Internacional figura el lucense Eduardo Valín Fernández, vinculado a varias firmas en esa provincia gallega

Tanto Núñez del Riego como Pérez Nodarse son también los administradores solidarios de Rodamerican International S.L., constituida en Madrid en 2023 con el objeto social de “comercio al por mayor, no especializado”, “operaciones de importación, exportación y comercialización de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tabaco, así como todo tipo de alimentos”.

Bagalso Internacional no es la primera firma financiera extranjera autorizada a operar por el BCC para sustituir a Orbit S.A., sancionada por la Administración de Trump en enero de 2025 por su pertenencia al todopoderoso conglomerado militar Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.), como lo reveló The Miami Herald en un extenso reportaje. A finales de diciembre, la empresa estadounidense Cubamax Travel Inc. recibió los mismos permisos, incluyendo la entrega de "efectivo en moneda nacional o en divisas a los beneficiarios".

Por lo demás, las autoridades llevan dos días muy activas en cuanto a normas y permisos, luego de anunciarse oficialmente que los cubanos en el exterior, incluidos los cubanoamericanos, podrán invertir en negocios dentro de la Isla.

Este lunes, otra Gaceta Oficial extraordinaria informaba de que el BCC había autorizado por primera vez a 10 empresas –nueve mipymes y una empresa mixta– a utilizar criptomonedas para pagos internacionales. La resolución incluía los nombres de las firmas y su cometido: Ingenius Tecnologías, Dofleini (fundada por el diputado Carlos Pérez Reyes), Cema Soltec, Pasarela Digital SURL, Ara y DASQOM SURL (todas ellas de servicios informáticos o tecnología de la información), La Calesa Real y El Asadito (gastronomía) y La Meknica (transporte). La empresa mixta es Productos Sanitarios S.A. (Prosa), cuyo gerente general es Manolo González García.