La "pesca frenética" del año pasado lleva a la escasez en la mayor presa de Cuba

Cumplir la meta es difícil, no solo por la falta de peces, sino por las condiciones de los barcos.

La Habana/Hace un año, la prensa oficial celebraba que los peces del embalse de Zaza, en Sancti Spíritus, se pudieran “coger con las manos” gracias a la sequía. Escambray tuvo que confirmar, este martes, lo que entonces advirtió 14ymedio: la pesca frenética iniciada en aquel momento ha provocado que la fauna del lugar se vuelva arisca, escasa y temerosa de salir a la superficie.

Escambray utiliza el muy criollo término huyuyo para referirse a los peces. Significa que el animal no solo tiende a escapar de la luz, sino que está nervioso a todas horas. Los pescadores de Zaza tenían un plan de 914 toneladas para el cierre del primer cuatrimestre del año. Dadas las condiciones del embalse, solo llegaron a capturar 658.

El periódico tiene mala memoria. Dice no comprender por qué, si el año pasado “se cerró con buenos resultados productivos”, ahora los números no cuadran. El propio Escambray fue el primero en admitir, en mayo de 2024, que el mayor embalse de Cuba “agonizaba” y que, para no perder el alimento, las cooperativas se habían lanzado al agua a pescar todo lo que pudieran. Los camiones de Acopio los esperaban en la propia orilla.

Ahora, a la sequía –las condiciones ambientales no han cambiado– se suma lo que el diario llama “la poca manifestación de las especies”, un eufemismo que ha llevado a la creación de brigadas con un oficio especial: el “rastreador” de peces.

El trabajo de estos pescadores es “rastrear hasta el último palmo de espejo de agua en Zaza y otros embalses”

El trabajo de estos pescadores es “rastrear hasta el último palmo de espejo de agua en Zaza y otros embalses”. Se implican prácticamente todos los que se dedican a esa labor en la zona –unas 13 brigadas–, y afirman que con sus técnicas de búsqueda podrán cumplir las 3.035 toneladas anuales que tienen en el plan, 28 más que las exigidas en 2024.

Cumplir la meta es difícil, no solo por la falta de peces, sino por las condiciones de los barcos. El año pasado ya era una queja el hecho de que las embarcaciones eran precarias y no había cómo repararlas. Ahora, los burócratas de la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus reconocen que el panorama es mucho peor.

Habla de roturas no solo de los botes, sino también de los tractores que transportan los cargamentos. La estrategia orientada afecta el bienestar del pescador: se ordenó “recuperar días de pesca”, es decir, trabajar más tiempo y colocar dos brigadas de pescadores en un mismo barco, otro punto de conflicto. Además, “hay déficit de aceite, piezas de repuesto y otros recursos”.

Por si la situación no fuera lo suficientemente difícil, se reporta este año la presencia de una planta invasora que “cubre buena parte” del embalse. Sin embargo, Escambray no dice de qué planta se trata.

Hace un año, las autoridades admitían que, de los 1.020 millones de metros cúbicos de agua que podía albergar Zaza, solo contaba con 132.600, el 13% de su capacidad. El número era como para poner el grito en el cielo, pero la reacción –en un momento de sumo desabastecimiento– fue pescar todo lo posible antes de que los peces murieran. Entonces, bastaba con alargar la mano; no había que echar la pita ni las redes. El término que puso de moda entonces el periódicio fue “pesca acelerada”, y aplaudió los beneficios que iba a traer a la alimentación en la provincia.

El silencio sobre la sequía le costó caro a Zaza. En 2023 los pescadores advertían de que los peces no se desarrollaban adecuadamente y que pescarlos antes de tiempo iba a tener un fuerte impacto ambiental.

En aquel momento, el embalse enfrentaba la suciedad y el exceso de vegetación, aunque los directivos provinciales aseguraron haber limpiado 13,5 hectáreas gracias a una dotación de combustible para ese propósito.

La presa de Zaza se creó en 1975 y, según la enciclopedia oficialista Ecured, en sus inmediaciones –incluyendo una zona de Villa Clara– viven unas 264.000 personas, cuya subsistencia depende en gran parte del embalse.