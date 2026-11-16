Pese a las bajas temperaturas, siguen proliferando los mosquitos, el dengue y la chikunguña

Madrid/El clima fresco que ha llegado en los últimos días a la Isla no alcanza para acabar con la plaga de mosquitos. “Anoche yo estaba sentada en la sala de mi casa y tuve que echarme repelente para poder ver la televisión porque me estaban picando por todos lados”, cuenta un vecino de la capital. Quienes esperaban que el frío polar anunciado en Cuba como consecuencia del fenómeno El Niño que azota el planeta rebaje la amenaza de las arbovirosis deberán aún aguardar hasta al menos diciembre, según los meteorólogos.

“Creo que se necesita algo más de frío para que disminuyan”, admite el habanero. Los permanentes salideros, los depósitos de agua y la omnipresente acumulación de basura en cualquier esquina de la Isla han resultado ser de nuevo un excelente caldo de cultivo para la proliferación de arbovirosis en una temporada atípica. Los meses que van entre mayo y octubre, con un fuerte pico en septiembre, se consideran los peores para el aumento de ejemplares del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, y del jején, responsable del oropouche. Pero avanzado noviembre, la situación tiende a mejorar. Salvo este año.

Madelaine Rivera Sánchez, directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública, sostuvo este fin de semana que hay transmisión de dengue y chikunguña en todas las provincias, con mayor incidencia del primero. La noticia positiva es que no hay casos –al menos confirmados– de zika y oropouche, pero los contagios de las otras dos enfermedades siguen en aumento.

Madelaine Rivera Sánchez, directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del Ministerio de Salud Pública, sostuvo este fin de semana que hay transmisión de dengue y chikunguña en todas las provincias

“Al cierre de la semana estadística 44, siete territorios superaron la tasa de incidencia de la semana anterior: Pinar del Río, que ocupa el primer lugar en complejidad por dengue y chikunguña, seguida por Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, el municipio especial Isla de la Juventud, Santiago de Cuba y Guantánamo”, indicó la directiva, que es también doctora.

La especialista recordó que es crucial mantener tapados todos los depósitos de agua, “chapear los patios y solares, y participar desde los CDR y la comunidad en el saneamiento”. "Mientras menos criaderos tenga el mosquito, menos posibilidades tendremos de enfermarnos", afirmó, además de subrayar la importancia de acudir a las instituciones de salud lo antes posible. La medida sigue contando con el rechazo mayoritario de muchos pacientes, que creen poder controlar la enfermedad en casa con más seguridad y comodidad. El pésimo estado de los centros sanitarios y la escasez de medicamentos han contribuido a la percepción de que estar en ellos es incluso más arriesgado que no hacerlo, siempre que la situación no se agrave.

Pero lo más sorprendente que dijo Rivera Sánchez fue referente a las medidas de fumigación. Aunque en todas las provincias se cuenta con insecticidas y abate, aseguró, la falta de combustible para las máquinas ha dificultado las tareas. Para paliar la situación, “se ha trabajado en una modificación de los equipos para sustituir el diésel por agua en un grupo de ellos, lo que ha permitido que en octubre y lo que va de noviembre se ejecuten acciones, sobre todo en los lugares de alta transmisión”.

La especialista no dio más explicaciones, aunque podría tratarse del sistema nebulización ULV o en frío, donde a diferencia de en los termonebulizadores tradicionalmente usados en la Isla –a base de diésel–, se utiliza la energía eléctrica de un motor y se dispersa la solución de un producto en agua.

Hace solo un mes, la Organización Panamericana de la Salud donó unos 50 equipos de fumigación a Cuba que fueron a parar mayoritariamente a Holguín, la provincia con más casos. En aquel momento, la directora del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología de la provincia, Geanela Cruz, ya recordó que su uso iba a verse limitado por la “crisis de combustibles que afecta al país”.

De acuerdo con los datos oficiales, la epidemia de chikunguña y dengue de 2025, que adquirió enormes dimensiones, dejó al menos 65 muertos y casi un tercio de la población contagiada. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana y Cuba Siglo 21 afirmaron, por su parte, que hubo 8.700 fallecidos por arbovirosis.

En lo que va de año, la OPS contabiliza 1.746 casos de dengue y 2.716 de chikunguña reportados por las autoridades de la Isla, pero, una vez más, los miles de casos que escapan al recuento oficial multiplican los datos exponencialmente.