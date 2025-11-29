Con la peste porcina en España, los cubanos podrían quedarse sin cerdo este fin de año

El precio de la carne de puerco subirá en la medida en que se acercan los festejos navideños.

La Habana/La aparición de peste porcina africana en grupos de jabalís catalanes ha obligado al Gobierno español a suspender 120 certificados sanitarios de exportación de diversos productos del cerdo a 40 países, entre ellos Cuba. La prohibición afecta a la carne y el producto de porcino, embutidos, jamones, grasa de cerdo, vísceras, material genético, semen, cerdos reproductores, materias primas para piensos, lechones de engorde, tripas y embriones de porcino.

La peste porcina africana es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta exclusivamente a los cerdos domésticos y jabalíes. No se transmite a los humanos, pero provoca fiebre hemorrágica y una elevada mortalidad en los animales infectados. Debido a su facilidad de propagación y al impacto devastador sobre las granjas, los países imponen estrictas restricciones comerciales cada vez que aparece un brote.

España no sufría episodios de peste porcina desde 1994. El actual brote le hace perder el estatus de país libre de peste porcina africana (PPA) ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa) y, por lo tanto, sus productos ya no pueden enarbolar ese certificado.

Sin embargo, no todos los países reaccionan de la misma manera ante un brote de PPA. Algunos grandes importadores, como China, que es el mayor comprador de carne de cerdo española, aceptan la regionalización, lo que significa que solo restringirán las importaciones procedentes de la zona afectada, en este caso Cataluña, permitiendo que el resto del territorio español continúe exportando con normalidad. No es ese el caso de Cuba, que no aplica este principio y establece un veto total a los productos porcinos en cuanto se detecta un foco de la enfermedad en cualquier punto del país.

El inesperado brote es un golpe fuerte para los productores porcinos españoles y también para Cuba, que depende casi enteramente de las importaciones para cubrir su demanda cárnica debido al derrumbe de su industria que se encuentra en mínimos históricos. España es, desde 2023, el principal suministrador de carne de cerdo para la Isla, seguido por Estados Unidos y Brasil. Habrá que ver cómo estas medidas sanitarias afectan las mesas cubanas, al menos de quien se lo pueda permitir este fin de año. La pérdida temporal de este proveedor clave, coincide con un mercado cubano ya presionado por la escasez, el encarecimiento de los alimentos y la debilidad persistente de la producción nacional.

La situación golpea el bolsillo, ya de por sí castigado, de las familias cubanas. / 14ymedio

En la mayoría de los mercados agropecuarios del país, la libra de carne de cerdo sin hueso ha superado este noviembre los 1.000 pesos y, como suele ocurrir, su precio subirá en la medida en que se acercan los festejos, la suspensión de las compras a España hará que el plato tradicional de fin de año se volverá aún más inasequible.

Hasta el momento, no existe pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sanitarias cubanas sobre si se mantendrá o no la entrada, a través de viajeros o envíos personalizados, de productos porcinos procedentes de España. Técnica común para introducir alimentos al país, que desde 2021 se mantiene con una excepción arancelaria para importación “no comercial” de medicinas y comida. La situación se agrava por la cercanía con las fechas navideñas, época en la que crece la demanda de carne de puerco, embutidos y jamones. Esta situación extraordinaria puede golpear fuertemente el bolsillo, ya de por sí castigado, de las familias cubanas en este fin de año.