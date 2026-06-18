La petrolera australiana Melbana suspende su actividad en Cuba por las sanciones de EE UU contra Cupet

Desde finales de 2025, Melbana solo conservaba servicios mínimos de seguridad y protección de las instalaciones, prestados por trabajadores cubanos.

Hace poco más de un año, la empresa pretendía exportar crudo de la Isla a pesar de resultados mediocres

La Habana/Las sanciones de Estados Unidos contra la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) ya han comenzado a tener efectos sobre las empresas extranjeras vinculadas al sector energético en la Isla. La petrolera australiana Melbana Energy anunció este jueves la suspensión inmediata de su participación financiera, técnica y administrativa en el Bloque 9, uno de los proyectos de exploración de crudo más prometedores, según Cupet, aunque nunca presentó datos convincentes.

La empresa, que cotiza en la Bolsa de Australia, tomó la decisión una semana después de que Washington incluyera a Cupet en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac). La compañía estatal cubana es la contraparte contractual de Melbana en el acuerdo de producción compartida del Bloque 9.

“Melbana ha suspendido inmediatamente su participación directa” en esas actividades mientras estudia las consecuencias legales de la medida de la Ofac, informó la empresa a sus accionistas, y añadió que Cupet ya había sido notificada de la decisión.

El Bloque 9 abarca unos 2.344 kilómetros cuadrados en tierra firme, a lo largo de la costa norte de Cuba y unos 140 kilómetros al este de La Habana, en una franja geológica cercana al yacimiento de Varadero. Durante años, Melbana presentó la zona como el principal activo de su cartera internacional, pero en noviembre pasado ya comenzaban a desvanecerse las expectativas de hallar petróleo comercialmente rentable en la Isla.

Melbana ordenó el pasado año la salida de Cuba de todos sus empleados expatriados y contratistas extranjeros

Para entonces, el proyecto acumulaba además otro revés. Los trabajos permanecían paralizados desde finales de 2025 por los impagos de Sonangol, la petrolera estatal angoleña que conserva formalmente una participación del 70% en el Bloque 9.

Ante la falta de las aportaciones financieras comprometidas por su socio, Melbana ordenó el pasado año la salida de Cuba de todos sus empleados expatriados y contratistas extranjeros. Desde entonces solo conservaba servicios mínimos de seguridad y protección de las instalaciones, prestados por trabajadores cubanos.

Lo que cambia ahora es que la firma corta también el apoyo que todavía proporcionaba como operadora del proyecto. La decisión amenaza con complicar aún más la eventual reanudación de las perforaciones y el desarrollo comercial de los yacimientos.

Melbana conserva formalmente un 30% del contrato, aunque en abril anunció el inicio del procedimiento para recuperar la participación de Sonangol por incumplimiento de sus obligaciones financieras. La transferencia del 70% restante depende todavía de la aprobación de las autoridades cubanas.

La empresa australiana ha contratado abogados y asesores especializados para determinar el alcance de las sanciones y el posible riesgo para sus accionistas, sus operaciones y su posición contractual. La petrolera también estudia si existe alguna vía para solicitar aclaraciones o autorizaciones a la Ofac o al Departamento de Estado que le permitan retomar su actividad en la Isla.

Lejos queda el proyecto anunciado por la australiana, en diciembre de 2024, de exportar por primera vez crudo cubano

La compañía advirtió de que el marco sancionador es “altamente técnico” y que sus consecuencias no son sencillas. Por el momento, no ha tomado una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó a Cupet en la lista de entidades sancionadas el pasado 11 de junio. Washington acusa a las autoridades cubanas de utilizar el combustible y otros recursos energéticos como mecanismos de control social y de favorecer a la élite gobernante mientras la población soporta apagones y una prolongada escasez. La medida bloquea los posibles activos de Cupet bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país mantener relaciones con la entidad.

La Habana, por su parte, denunció las sanciones como parte de un intento de “estrangulamiento” económico y aseguró que agravarán las dificultades para importar combustible y sostener los servicios públicos.

Después de más de una década en Cuba, Melbana precisó que sus proyectos de exploración en Australia no están afectados. El futuro de sus actividades en la Isla, en cambio, queda atrapado entre las sanciones estadounidenses contra Cupet, los impagos de la angoleña Sonangol y unas expectativas sobre el potencial petrolero del Bloque 9 que el régimen contribuyó a alimentar. Lejos queda el proyecto anunciado por la australiana, en diciembre de 2024, de exportar por primera vez crudo cubano.