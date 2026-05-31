Piden al Consulado cubano en Cancún que se pronuncie ante una ola de discriminación

La prensa local informó que el caso comenzó con una disputa vecinal relacionada con la mordida de un perro y terminó con un fuerte rechazo público.

La Habana/Cubanos residentes en México reclamaron a la Cancillería de la Isla y a su Consulado en Cancún una respuesta pública ante el clima de hostilidad que, aseguran, se ha desatado contra la comunidad cubana en Quintana Roo tras un incidente ocurrido recientemente en la Supermanzana 23 de esa ciudad turística. En un pronunciamiento difundido en redes sociales, los firmantes denuncian que la representación diplomática ha guardado silencio frente a episodios de discriminación que ya no se limitan al debate digital, sino que han comenzado a afectar la vida cotidiana de familias cubanas ajenas a los hechos.

El texto, titulado La necesidad de una representación consular activa e imparcial, expresa la “profunda preocupación” de los residentes cubanos ante “la falta de un pronunciamiento oficial por parte de la Cancillería de Cuba” después de que el caso generara una fuerte reacción en redes sociales y, según los denunciantes, derivara en “episodios reales de exclusión y discriminación” en el estado de Quintana Roo.

El origen de la tensión fue un altercado en la Supermanzana 23 de Cancún, donde fueron detenidos los cubanos Rigoberto “N” y Yudelmis “N” por autoridades mexicanas y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. La prensa local informó que el caso comenzó con una disputa vecinal relacionada con la mordida de un perro y terminó con la intervención de agentes de seguridad, daños a una vivienda y un fuerte rechazo público contra los implicados. A partir de ahí, la indignación contra dos personas derivó, según organizaciones de apoyo a migrantes, en una reacción más amplia contra cubanos residentes en la zona.

El reclamo apunta directamente al Consulado General de Cuba en Cancún, ubicado en la Supermanzana 20, a pocas calles del lugar donde se produjo la crisis

“Lamentablemente, vimos con alarma cómo este clima virtual ha trascendido a la vida cotidiana, afectando a nuestras familias trabajadoras totalmente ajenas a dichos acontecimientos”, señala el pronunciamiento. El comunicado cita reportes de la organización civil Cisvac –Consejo Internacional Sumando Venezuela–, dedicada a la atención de migrantes, que asegura haber constatado “múltiples casos diarios” de cubanos que han perdido empleos, enfrentado conflictos de arrendamiento o sufrido exclusión laboral directa después del incidente.

El reclamo apunta directamente al Consulado General de Cuba en Cancún, ubicado en la Supermanzana 20, a pocas calles del lugar donde se produjo la crisis. Para los firmantes, esa cercanía hace aún más inexplicable la falta de una postura pública. “Nos resulta paradójico e incomprensible que nuestro Consulado en Cancún haya mantenido un silencio público absoluto”, dice el texto.

La ausencia de reacción, añaden, dejó a la comunidad “en una posición de clara vulnerabilidad social y mediática”. El reproche no se limita al caso de Cancún. El documento vincula ese silencio con una crítica más amplia al trabajo consular cubano en México, país convertido en territorio de tránsito hacia la frontera norte, espera o retorno forzoso para miles de migrantes de la Isla deportados desde EE UU.

La percepción de los residentes es la de una diplomacia ausente cuando se trata de defender a nacionales que no forman parte de las asociaciones afines al Gobierno cubano

En los últimos años, México ha sido una de las rutas principales para los cubanos que intentan llegar a Estados Unidos, pero también un punto de bloqueo para quienes no logran cruzar, son detenidos o terminan devueltos desde territorio estadounidense. A esa situación se suman quienes quedan varados en el sur mexicano, en las oficinas migratorias o en la frontera norte, sin documentos, sin empleo estable y sin una salida clara.

“Una considerable cantidad de nuestros compatriotas se encuentra varada en distintas fronteras de México, enfrentando un severo limbo migratorio”, advierte el pronunciamiento. El texto menciona también a los cubanos “deportados o devueltos desde Estados Unidos hacia territorio mexicano”, que quedan “en condiciones de extrema vulnerabilidad”.

Los firmantes sostienen que, ante ese panorama, debería existir una gestión consular “enérgica y de alto nivel” con las autoridades migratorias mexicanas para garantizar un trato digno a los cubanos en tránsito o retorno forzoso. Sin embargo, la percepción de los residentes es la contraria: una diplomacia ausente cuando se trata de defender a nacionales que no forman parte de las asociaciones afines al Gobierno cubano.

“Con frecuencia se organizan encuentros en la propia Embajada de Cuba en México dirigidos exclusivamente a agrupaciones de residentes que mantienen una afinidad directa con el discurso oficial”

El comunicado toca uno de los puntos más sensibles de la relación entre el régimen y su diáspora: la representación selectiva. Los firmantes recuerdan que la protección consular “no son concesiones políticas, sino derechos inalienables”, amparados por el Derecho Internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En ese sentido, cuestionan que la Embajada de Cuba en México organice con frecuencia encuentros con agrupaciones de residentes alineadas con el discurso oficial, mientras ignora a una mayoría plural, crítica o simplemente ajena a esos espacios.

“Con frecuencia se organizan encuentros en la propia Embajada de Cuba en México dirigidos exclusivamente a agrupaciones de residentes que mantienen una afinidad directa con el discurso oficial”, denuncian. Esa práctica, agregan, “refuerza una retórica irreal que intenta proyectar que la totalidad de nosotros en el exterior respaldamos al Gobierno, invisibilizando deliberadamente a una inmensa mayoría de nuestra comunidad”.

El texto insiste en que los cubanos más vulnerables no suelen pertenecer a esas asociaciones privilegiadas. Son, precisamente, quienes enfrentan “el limbo migratorio, las devoluciones fronterizas o la discriminación laboral”. Para ellos, dicen los firmantes, la asistencia consular debería ejercerse “de manera estricta, imparcial y sin sesgos ideológicos de ninguna índole”.

El pronunciamiento concluye con tres exigencias concretas: que la Cancillería cubana emita una declaración pública sobre la situación de vulnerabilidad de la comunidad en Cancún; que establezca canales de comunicación transparentes con organizaciones civiles que trabajan con migrantes sobre el terreno; y que asuma “un rol de gestión diplomática activa, inclusiva y equitativa en defensa de todos sus nacionales, sin condicionamientos políticos”.