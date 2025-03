En plena cruzada de Cuba contra las drogas, el 'químico' campa en las calles de La Habana

No sin esfuerzo, cargaron el cuerpo del joven en el Parque de la Fraternidad de La Habana.

"No desayunan, no comen, no se alimentan, nada más se meten eso, eso no lleva a nada bueno"

La Habana/Preso de las convulsiones, un joven se revuelve en el suelo, en medio de gritos guturales, mientras se golpea con furia. Tiene el rostro arañado y las manos desbaratadas. “Míralo, eso es el químico”, exclaman los testigos, reconociendo una escena que ya no es excepcional en Cuba. Tanto así, que no sucede solamente en territorios marginales, sino en el corazón de las ciudades. En este caso, en el Parque de la Fraternidad de La Habana, a un paso del Capitolio, en plena mañana de este miércoles.

“Yo conozco a ese muchacho, tiene veintipico años, se la pasa ahí sentado en un banco con un grupito, pidiéndole dinero a la gente”, dice a este diario la trabajadora de un local cercano. “No desayunan, no comen, no se alimentan, nada más se meten eso, eso no lleva a nada bueno”.

Otro vecino enterado de la situación corrobora que el joven es consumidor habitual de cannabinoides sintéticos, conocidos en la Isla como químico –“hasta nueve veces al día se puede meter eso”, asegura–, pero que nunca lo habían visto así. “Sí le dan arrebatos, pero no tan fuertes. Y da miedo, porque bajo los efectos de eso se ve que puede hacer cualquier cosa”.

La Policía intenta disuadir de acercarse al muchacho y amenaza con llevarse en una patrulla a los que sacan el móvil para tomar fotos

Ante la aglomeración de gente, la Policía intenta disuadir de acercarse al muchacho y amenaza con llevarse en una patrulla a los que sacan el móvil para tomar fotos. Minutos después, no sin esfuerzo, entre un agente, un guardia y dos hombres más, logran cargar el cuerpo aún tembloroso en un Lada rojo particular, para llevarlo a un hospital, del que no dieron el nombre.

El suceso coincide con la más reciente cruzada del Gobierno cubano contra los narcóticos, que comenzó el domingo 16 con el nombre de “Tercer Ejercicio de Prevención y Enfrentamiento a los Ilícitos de Drogas” y que se prolongará hasta el sábado 22. El objetivo, detalló la prensa oficial, es “llegar al barrio con las acciones preventivas y de enfrentamiento, del trabajo en sistema de los factores comunitarios, de elevar la percepción de riesgo y el rechazo a las drogas, y lograr una mayor participación de la familia en la educación y protección de sus hijos”.

Entre las acciones que las autoridades aseguran que desarrollarán se encuentran establecer controles en las carreteras, hacer “intervenciones preventivas profilácticas en 57 centros de enseñanza”, realizar “chequeos a los sistemas de producción y almacenamiento de medicamentos y otras sustancias”, debates y charlas, pero también, según la lista de Granma, ejecutar juicios ejemplarizantes.

Del último se hace eco este mismo miércoles Canal Caribe. El medio informa de que tuvo lugar en La Habana por “presuntos delitos asociados a drogas ilícitas”, aunque no precisa cuándo ni cuántos fueron los procesados. En el mismo reporte, Xiang Fong Zamora, presidente de la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial, recordó que en 2024 “más de un 92%” de los juzgados por hechos relacionados con el tráfico de drogas fueron condenadas a prisión.

El medio informa de que tuvo lugar en La Habana por “presuntos delitos asociados a drogas ilícitas”, aunque no precisa cuándo ni cuántos fueron los procesados

La cifra la dio el propio Ministerio del Interior: más de 1.100 personas fueron a la cárcel el año pasado por ese motivo. De igual manera, en 2024 se requisaron en Cuba 1.051 kilos de droga, la mayoría cocaína, además de marihuana, metanfetamina y cannabinoides. En el mar es donde más hechos fueron detectados. Solo allí, la Policía se incautó de 844,13 kilos (619,72 de cocaína, 222 de marihuana y 2,3 de hachís) en 133 recalos. También hubo nueve hechos de escamoteo en los que se aseguraron 37,5 kilos de droga.

En Holguín, el “Ejercicio” parece centrarse más en la prevención. Tal y como refirió Iris Cosella Torres, funcionaria de Salud Mental de la provincia este martes al periódico Ahora!, “llegarán a los barrios, fundamentalmente, para fomentar factores de protección y de esta manera contribuir a lograr una mayor participación de la familia en la educación y resguardo de sus hijos contra las drogas”.

En su intervención, la directiva recordó, sin referirse a él por nombre y apellidos, que “el Líder Histórico de la Revolución priorizó la lucha contra las drogas, para lo cual instituyó casi a finales de 1958 la Disposición No. 6 de la Administración Civil del territorio libre, que preveía la eliminación total del consumo de cualquier sustancia que fuera contra el bienestar del pueblo”.

Una de tantas falacias esparcidas por Fidel Castro, especialmente lacerante teniendo en cuenta la implicación de altas autoridades del régimen en el tráfico internacional de narcóticos y el desenlace de la Causa 1/89, que se saldó con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y otros tres altos cargos militares, el 13 de julio de 1989.