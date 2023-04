Los ahogados del Golfo

Nunca atracaron al puerto

se quedaron en la retentiva de las aguas

arrítmicos, enfáticos y deshechos

soñando con el muelle, la libertad y el bote

mientras caían con los bronquios inflados

en el festín de los peces;

nunca atracaron al puerto

se hundieron lentamente en lo más sordo

desamparados en un silencio inmundo

con los ojos ensangrentados de recuerdos

sintiendo la doble digestión

de la esperanza y el naufragio.

Distancia II

En medio de coños y cañas hay una cuba de fábulas,

una nomenclatura envejeciendo

y un esqueleto de efemérides abandonado.

Hoy la lógica prefiere la redondez de un Valium

y yo me sentaré a cantar

sobre un cojín de frondas

el tema de mi entelequia:

He crecido como un obelisco a fuerza de ebulliciones,

me vistieron de aniversarios y rubores

y de una condicional monomanía: hastío.

Mi numen de saliva

late con estival trascendencia

y óptimo albedrío,

mis remos carcomidos

por un mineral pletórico e inflamable

me alejaron de un depósito de fimo.

¿Adónde voy ahora con esta voz erecta

hollando ensombrecidos restos

de gargantas sonoras?

Letanía contra el olvido

Lo que paso ya falta

Gabriel Bocángel

Que no se olvide el desterrado

De sus calladas promesas ni de las puestas del sol,

que no se olvide de la audaz tripulación

que atravesó el crónico silencio del ocaso;

que no se olvide de los muertos

que iban remando debajo de los botes

su inconsolable penitencia;

que no se olvide de las ninfas

que besaron con suavidad a los amantes

y les susurraron una sabiduría perpetua

sobre la ardiente playa;

que no se olvide del pavoroso instante

cuando se hundió en las aguas el suelo natal

y la secreta voz del alma enmudeció;

que no se vaya a olvidar del peso de la sangre

ni de la incorpórea ceniza del adiós...

Estratos del horizonte

Para Ángel Cuadra

Nadie pudo ver al desterrado

abriendo la mirada indispensable

a la instintiva noche fugitiva

cuando el mar era un rostro humano

y contenía la sanguínea espera

en donde se mezclaban sueños amorfos

infinitesimales hilos de ternura

astillas de soledades decisivas

que se arremolinaban y discurrían

por las recónditas grietas donde la libertad

intercambia su memorable insomnio.

...de la sucesión

A mi hija Aisné

Alguien debe ir por dentro

para que no se rompa la esperanza

que envuelve la existencia;

alguien como los minerales inescrutables

está obligado a ser inédito

y atravesar la vida con taciturnos pasos

llevando a cuesta todo el ensordecimiento

para que no le atolondren los aplausos;

alguien debe ir por dentro

como la sangre que nos alimenta

con su inocente misterio;

alguien que no muera, sempiterno

que le inyecte sueños a las sombras

para que unas y otras se transmitan

el cariño.

Nota de la Redacción: El autor, nacido en La Habana en 1951, fue expulsado de la Universidad de La Habana por "diversionismo ideológico" y salió de Cuba en 1980 por el puerto de Mariel. Reside en Miami, después de muchos años en Nueva York, donde ejerció la docencia.

Esta antología se puede leer y descargar gratuitamente en el blog de la editorial Betania.

