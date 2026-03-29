El poeta cubano León de la Hoz presenta su libro ‘Escrito en el infierno’

Madrid/La editorial Betania (Madrid) presenta Escrito en el infierno (Betania, 2026), de León De la Hoz (Santiago de Cuba, 1957), un volumen que reúne íntegros los libros que el autor publicó mientras vivía en la Isla: Coordenadas (1982), La cara en la moneda (1987) Premio David, 1984, y Los pies del invisible (1988) Premio Julián del Casal, 1987.

No se trata de una antología, ni tampoco de todos los libros escritos allí, ya que Betania ha publicado Cuerpo divinamente humano (1999), un poemario ilustrado por Roberto Fabelo, que iba a salir en la Editorial Unión con el nombre de El libro oscuro del deseo. Y como cuenta el autor en su prólogo, pronto dará a conocer Las puertas del naufragio, un inédito que en 1990 debió salir en Letras Cubanas. Ambos libros dejaron de publicarse listos para entrar en producción.

Escrito en el infierno cuenta con una introducción donde el autor hace un análisis de los años 80, una de las épocas más fecundas en conflictos internos y externos que demandaban un cambio que no se produjo. Los poemas que conforman este libro reflejan una actitud generacional que se distanciaba de sus predecesores por el uso experimental del lenguaje, el punto de vista crítico y la diversidad estilística y temática.

Había una voluntad generacional y una lucha por el poder en coincidencia con las transformaciones y la posterior destrucción del socialismo como forma de gobierno

La introducción nos explicita y ayuda a entender un contexto, desde el cual es posible ver que la disposición al cambio no era solo de un grupo de escritores y artistas, ni únicamente un reflejo de los cambios en Europa del Este de la perestroika y la glásnost, sino que había una voluntad generacional y una lucha por el poder en coincidencia con las transformaciones y la posterior destrucción del socialismo como forma de gobierno.

Según De la Hoz, es necesario un análisis de todas las partes y de la poesía de entonces para comprender mejor y sin sesgos ese periodo de los 80, determinante en el hundimiento posterior de la Isla.

Las casas del mundo En cada casa hay un hermano que duda.

Otro que no está y otro

se abre los ojos con una cuchilla.

Eso es este pueblo.

Y nosotros hemos aprendido a odiar

con las puertas cerradas

a los vecinos que todavía cuelgan el odio

en la cerca del jardín.

En cada casa hay gente que espera

el salto del sol a lo más alto del cielo,

como el nadador contra corriente en este río

donde familias flotan huyendo del fuego del bosque.

Familias, maderas y familias y maderas.

La gente espera en sus casas,

hay quien limpia una mancha descuidada,

otro arregla la ranura de la puerta del baño

donde hay un ojo que vigila,

otro se tapa los oídos

para no escuchar cómo cantan los náufragos.

Y los vecinos siguen colgando el odio y el tedio

en la cerca del jardín.

Este es el pueblo.

Y esta es la casa en la que podía caminar

con los ojos cerrados.

Alguien ha muerto en este pueblo

y en esta casa voy solo como el invisible

que no puede recordar su nombre.

La gente espera en sus casas del tiempo.

Tengo miedo, amor mío,

no reconocer tu respiración en la oscuridad

al tocar tu cuerpo desnudo.

Tengo miedo poner el oído en los árboles

del bosque donde la gente arrastra la madera

para levantar sus casas de esperar,

sin oír a aquellos sentados en la colina

del viento que mueve los molinos,

y el río que pasa con sus balsas de madera

llenas de gente cantando hacia el mar.

Este es el pueblo y sus casas.

Familias y maderas.

Limpia de esta herida de luz su sombra.

Pon estopa en mis oídos

para no escuchar la palabra melodiosa

de quien promete vida eterna al muerto

y lo suelta al río de albañales que bebemos

ocultos y desnudos en el cuarto de la casa.

Es todo cuanto pido,

llevando un poco de la arena del mar

a cada hermano que levanta su pequeña casa

con los despojos del bosque,

ese es en fin un oficio del poeta.

León de la Hoz (Santiago de Cuba, 1957) es un poeta y novelista cubano, autor de los poemarios: Coordenadas (1982), La cara en la moneda (1987), Los pies del invisible (1988), Preguntas a Dios (1994), Cuerpo divinamente humano (1999), Vidas de Gulliver (2012, 2016 y 2017), La mano del hijo pródigo (2019) y Fragmentos del descuartizador (2023).

También destacan su antología poética La poesía de las dos orillas. Cuba, 1959-1993 (1994 y 2018), su novela La semana más larga (2007 y 2018) y su libro de ensayo Los indignados españoles: del 15-M a Podemos (2015). Recientemente, ha publicado la antología Gastón Baquero, lo que no se ve (Antología poética) (2024) y Pon tu pensamiento en mí (El arte de la mentalización), un libro de psicología aplicada en colaboración con la Dra. en Psicología Cesiah Hernández.

En Cuba, obtuvo los premios David (1984) y Julián del Casal (1987) ambos de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) y dirigió la revista cultural La Gaceta de Cuba.