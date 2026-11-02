La Policía anuncia 71 detenciones en San Miguel del Padrón y dice que "la tranquilidad ciudadana se construye todos los días"

Madrid/La Policía arrestó en San Miguel del Padrón, en La Habana, a 71 personas en un operativo anunciado por varios perfiles oficialistas que no dieron ningún otro detalle sobre la acción. La página de Facebook Héroes de Azul indicó que entre los detenidos hay “personas indocumentadas e ilegales en la capital con conducta desajustada, tenencia de drogas, ejercicio de la prostitución, tenencia de arma blanca, autores de hechos delictivos pendientes a detener, actividad económica ilícita y deudores de multas”.

El periodista y ex agente de la Seguridad del Estado Carlos Serpa Maceira, que mantiene el blog Guayacán Cubano, ha agregado que los arrestos se produjeron en todos los Consejos Populares del municipio y que los detenidos permanecen en la 11na Unidad Municipal de la Policía Nacional Revolucionaria.

El carácter propagandístico de la operación queda claro con el último párrafo de las publicaciones. “La publicación destaca, la calle habla, la denuncia llega y la respuesta no se hace esperar. Donde hay una denuncia, hay una respuesta: que la tranquilidad ciudadana se construye todos los días, calle a calle, barrio a barrio. Seguimos en combate”, indican. El post está acompañado de distintas imágenes en las que se ven las propias detenciones y algunos de los productos decomisados, desde medicamentos a lo que parecen ser dinero y tabacos.

El carácter propagandístico de la operación queda claro con el último párrafo de las publicaciones

De acuerdo con algunos vecinos que han aplaudido la publicación oficial –realizada el pasado 30 de octubre–, el operativo se produjo el miércoles pasado y tuvo como epicentro la calle Perkins, entre el Museo Municipal de San Miguel del Padrón y la feria. “Muy bien. Hace falta que sea sostenible porque si no no se verán los resultados. Vivo en San Miguel y hace falta que lo visiten más a menudo. Los ladrones y delincuentes son un punto fijo con los apagones de madrugada”, pide uno de los cientos de comentarios que han celebrado la actuación policial en redes.

La inseguridad se ha convertido en un tema central en la Isla después de décadas arrinconada por el control del oficialismo sobre la información. Con la generalización del acceso a internet y las redes sociales y la proliferación de la prensa independiente han aflorado casos que antes circulaban apenas en los vecindarios, lo que ha contribuido a tomar conciencia de los delitos que suceden en toda la geografía nacional. A esto se ha sumado una crisis socioeconómica y un empobrecimiento de la población que favorecen el incremento de la delincuencia. Los apagones, que dejan sumidas en eternos apagones a poblaciones enteras son el telón de fondo ideal para este escenario.

El pasado año, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) detectó un aumento de la criminalidad del 115% con respecto a 2024. En total, la organización identificó y verificó 2.833 reportes de delitos, frente a los 1.317 de 2024 y 649 de 2023. Si se compara con ese año, la cifra ha crecido un 336,58% y es más que previsible que los números de este 2026 sean aún peores. Aunque los asesinatos descendieron levemente, los robos se multiplicaron de manera exponencial, al alcanzar los 1.536 – solo en Matanzas hubo 311, en Granma 220, y Las Tunas 189–. La cifra representa un aumento del 74,55% con respecto a 2024 y del 479,62% en comparación con 2023.

El pasado año, el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) detectó un aumento de la criminalidad del 115% con respecto a 2024

Hace dos años, la revista oficialista Bohemia realizó una encuesta a la población en la que se advertía el cambio de paradigma con respecto a la inseguridad. En ella, el 92,3% de los entrevistados consideraba que había aumentado mucho la criminalidad y el 48,9% había sido víctima directa en los últimos seis meses. Un tercio no confiaba en las autoridades para denunciar el crimen y, de los que sí lo hicieron, el 73,4% “no vieron solución a su reclamo”.

Ante esta percepción, que no hace sino empeorar, las autoridades han aumentado de manera visible las publicaciones, tanto en prensa como en redes sociales, en las que se habla de operativos y detenciones, así como juicios con sentencias ejemplarizantes para todo tipo de delitos. La mayoría de las veces se trata de delincuencia menor que satisface moderadamente a unos ciudadanos que piden mano dura frente a estos malhechores, pero el manto del silencio sigue extendiéndose cuando el delito es mayor, en especial en casos de corrupción o que involucran a funcionarios públicos.