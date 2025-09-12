La Policía captura al presunto autor de tres asesinatos en Artemisa después de varios días de persecución

La Habana/Después de una batida de varios días en la provincia de Artemisa, la Policía logró la captura de Arisley Cabeza Reyes, Perico, presunto autor de los asesinatos de dos campesinos y una mujer. Al verse acorralado por las fuerzas del orden en la localidad de Valdés (Bahía Honda), el prófugo “atentó contra su vida” presuntamente con un arma de fuego, y está actualmente hospitalizado.

La detención fue confirmada este viernes por el perfil afín al oficialismo Artemisa Rebelde, que destacó que el sospechoso fue trasladado inmediatamente al hospital Calixto García de La Habana. “Tras su recuperación será puesto a disposición de la Fiscalía”, añadió la fuente, que no da detalles sobre los crímenes y la fecha exacta de la captura. En otro post no oficial, compartido por el gobierno de Artemisa, se aseguró que la participación de familiares en el arresto había sido “crucial”.

En cambio, en redes sociales pululan los testimonios de vecinos y supuestos testigos de las operaciones de rastreo que aseguran que, pese al silencio oficial, en la provincia había aumentado el patrullaje policial en los últimos días, especialmente en Candelaria, Bahía Honda y San Cristóbal. Esos comentarios reflejaban un clima de pánico en las zonas rurales por donde se movía el sospechoso.

Imagen difundida en redes sociales de Cabeza Reyes. / Niover Licea/Instagram

Las primeras víctimas atribuidas a Cabeza Reyes, identificadas la semana pasada, fueron Francisco Torres Rodríguez, de 80 años, y su hijo Yaciel Torres Remedio, de 46, quienes fueron encontrados sin vida en la finca El Cusco, en una zona montañosa de Las Terrazas, en el municipio de Candelaria. Los cuerpos aparecieron en puntos distintos de la zona, fuera de la vivienda. Los rumores iniciales, no obstante, señalaban la posibilidad de que hubiera varios autores.

A Cabeza Reyes se le achaca también el asesinato de una mujer –presumiblemente su ex pareja– en el pueblo cercano de San Cristóbal, aunque este crimen no ha sido confirmado por las autoridades. Según el comunicador Niover Licea, se trata de Mercedes Cantero, La Mora. Varias publicaciones en redes sociales aseguran que el presunto autor de estos hechos había escapado de la prisión La Ceiba días antes y era considerado muy “peligroso”.

También se compartieron imágenes de su supuesto traslado, primero a dos centros médicos de Artemisa –antes de ser enviado a La Habana–, en redes sociales.

El caso ha reavivado el debate sobre el aumento de la violencia en la Isla y la falta de transparencia oficial ante sucesos similares. Muchos internautas piden condenas severas y hasta la pena capital para Cabeza Reyes y otros autores de crímenes violentos.

Según cifras del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, entre enero y junio de 2025 se registraron 1.319 delitos en el país, frente a los 432 del mismo período en 2024. “Los asesinatos, aunque numéricamente menores, mantienen un nivel estable y preocupante de violencia letal, con víctimas de todas las edades, incluidos menores y ancianos”, advierte el informe, que pone la lupa sobre el aumento de casos de violencia doméstica, feminicidios y ataques armados en comunidades rurales.