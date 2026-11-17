La periodista denuncia una nueva maniobra represiva tras su reciente detención, mientras su esposo acaba de ser condenado a dos años de limitación de libertad

La Habana/La periodista independiente Camila Acosta denunció este martes que la Policía cubana pretende acusarla del delito de "atentado", junto a su esposo, el escritor y ex preso político Ángel Santiesteban Prats. Ambos han sido citados para el próximo jueves en la estación policial de Zapata y C, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, sin que las autoridades hayan precisado los hechos que motivan el procedimiento.

Según declaró Acosta a CubaNet, medio para el que trabaja, recibió alrededor de las 11:10 de la mañana una llamada de un oficial identificado como el coronel Márquez, jefe de esa unidad policial. El funcionario le comunicó que debían presentarse el jueves 19 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, ante el capitán Pileta.

La reportera intentó saber quién había presentado la denuncia y cuáles eran los hechos que se les imputaban, pero el oficial se limitó a responder que recibirían esa información durante la comparecencia. Hasta ahora se desconoce si existe un expediente penal abierto contra ambos.

Hasta ahora se desconoce si existe un expediente penal abierto contra ambos

Acosta sospecha que la acusación está relacionada con un video que grabó a finales de octubre, cuando un agente de la Seguridad del Estado, vestido de civil, le impidió abandonar su vivienda sin mostrar una orden judicial. La periodista difundió las imágenes en sus redes sociales para denunciar las restricciones a su libertad de movimiento.

El pasado 3 de noviembre, la reportera fue detenida violentamente cuando se dirigía al veterinario con su gata. Varios policías la esposaron en plena calle y la introdujeron en una patrulla, ante las protestas de algunos vecinos. Permaneció ocho horas detenida en una estación policial de Playa, donde fue interrogada por la grabación.

Tras su liberación, Acosta denunció que los agentes le habían levantado un acta de advertencia por supuestos actos contra la intimidad personal y familiar. También aseguró que le devolvieron su teléfono móvil inutilizado y que durante el interrogatorio intentaron vincularla con presuntas amenazas contra familiares del agente filmado.

Ahora teme que las autoridades pretendan utilizar esos mismos hechos para atribuirle un delito más grave. El artículo 182 del Código Penal cubano contempla penas de dos a cinco años de prisión para determinadas conductas de violencia o intimidación contra funcionarios y agentes de la autoridad.

"No entiendo por qué nos acusan a los dos", declaró Acosta, quien recordó que Santiesteban no estuvo presente durante la grabación ni en su posterior arresto. La periodista considera que el procedimiento busca intimidarlos y obligarlos a abandonar su actividad independiente.

La nueva acusación llega apenas pocos días después de que Santiesteban fuera condenado, junto con otros tres masones, por el delito de tráfico ilegal de divisas

La nueva acusación llega apenas pocos días después de que Santiesteban fuera condenado, junto con otros tres masones, por el delito de tráfico ilegal de divisas. El Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre le impuso dos años de limitación de libertad y una multa de 20.000 pesos por operaciones relacionadas con apenas 300 dólares del Asilo Nacional Masónico Llansó.

Como informó 14ymedio, la organización jurídica Cubalex cuestionó los fundamentos de aquella condena, al considerar que las operaciones estaban registradas contablemente y no existían pruebas de enriquecimiento personal. La Fiscalía había incluido entre sus valoraciones sobre Santiesteban sus posiciones críticas frente al régimen.

La persecución contra Acosta también ha provocado pronunciamientos internacionales. Reporteros Sin Fronteras condenó las detenciones de la periodista, también la de Adelth Bonne y Yoani Sánchez, ocurridas entre el 2 y el 5 de noviembre, y advirtió de sus consecuencias para la libertad de información.

Por su parte, el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión documentó 26 incidentes represivos contra Acosta durante los primeros diez meses de 2026 y los primeros días de noviembre, entre cercos policiales, restricciones de movimiento y detenciones.

La periodista, arrestada anteriormente tras cubrir las protestas del 11 de julio de 2021, enfrenta ahora otra amenaza judicial mientras las organizaciones defensoras de la libertad de prensa denuncian una escalada represiva contra los comunicadores independientes cubanos.