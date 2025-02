La Policía cubana se queda sin personal e intenta reclutar a sus jubilados

La Habana/Hace una década que Rolando se jubiló de la Policía. Toda la vida trabajó como oficinista y patrullero en La Habana y, después de retirarse, se ha dedicado a buscar los mandados, el gas y a hacer colas para los vecinos que lo contratan. Llevaba tiempo sin sentirse vinculado al Ministerio del Interior y, por eso, la llamada que recibió recientemente de una unidad del municipio de Diez de Octubre, pidiendo que volviera al trabajo, lo dejó perplejo.

“Me preguntaron si estaba trabajando y si quería volver a hacer algo con ellos porque les falta personal”, cuenta a 14ymedio el jubilado, cuyo nombre fue cambiado para este artículo. Rolando pensó un momento su respuesta, no porque no tuviera claro si quería volver, sino porque con las autoridades siempre es mejor dar las palabras precisas: “Yo estoy viejo ya y no doy para eso”.

Si bien es cierto que los 75 años del habanero no han pasado en vano, su edad no es la única razón por la que declinó la oferta, aunque sí fue la única que dio en voz alta. “Me puedo ir a trabajar con cualquiera menos con el Estado. El transporte y la vida están muy malos como para estar yendo a una unidad a trabajar. ¿Qué da el Estado que valga ese sacrificio?”, alega.

Del otro lado del teléfono le insistieron para que volviera. “Me dijeron que me podían pagar 6.000 y hasta 7.000 pesos. Me preguntaron en qué estaba trabajando y hasta me ofrecieron ser oficial de guardia en un sector. Es un trabajo bastante sencillo, porque te pasas el día sentado, aunque por lo general se está de guardia 24 horas para descansar 48. Pero no, yo no quiero saber nada del Estado”, zanja.

No es la primera vez que a Rolando intentan reclutarlo para que vuelva a ser agente de la Policía. “En 2023 me llamaron de Tránsito para ofrecerme un puesto seleccionando multas. Cuando no quise incluso me dijeron que me iba a ayudar –no estoy seguro si con recursos o haciendo el trabajo–, pero me volví a negar”, recuerda.

Según explica, la falta de personal en las unidades de Policía es crítica. “Hace poco hicieron una reunión en esa misma unidad de Diez de Octubre buscando jefes de sector, oficiales de guardia y hasta carpeta (recepcionistas)”, relata. Y añade: “las unidades están peladas”.

Aunque sin datos concretos, el Ministerio del Interior ha reconocido en varias ocasiones que le falta personal. En entrevistas en Televisión Cubana o con los medios oficiales, algunos directivos han achacado el aumento de la delincuencia en parte a la escasez de agentes. Para Rolando, esa es otra razón de peso para negarse rotundamente a la oferta de Interior.

“Por esa falta de agentes las calles están muy peligrosas. No puedo volver a la Policía ahora, siendo viejo, sin poder defenderme. Podré dar una patada, pero no más”, argumenta el habanero, que sabe que en términos de peligrosidad, los jóvenes también piensan como él. “La gente pide la baja y se va a trabajar a las tiendas, donde les pagan entre 5.000 y 6.000 pesos, o a las mipymes, donde pueden cobrar incluso más dependiendo del trabajo”, asegura.

En este punto, las unidades están desesperadas por contratar gente, expone Rolando. A mediados del año pasado, el Ministerio del Interior publicó en sus cuentas varios cursos –que fueron compartidos por gobiernos locales y por la prensa estatal– que ofrecieron a quienes quisieran formar parte de sus filas en Pinar del Río.

Desde matricular una Licenciatura en Derecho hasta ser patrullero, las ofertas para quienes aceptaran un curso de un año eran amplias y los requisitos escasos: “Tener entre 17 y 40 años de edad, con 12 grado. Grado concluido, buen estado físico y mental”.

Ahora, un oficial de 75 años jubilado “también les sirve”, dice Rolando. “Pero, ¡qué va! Que conmigo no cuenten”.