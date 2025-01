La Policía justifica en Televisión Cubana las detenciones de los "proclives a la comisión de delitos"

La Habana/“En algunos lugares llamaron a algunos [delincuentes] que fueron a la reunión y no regresaron a la casa, ¿eso es verdad?”. Era la pregunta del vocero del régimen Humberto López a la coronel Daniset González, jefa nacional de Información de la Policía, a propósito de lo que ambos llamaron Reuniones con la Delincuencia. “Sí, es correcto. Y es legal”, respondió.

González no dijo cuántas personas fueron detenidas, pero sí el delito que se les imputó: desobediencia.

A estos “encuentros”, convocados en todo el país por orden del Partido Comunista durante el reciente Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento, se “atrajeron” a personas de interés de la Policía en todo el país. Sobre estas redadas interrogó López a varios altos funcionarios en su programa televisivo Hacemos Cuba.

“Ustedes le llaman a eso Reuniones con la Delincuencia”, dijo López. González hizo silencio sobre el término y el vocero retomó la batuta: “Es que es así, son personas que tienen determinada conducta y todo el mundo sabe quién es en el barrio. Por eso los llamaron”.

López preguntó nuevamente a González si la Policía contaba con justificación legal para detener a los “proclives a la comisión de delitos”

López preguntó nuevamente a González si la Policía contaba con justificación legal para detener a los “proclives a la comisión de delitos”. La coronel volvió a responder afirmativamente y explicó que la Policía se ha propuesto la meta de ejercer más “influencia y control” sobre las personas que “mantienen conductas desajustadas en la comunidad”.

El Ministerio del Interior, dijo, “posee informaciones de que están implicados en determinadas indisciplinas e ilegalidades que pueden devenir en el futuro situaciones de mayor complejidad. En el caso de las Reuniones con la Delincuencia se atrajeron a personas con seguimiento policial, pero además a quienes hoy se encuentran gozando del beneficio de la libertad condicional anticipada”.

“Sobre las que quedaron detenidas puedo decir que obraban los elementos suficientes de que habían quebrantado los requisitos por los que habían sido beneficiados. Y en el caso de los que tenían seguimiento policial, existió todo un trabajo previo, escalonado, entre la Policía, la familia, los factores comunitarios y los grupos de prevención, y a pesar de todo lo realizado estas personas no habían logrado transformar su conducta”, remató.

González aludió también a un “descubrimiento” que hizo la Policía durante el ejercicio: el “desplazamiento de la delincuencia” a otros municipios e incluso provincias cuando se anuncia un aumento del patrullaje y la presencia policial. López comentó jocosamente el tema. “No sé si debemos avisarles a los delincuentes aquí y decirles: ‘Vamos a estar por aquí o por allá’, para que se corran para otro lugar. Es transparencia y en definitiva es prevención”.

Hubo otros detalles –sin aportar una sola cifra– sobre la criminalidad en el país. González aseguró que la Policía desarticuló numerosas “cadenas delictivas” relacionadas con las drogas. La mayor parte de los narcóticos incautados correspondió al químico, del cual se encontraron “volúmenes importantes”, además de dinero y objetos no específicos, empleados para “actividades ilícitas”.

En Cuba, dijo González, hay muchos carros con chapa estatal que circulan sin la identificación visible de sus empresas. Se les impuso multas y se envió la información a los ministerios correspondientes, para que sancionen a los responsables.

Al programa también fue invitado un funcionario del Comité Central, Joaquín Bernal, y al ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale. Este último admitió que hay una “insatisfacción constante” entre los clientes cubanos y que, durante el ejercicio, una legión de inspectores tuvo a su cargo una revisión de la situación de los precios y la pérdida de poder adquisitivo de los cubanos.

Hubo “tres veces más inspectores en la calle”, dijo Regueiro, porque su ministerio ha comenzado a formar cada vez más personal. “Podemos tener muchos inspectores, ¿pero adónde van? Hay quejas en todos los pueblos”, preguntó López. “Esto no es un ejercicio aleatorio”, respondió el ministro, visiblemente incómodo.

La Habana fue el lugar con más “incidencias”, pero también donde más inspectores hubo. En menor grado, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Mayabeque se destacaron a la hora de imponer “más multas y de mayor cuantía”, y decomisos. En seis días de trabajo, celebró Regueiro, se recaudaron 92 millones de pesos.

“Prevenir primero”, fue la última frase de López en su programa, “pero si no se comprende, no nos puede temblar la mano. No puede temblar la mano de los que les corresponde. Con rigor. Que venga ese castigo y que venga la sanción”.