La policía política cubana multiplica las detenciones de activistas antes del 15N

A pocas horas de la Marcha Cívica por el Cambio, convocada para este lunes en Cuba por el grupo Archipiélago, la Seguridad del Estado recrudece su asedio contra activistas, periodistas independientes y ciudadanos de a pie. Daniela Rojo, madre de dos niños pequeños, moderadora de la plataforma en redes desde Guanabacoa, La Habana, y quien ya estuvo detenida casi un mes por participar en las protestas del pasado 11 de julio, se encuentra en paradero desconocido.

Según informó Archipiélago en sus redes, "luego de que varias personas se personaran en la estación de policía de Guanabacoa preguntando por Daniela, podemos afirmar que está oficialmente desaparecida". Ahí mismo, el grupo asevera: "Hacemos al régimen cubano responsable de la vida de Daniela Rojo".

En Cienfuegos, la plataforma denunció también el "secuestro" por parte del Ministerio del Interior de Carlos Ernesto Díaz González, cuando "se dirigía a comprar cigarros en su barrio".

Tres agentes, denuncia Archipiélago, se personaron después en casa del activista, quien regenta un restaurante privado, y le pidieron a su mujer, Adianes Delgado Hernández, que "se presentara en el Departamento Técnico de Investigaciones (popularmente conocido como "Todo el Mundo Canta") ubicado en Pueblo Grifo, para llevarle pasta, cepillo dental, entre otras pertenencias, a su esposo".

"Ustedes [los que disienten] no son mayoría", asegura Omar Mena que le dijeron durante su detención, "pero en el momento en que ustedes sean mayoría, ya nosotros nos encargaremos de irlos matando"

A modo de explicación, continúa la plataforma, los agentes dijeron a Delgado que la razón de la detención era "que Carlos había puesto carteles en el Hospital". Ella les dijo que eso era una falsa acusación y le respondieron que "lo estaban investigando". Archipiélago denuncia que para ello tienen 72 horas y que con ello evitan que Díaz participe en la manifestación del 15 de noviembre, y exige "el cese de estas acciones de acoso" sobre ciudadanos "que solo están ejerciendo su derecho, reconocido universalmente, a manifestarse y expresarse libremente".

También fue detenido –en su caso, por segunda vez en el mes– el opositor Guillermo Coco Fariñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2010, en Santa Clara, y está a la espera de ser procesado.

Alicia Hernández, madre de Fariñas, contó a Efe por teléfono que lo detuvieron el viernes y este sábado estaba ingresado en el hospital provincial Arnaldo Milián, donde le realizarían varios chequeos médicos y donde "luego" vendría "una fiscal para procesarlo".

"No sabemos cuál es la causa, solo que lo procesarán", aseguró al comentar que el coordinador general del Frente Antitotalitario Unido (Fantu) tiene un tratamiento médico desde hace varios días por una bacteria que tiene alojada en el riñón.

Desde Las Tunas, los escritores Ana Rosa Díaz Naranjo y Rafael Vilches denunciaron en redes que este sábado estaban asediando su casa, dando golpes desde tempranas horas. "Todo el día nos han estado acosando para que Ana saliera de la casa y poderla secuestrar", dice a cámara Vilches, quien asegura haberse dado cuenta de que en ese momento estaban rompiendo una pared de la vivienda, conectada a la casa de una vecina, para entrar y poder detenerlos.

"No sé si el 15 de noviembre va a pasar lo que todos esperamos que pase, pero si no el 15, será el 16; si no, es el 17; si no, es en diciembre; si no, es en enero; pero en algún momento va a tener que pasar"

El rapero contestatario Omar Mena El Analista, quien había sido detenido el viernes en Santa Clara, contó en una transmisión en directo cómo fue amenazado por la policía política. "Ustedes [los que disienten] no son mayoría", asegura que le dijeron durante su detención, "pero en el momento en que ustedes sean mayoría, ya nosotros nos encargaremos de irlos matando". ¿Cómo?, continúa, "degollándolos, cayéndoles a tiros, con esas mismas palabras".

Por su parte, Luz Escobar, redactora de 14ymedio, citada el viernes por el Ministerio del Interior en la Oficina de Menores de La Habana, reportó la presencia este sábado de un agente de la Seguridad del Estado en los bajos de su edificio para impedirle salir a la calle.

Mientras las amenazas de la policía política subieron de tono, en las calles de La Habana las autoridades elevaron el volumen de los "festejos", a los que se prestó el grupo Buena Fe con un concierto.

Pero frente a la presión del oficialismo, también se multiplican las muestras de apoyo a la Marcha Cívica. Desde Miami, el cantante Leoni Torres envió, en mitad de una actuación, un mensaje de aliento a la plataforma Archipiélago, refiriéndose a sus miembros, en especial Yunior García Aguilera, como "los nuevos héroes de Cuba". "No sé si el 15 de noviembre va a pasar lo que todos esperamos que pase, pero si no el 15, será el 16; si no, es el 17; si no, es en diciembre; si no, es en enero; pero en algún momento va a tener que pasar", dijo al micrófono Torres en mitad de los aplausos del público y los gritos de "libertad".

Un homenaje singular y emocionante es el del músico Roberto Carcassés, quien se grabó este sábado por las calles de La Habana, haciendo el recorrido que Yunior García Aguilera había anunciado que seguiría "en solitario" este domingo y tarareando una canción titulada No hay quién me pare. "Sin miedo a decir lo que piensas, la calle es de todos los cubanos, deja la bobería y dame la mano, sal a caminar, este es tu lugar, esta es tu tierra y tu país, nadie puede decirte cómo tienes que vivir", dice al principio la letra de la canción, firmada por el pianista de jazz y el cantante Etian Brebaje Man. "Está bueno ya de llorar y de padecer, que se encienda mi ciudad ya de una vez", sigue en otro momento la letra. "Oye, se acabó el abuso, porque los cubanos ya están en la calle".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.