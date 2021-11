Acoso, citaciones y "festejos" adelantados para boicotear la marcha del 15N en Cuba

La reportera de 14ymedio Luz Escobar recibió este viernes una citación del Ministerio del Interior de Cuba para presentarse en una Oficina de Menores de La Habana a las dos de la tarde. "Me convocan a Menores para que no quede como que la Seguridad del Estado me está citando", explica.

No es la única que está siendo acosada por la policía política, a tres días de la Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago. Yadiris Luis Fuentes, periodista de ADN Cuba, también fue citada este mismo día en la capital, y lo mismo el chef Raúl Hernández González Bazuk, dueño del restaurante privado Grados, quien se ha manifestado en sus redes en favor de la iniciativa.

En Santa Clara, fueron detenidos los activistas Víctor Ruiz y Omar Mena, según informó la esposa de este último, Leidy Laura Hernández, y llevados a una estación policial. "Pido a todas mis amistades que vayan hasta allá a preocuparse por la situación de ellos, ya que acaban de detenerlos de forma arbitraria sin ninguna justificación", escribió la joven en sus redes.

Archipiélago precisa que sus promotores han recibido al menos 54 agresiones desde mediados de agosto

"El jefe de sector de Briones Montoto, en Pinar del Río, acaba de salir de mi casa", denunció, por su parte, Alexeys Blanco. "Me dijo que lo acompañara y me negué". El joven, perteneciente al grupo Archipiélago en esa provincia, teme "represalias".

Como ellos, son muchos, y no solamente opositores, periodistas o miembros de alguna organización independiente, sino ciudadanos de a pie, los que están padeciendo estos días un recrudecimiento del asedio de la Seguridad del Estado, en un desesperado intento del Gobierno para evitar que se unan a las protestas pacíficas.

Archipiélago precisa que sus promotores han recibido al menos 54 agresiones. "Desde que a mediados de agosto se hizo pública la convocatoria a la Marcha Cívica, el régimen de la Isla sistematizó los actos de hostigamiento contra los activistas y miembros del grupo Archipiélago. Desde entonces, con el apoyo de su aparato represivo y propagandístico, el acoso y las agresiones no han cesado", lamentan en su página de Facebook.

"Creo que no ha habido un activista a quien no hayan ido a tocarle la puerta con una citación policial, una amenaza, chantaje o una sugerencia de que se vaya de viaje", declaró a la agencia española Efe la curadora e historiadora del arte Carolina Barrero, quien detalla que en cada caso particular, "han buscado la manera de persuadirlo para que no salga el 15N".

Conocida por su postura crítica con el Gobierno, Barrero lleva más de 200 días con agentes de la policía política apostados 24 horas frente a su portal para impedirle salir a la calle.

En el caso de Luz Escobar, por ejemplo, la estrategia es servirse de su familia para amenazarla. "No es la primera vez que la Seguridad del Estado intenta involucrar a mis hijas en el esquema que han usado para reprimirme por mi labor periodística", dice la reportera, a la que los agentes ya le han advertido en el pasado de "no involucrarlas en contrarrevolución porque puedo ir a la cárcel y pasar años sin verlas".

Para la organización Cubalex, con sede en Miami, se está produciendo una fuerte campaña de disuasión de la marcha declarada "ilícita" por el Gobierno.

"Están ambientando las zonas calientes", dice con sorna un transeúnte mientras observa los puestos de San Rafael, donde los precios son astronómicos

"Las principales denuncias que hemos recibido son por las citaciones policiales e interrogatorios a las personas que han dicho públicamente que van a participar en el 15N, sobre todo los que han firmado la carta de apoyo público, que están recibiendo acoso sistemático", indicó a Efe Laritza Diversent, directora de Cubalex.

En esos interrogatorios, continuó Diversent, "lo más típico es la amenaza de que van a ser procesados si salen; también la advertencia de que no se vinculen con personas que están relacionadas con los organizadores o que han manifestado públicamente que van a participar".

Mientras tanto, en las calles, a pesar de haber anunciado los "festejos" por el 502 aniversario de la fundación de La Habana para el lunes, las autoridades están armando escenarios, mercadillos y música desde este mismo viernes.

En concreto, según pudo acreditar este diario, en el Boulevard de San Rafael, en el Parque del Curita, en el Parque Trillo y en G y 23. Todos ellos, puntos neurálgicos durante la manifestación del pasado 11 de julio, y donde se encuentran armando escenarios con la música a todo volumen en grandes altavoces. Nadie baila.

"Están ambientando las zonas calientes", dice con sorna un transeúnte mientras observa los puestos de San Rafael, donde los precios son astronómicos. Por ejemplo, por unas cuchillas de afeitar desechables piden 60 pesos, y por dos pilas triple A, 150. "Ahí no hay nadie festejando ni celebrando nada", asegura una vecina residente en el Vedado. "Están nada más comprando las pocas cosas que están vendiendo ahí".

La avenida 23 se encuentra tomada por agentes vestidos de civil. En especial, es llamativa la presencia de estos en la intersección de esa vía con J, donde se encuentra el Parque El Quijote, desde donde Yunior García Aguilera, uno de los líderes de Archipiélago, anunció que saldría para marchar "en solitario" este domingo.

Además, días después de que 14ymedio denunciara la falta de guaguas en la capital, es apabullante la cantidad de estos vehículos observada este viernes. La consecuencia es que, a diferencia de lo que es habitual, no hay aglomeraciones en las paradas. Tampoco se observan, en contra de la tónica diaria, grandes colas en los comercios.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.