¿Dónde están las guaguas?

A las 2:30 de la tarde de este miércoles, una larga fila esperaba en la calle Monte para abordar los ómnibus que, como el P11 y el P8, tienen allí su parada. Pasan pocas guaguas y las que paran se llenan rápidamente.

"Llevo una hora y media aquí y aún no me he podido ir. Demasiada gente en la calle y muy poco transporte, debe ser cosa del bloqueo", ironizaba una impaciente mujer en la cola.

"Las guaguas aparecerán el 15 de noviembre para cargar manifestantes, están ahorrando", respondió en el mismo tono otro aspirante a pasajero.

En el Parque del Curita, otro nutrido grupo esperaba al frente de la piquera de los almendrones, como se conoce popularmente a los taxis privados, para abordar el P7 hacia el Cotorro.

"No voy a coger un carro hoy, espero la guagua hasta la hora que sea. Lo que me pagan en el trabajo no me da para esto", protestaba un joven en el tumulto. "Cada día está peor el transporte, ayer llegué tarde al trabajo".

En la parada del hospital de Emergencia, en la avenida Carlos III, esperan para tomar el P12 hacia Santiago de las Vegas muchas personas, algunas después de renunciar a coger una gacela en 27 y O, y que también se encontraba repleta.

En las redes sociales, la espera también se verbaliza en muchos mensajes, como el que ayer por la mañana dejaba un cubano en Facebook. "Cuando terminen de ponerle corazón a Cuba, a ver si le ponen un poquito más de transporte".

