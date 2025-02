La Policía rodea la casa del opositor José Daniel Ferrer, que no se presentó a una citación del tribunal

La Habana/Un gran operativo policial rodea la casa de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), después de que faltara a una citación del tribunal para este viernes. El opositor confirmó a 14ymedio que ni había acudido ni piensa hacerlo.

Excarcelado a inicios de enero tras una negociación entre el Vaticano y el régimen cubano, Ferrer tenía que presentarse en el tribunal municipal de Santiago de Cuba a las 9:00 am de este viernes. Según el opositor, en las inmediaciones de su casa hay “mucha vigilancia” y han multado por distintas razones a varias personas que se trasladaban por la zona.

De momento, permanece en espera de la reacción de las autoridades a su negativa de acudir. “Asistir sería aceptar que estoy bajo el estatus de prisión domiciliaria. No acepto ese estatus: solo aceptaría estar en libertad”, dijo a este diario.

Cerca del mediodía, Ferrer compartió en su perfil de Facebook una alocución en la que subrayó la urgencia de un “liderazgo unificado y un Parlamento de cubanos libres”. “Puede que me queden solo horas fuera de la prisión”, advirtió, “puede que me quede incluso poco tiempo de vida. Puede que muy pronto me encierren nuevamente en el más extremo aislamiento, por eso mi prisa en compartir este mensaje”.

“Asistir sería aceptar que estoy bajo el estatus de prisión domiciliaria. No acepto ese estatus: solo aceptaría estar en libertad”

Ferrer pidió además “democracia, respeto a los derechos humanos y bienestar”, indispensables para la “democratización de Cuba”. “Es hora ya de que los cubanos amantes de la libertad creemos una estructura que represente a la mayoría que desea la transición en la patria de Martí”, indicó, subrayando que las redes sociales eran una “magnífica herramienta” de organización.

Para conformar un Parlamento “de cubanos libres”, el opositor pidió una suerte de “elecciones primarias” para lograr la representación democrática de los cubanos tanto en el país como a nivel internacional, “ante pueblos solidarios y amigos”.

“Es hora ya de poner manos a tan necesaria obra”, reclamó. “Es hora ya de controlar ciertos egos y de desterrar lo que pueda existir o quedar en algunos de nosotros en cuanto a ceguera y limitaciones políticas”.

Así ha ocurrido con cada iniciativa por la libertad que han impulsado los cubanos a lo largo de la historia, recordó. Fue el caso del Proyecto Varela, “una iniciativa que unió a muchos y sentó un precedente”. También citó al Partido del Pueblo, que “realizó unas históricas elecciones a través de internet”, y a Cuba Decide, que “ha movilizado a cubanos y amigos en todas partes del mundo”.

Mencionó también al Consejo para la Transición Democrática, que “trabaja fraternalmente” y conciliando “diversas ideologías” –”liberales, conservadores, socialdemócratas, demócratas-cristianos”– que luchan por la libertad del país. Son organizaciones que “entienden cómo funciona la democracia”, dijo.

Alertó sobre el sabotaje que, con certeza, el régimen ejecutará sobre esta iniciativa. Pero, añadió, “nada ni nadie podrá evitar que elijamos a nuestros líderes y a nuestro Parlamento”. Resaltó el papel de los cubanos exiliados, que “juegan un rol vital”. Los llamó a ser “protagonistas en el proceso de salvación y reconstrucción de nuestra nación”.

Agradeció, por último, a quienes apoyan a los que sufren, dentro del país y “en primera fila, acoso de todo tipo” por parte del régimen.