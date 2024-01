La madre de un preso político del 11J se planta para exigir que lleven a su hijo a un hospital

Migdalia Gutiérrez Padrón, madre del preso político Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, se encuentra plantada fuera de la prisión 1580 en el municipio de San Miguel del Padrón en La Habana. La mujer reclama atención médica para su hijo, condenado a 10 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, que lleva semanas sintiéndose mal.

Gutiérrez Padrón se niega a moverse del lugar hasta que su hijo no sea trasladado a un centro hospitalario, dado que el joven se siente decaído y ha perdido mucho peso, según lo que contó al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. "Sola como estoy no me voy hasta que lo saquen para un hospital", ha asegurado la mujer.

Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 24 años, fue trasladado al centro penitenciario de máximo rigor 1580 en agosto pasado. "A esa cárcel le dicen también 'el secadero' porque ahí todos están muy flacos, pasan mucha hambre. En todas las prisiones en Cuba se pasa 99,9% de hambre, pero en esa se sufre el 100%", contó a este diario la madre.

El cambio de cárcel ocurrió tras varios días de que el joven se negara a ingerir alimentos y ponerse el uniforme en la prisión del Combinado del Este de La Habana. La madre vio el cambio con suspicacia: "De la dictadura yo no espero nada bueno. La dictadura no da nada bueno ni nosotros lo queremos", dijo entonces a 14ymedio. "Veo que es una prisión con muchas complicaciones. No hay nada favorable en este traslado".

Cabrera Gutiérrez fue condenado inicialmente a 15 años de cárcel por presuntamente manifestarse en las protestas populares del 11 de julio de 2021

Cabrera Gutiérrez fue condenado inicialmente a 15 años de cárcel por presuntamente manifestarse en las protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J), una participación que tanto el joven como su familia niegan enfáticamente. El pasado año, su condena fue reducida a 10 años tras un juicio de casación.

Migdalia Gutiérrez Padrón ha sido una de las madres de presos del 11J que ha mantenido una denuncia más constante en los espacios públicos y las redes sociales. En julio de 2022, durante la jornada del primer aniversario de las protestas, la mujer fue detenida durante unas horas por vestirse de blanco.

Gutiérrez Padrón alega, además, que las pruebas contra su hijo son espurias. Durante el primer juicio, ocurrido en marzo del pasado año, la imagen de un joven sobre una motocicleta que, con el movimiento de su brazo, convocaba a los manifestantes, le bastó al Tribunal para condenarlo, a pesar de que la madre ha rebatido con insistencia que ese fuera su hijo: "El muchacho de la foto no tiene tatuajes en el brazo y mi hijo lo tiene lleno de tatuajes".

Ahora, Migdalia Gutiérrez Padrón está llevando a cabo una nueva batalla, pero esta vez es ella la que se ha plantado a las afueras de la cárcel.

El concepto de "plantarse" comenzó a usarse en Cuba a partir de 1959, cuando fueron condenados los primeros prisioneros políticos tras la llegada al poder de Fidel Castro. Muchos de aquellos reclusos se negaron a aceptar los planes de rehabilitación en la cárcel, a ponerse el uniforme y a realizar ciertos trabajos forzados. Para los familiares de los reclusos, significa protestar y mantenerse intransigente hasta que las autoridades penitenciarias mejoren la situación del prisionero o lo liberen.

