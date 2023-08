Un preso del 11J está 'plantado' en la prisión del Combinado del Este de La Habana

Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 21 años, está plantado desde el pasado miércoles en la prisión del Combinado del Este de La Habana. El joven, condenado a diez años de prisión por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021, ha dejado de ingerir alimentos y de ponerse el uniforme reglamentario, según contó a 14ymedio su madre, Migdalia Gutiérrez Padrón.

Dentro de la cárcel, Cabrera Gutiérrez ha sido acusado de desorden público por protestar durante una visita familiar el pasado 8 de junio. "Aunque habíamos puesto en la lista a su madrastra, cuando llegamos a verlo no la dejaron entrar a ella", cuenta su madre. "Allí él se indignó y nos pusimos a gritar 'Abajo Díaz-Canel', 'Cuba es una dictadura' y 'Patria y vida'".

"Lo que vino para arriba de nosotros fue mucho, un ejército", narra la mujer sobre los guardias de la prisión que se le abalanzaron encima. Gutiérrez Padrón fue sacada inmediatamente de la sala destinada a las visitas familiares y también tuvo que abandonar las instalaciones del Combinado del Este. La pasada semana, su hijo le contó vía telefónica que lo visitó "un instructor de la Policía de Guanabacoa para informarle que debido a esa protesta tiene una denuncia por desorden público".

El joven "se negó a firmar el acta policial", explica la madre que teme que la nueva acusación pueda derivar en un aumento del tiempo que su hijo tenga que pasar tras las rejas. "Puede ser una multa pero también le pueden imponer una pena de entre uno y tres años de cárcel", explica a este diario. "Ahí mismo decidió plantarse".

La pasada semana, su hijo le contó vía telefónica que lo visitó "un instructor de la Policía de Guanabacoa para informarle que debido a esa protesta tiene una denuncia por desorden público"

El concepto de preso plantado comenzó a usarse en Cuba cuando fueron condenados los primeros prisioneros políticos tras la llegada al poder de Fidel Castro, en 1959. Muchos de ellos se negaron a aceptar los planes de rehabilitación en la cárcel, a ponerse el uniforme y a realizar ciertos trabajos forzados. Esa postura también puede incluir la renuncia a las llamadas telefónicas y a las visitas familiares. Con frecuencia, los plantados son llevados a celdas de castigo.

Cabrera Gutiérrez fue condenado inicialmente a 15 años de cárcel por presuntamente manifestarse en las protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J), una participación que tanto el joven como su familia niegan enfáticamente. El pasado año, su condena fue reducida a 10 años tras un juicio de casación.

Migdalia Gutiérrez Padrón ha sido una de las madres de presos del 11J que ha mantenido una denuncia más constante en los espacios públicos y las redes sociales. En julio de 2022, durante la jornada del primer aniversario de las protestas, la mujer fue detenida durante unas horas por vestirse de blanco.

Cabrera Gutiérrez fue condenado inicialmente a 15 años de cárcel por presuntamente manifestarse en las protestas populares del 11 de julio de 2021 (11J), una participación que tanto el joven como su familia niega

Tal y como contó entonces la propia Gutiérrez Padrón, tras darse cuenta esa mañana de que tenía una patrulla policial en la esquina de su casa, decidió juntarse con su vecina María Luisa Fleita Bravo, también madre de un preso manifestante del 11J, vestirse de blanco y hacerse una foto mientras sostenían un pedazo de sábana con los nombres y las fotos de sus hijos, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez y Rolando Vázquez Fleita.

Al rato, tocó a su puerta un agente de la Seguridad del Estado. "Me preguntó qué iba a hacer, yo le dije que nada, y de pronto llegó otro carro con más policías". De inmediato, fue llevada a la Estación de Policía del Capri. "Me dijeron que no me podía vestir de blanco, que por lo menos hoy, en estos días, no podía, que eso es apoyo a las Damas de Blanco y que estaba incitando a las demás madres a hacer lo mismo".

Casi dos horas después de "conversación", la mujer fue liberada, aunque su casa siguió sitiada durante toda la jornada.

Gutiérrez Padrón alega que las pruebas contra su hijo son espurias. Durante el primer juicio, ocurrido en marzo del pasado año, la imagen de un joven sobre una motocicleta que, con el movimiento de su brazo, convocaba a los manifestantes, le bastó al Tribunal para condenarlo, a pesar de que la madre ha rebatido con insistencia que ese fuera su hijo: "El muchacho de la foto no tiene tatuajes en el brazo y mi hijo lo tiene lleno de tatuajes".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.