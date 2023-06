Las víctimas de delitos prefieren no llamar a la Policía, lamentan tres oficiales en Televisión Cubana

La Policía compareció este lunes en Televisión Cubana para lamerse las heridas por la ola de violencia, robos y asesinatos que sufre el país y denostar su cobertura por parte de la prensa independiente. Se trata, insistieron los agentes en el programa Hacemos Cuba, de "conductas delictivas aisladas" que "los enemigos de siempre" magnifican para hacer quedar mal al Ministerio del Interior y argumentar que Cuba es un "Estado fallido".

El programa, moderado por el presentador y portavoz del régimen Humberto López, es la ampliación de un reciente editorial sobre la delincuencia publicado en Granma, donde se admitía que la Policía sólo resuelve el 60% de los delitos que no involucran armas de fuego en la Isla.

Hugo Morales, jefe nacional de Patrullas, y Raúl Cano, jefe de la Dirección General de Investigación Criminal, aportaron otro dato: un 2% del total de delitos en los que ha perdido la vida una persona queda sin resolver, a pesar de que se les presta una "atención superior".

Los expedientes no cerrados "permanecen encima de la mesa", se disculpó Cano, que aseguró que la "continuidad investigativa es permanente" en cada uno de los casos –no precisó cuántos– "hasta que no se logra dar una respuesta a los familiares de esas víctimas". Además, añadieron el dato que, días antes, había proporcionado Granma: un 10% de los crímenes en los que medió un arma de fuego también quedó en la nada.

Los expedientes no cerrados "permanecen encima de la mesa", se disculpó Cano, que aseguró que la "continuidad investigativa es permanente"

Ninguno de estos números inquieta demasiado a los oficiales, cuya verdadera preocupación es, aseguraron, que se mantenga la reputación de Cuba en materia de seguridad ciudadana. Con la crónica roja, la prensa independiente pretende "sembrar el pánico" en la población y establecer una "suerte de mundo paralelo". Para ejemplificar la "manipulación" de la realidad, citaron tres presuntos crímenes difundidos en las redes sociales: el asalto "a punta de pistola" de un autobús de la ruta 436 de La Habana, el robo de celulares y prendas en el pediátrico de Güines (Mayabeque) y el secuestro de un niño en La Habana.

"Ninguno de estos hechos es cierto", zanjó Morales, que no aludió, sin embargo, a las decenas de crímenes reportados por los medios independientes con abundante documentación y testimonios.

La Policía es "la primera en llegar al lugar" donde se comete un delito, garantizó el agente, y tras "verificar la existencia real de ese hecho, orienta a las víctimas sobre cómo preservar el sitio". Después, afirma, se contacta al "resto de los sistemas", como los forenses, Salud Pública o la Seguridad del Estado.

Morales explicó que el Ministerio del Interior trabaja en la "neutralización del potencial delictivo" de la Isla y que pretende reforzar la vigilancia en las carreteras. Además, no dejará de impulsar la "alianza" con los delatores asignados por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) para asegurar "el control de las personas que son proclives a cometer hechos delictivos".

Por su parte, Cano lamentó las reticencias de la población a contactar a la Policía. "Si le roban y no lo denuncia porque considera que no va a haber una respuesta, está privando a las fuerzas del orden de conocer mejor a los autores de esos delitos".

Si lo que impide la realización de denuncias es el miedo, la Policía tiene "vías" para mantener la protección de los "colaboradores" que ayuden a desmontar "cadenas delictivas"

Afirmó que, si lo que impide la realización de denuncias es el miedo, la Policía tiene "vías" para mantener la protección de los "colaboradores" que ayuden a desmontar "cadenas delictivas". "Es un principio ético preservar la identidad de las personas y protegerlas, incluso, con garantías ante la ley cuando aportan informaciones que son útiles en los procesos investigativos", dijo en su intervención Manuel Valdés, jefe del "órgano de enfrentamiento" del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI).

Valdés se mostró alarmado ante los "nuevos modos de operar de los delincuentes" y el aumento de los procesos judiciales –casi el doble ahora que en años pasados, dijo sin precisar el dato–, a lo que Cano contestó remachando que la Policía contaba con "el conocimiento científico, la preparación, la consagración y el incentivo de la creatividad en la investigación". La clave, dijo, es desarrollar la criminalística y "evitar las concentraciones de hechos delictivos".

Aun así, advirtió, "es posible que no siempre se logren resultados". El resto del programa, los oficiales peroraron sobre la seguridad ciudadana en la Isla, donde no hay que usar, celebraron, "chalecos antibalas ni mochilas protectoras" . "No se puede hablar de inseguridad en un país donde un muchacho puede jugar en un parque sin temor a ser secuestrado o donde no hay que esconder a un niño para protegerlo de un tiroteo en el medio de una zona residencial", expusieron, en una alusión velada a Estados Unidos.

No hay que olvidar la vocación de la Policía cubana, recalcaron los agentes, a la cual Fidel Castro atribuyó la condición de ser "la mejor del mundo, la más organizada, la más preparada y también la más humana".

Según la prensa oficial, los agentes han realizado 11.500 acciones de prevención y enfrentamiento contra el delito en lo que va de año y su labor ha dado como resultado la detención de más de 12.000 personas. Aunque Hacemos Cuba haya esquivado la conclusión obvia durante todo el programa y ninguno de los agentes se atreviera a ponerle el cascabel al gato, los datos –incluso incompletos– no mienten: mientras dure la crisis, la escalada de la violencia es imparable.

