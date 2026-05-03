“Preocupación” en Matanzas ante casos activos de hepatitis

A inicios de abril, en la barriada de Versalles, ya se contabilizan 18 casos activos

Otros brotes se han reportado en Camagüey y Ciego de Ávila, aunque las autoridades minimizan la problemática

La Habana/Sin mencionar cifras, el director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Matanzas, Andrés Lamas Acevedo, confirmó este sábado la existencia de casos activos de hepatitis en varios puntos de la provincia, incluyendo Versalles, la zona de Plácido, La Cumbre y “casos aislados en todos los municipios”. En una entrevista para el medio Girón, el médico asegura que todos los brotes ya están “bastante controlados”.

El funcionario explica que “los casos de transmisión de hepatitis que hay en la provincia han sido propagados de persona a persona” y no a través del agua, “como hace 20 años atrás tuvimos en Versalles". E intentó minimizar el brote: “Realmente, han sido pocos casos”.

No obstante, el mismo medio señala al inicio de la nota que “desde hace un par de semanas, los habitantes de la provincia de Matanzas mantienen preocupación” ante la situación.

Para intentar contener los casos, Lamas Acevedo señala que las autoridades clausuraron temporalmente establecimientos en la zona de Plácido. “Cuando se enferma un grupo de personas concentradas en determinada área, como es el caso de Plácido, tenemos que cerrar establecimientos, entre ellos, la guarapera y las cafeterías que expenden líquidos preparados, como café y jugo, porque no hay evidencia de que sean seguros”.

“Todo el mundo no tiene forma de hervir el agua, ya sea porque no posee gas o debe poner el carbón”

Otra medida preventiva es hervir o clorar el agua con hipoclorito. Sin embargo, el propio funcionario reconoce las limitaciones materiales de la población: “Todo el mundo no tiene forma de hervir el agua, ya sea porque no posee gas o debe poner el carbón. Debido a ello, hay que estimular que los ciudadanos tengan acceso en todas las farmacias al hipoclorito”.

“En estos momentos se ha puesto, por ejemplo, en los lugares donde hay más casos de hepatitis. Sin embargo, debe extenderse a todas las farmacias de los municipios, para que haya un acceso directo al producto”, remarca.

La importancia, dice, radica en que un brote puede iniciar luego de que “una mosca que vaya a un vertedero donde existan heces fecales de un enfermo y después se pose encima de un pedazo de pan, dulce o caldo que haya en una casa, pues ahí deja el virus”.

El médico dijo además que la hepatitis es una enfermedad de difícil control por su período de transmisión silenciosa. “Se comienza a transmitir 10 días antes de presentarse los síntomas y hasta 15 días después. Por lo tanto, yo puedo tenerla ahora, sentirme bien y estar propagándola”, indica.

A inicios de abril, autoridades de la provincia ya habían anunciado que reforzaron la vigilancia epidemiológica ante la presencia de brotes

A inicios de abril, autoridades de la provincia ya habían anunciado que reforzaron la vigilancia epidemiológica ante la presencia de brotes de hepatitis en varios municipios, con la situación más crítica concentrada en la barriada de Versalles, donde se contabilizan, en ese momento, 18 casos activos.

El mismo especialista Lamas Acevedo reconoció en su oportunidad la gravedad relativa de la situación, aunque intentó restarle alarma: “Aunque no se trata de un brote de gran magnitud, las acciones conjuntas entre el sector de la salud y otros organismos permitirán cortar la transmisión”.

Otros casos se han reportado en Camagüey. El pasado 23 de abril la televisión provincial entrevistó a una funcionaria del sector de la salud, que reconoció que “en estos momentos existe un incremento en nuestra provincia de casos sospechosos y probables del virus de la hepatitis A, fundamentalmente distribuidos en mayor número de casos en nuestro municipio”.

En la nota televisiva, el medio señaló que “en un escenario en el que hay serios problemas con la recogida de desechos sólidos, urge extremar las medidas higiénicos-sanitarias”. Pese al escenario, la funcionaria de salud entrevistada sostuvo que “en estos momentos, no tenemos brote en el municipio de Camagüey, a pesar de que hay un incremento notable de la enfermedad”.

“En estos momentos, no tenemos brote en el municipio de Camagüey, a pesar de que hay un incremento notable de la enfermedad”

“Hace meses que Camagüey está lleno de casos de hepatitis. Donde vivo más de 20 personas que yo me haya enterado han tenido hepatitis. Por favor, pónganse serios”, respondió una usuaria al video de Televisión Camagüey. Otra internauta también cuestionó el mensaje oficial: “Aislados no es el caso, porque cuando tú en un cuerpo de guardia diagnosticas en un día de 30 a 40 casos positivos, eso es un brote”.

A inicios de año, las autoridades de Salud de Ciego de Ávila informaron, a través de medios oficiales, que investigaban varios casos sospechosos de hepatitis detectados en distintos municipios de la provincia.

Como suele suceder, tampoco se dieron cifras y se ciñeron a informar que, tras la detección de los primeros pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad, se activaron los protocolos establecidos por el sistema de salud.

La hepatitis es una enfermedad caracterizada por la inflamación del hígado. Entre sus síntomas más comunes se encuentran la fatiga, coloración amarillenta de la piel y los ojos, además de náuseas, dolor abdominal y orina oscura, aunque puede presentarse sin síntomas. No obstante, en casos graves, puede presentarse cansancio extremo, fiebre entre 37 y medio, 38 grados, dolor de cabeza, dolores musculares, pérdida del apetito y sangrado de encías.