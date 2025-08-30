La presa política Sissi Abascal es sometida a una cirugía de urgencia

La joven fue condenada a seis años de prisión por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Jovellanos, Matanzas

Denuncian que fue trasladada desde la prisión al hospital sin previo aviso a su familia

La Habana/La presa política cubana Sissi Abascal Zamora fue sometida a una operación de urgencia por bartolinitis el pasado 28 de agosto en el Hospital Provincial de Maternidad de Matanzas, según confirmó su madre, Annia Zamora Carmenate, en un audio difundido a través de la organización de asesoría jurídica Cubalex.

Miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y reconocida opositora, Abascal fue trasladada desde la prisión La Bellotex al hospital sin previo aviso a su familia. "Ella no pudo comunicarnos que iba a ser operada porque no se lo permitieron", denunció su madre. Solo gracias a vecinos del pequeño poblado de Carlos Rojas, la familia pudo enterarse a tiempo y llegar al hospital antes de que la joven entrara al quirófano.

En declaraciones a 14ymedio, Annia Zamora, madre de Abascal, explicó que "ya desde hacía un tiempo presentaba problemas con esa dolencia, al igual que con un quiste en un ovario". Añadió que "le aplicaron anestesia general, le dieron cinco puntos y hubo mucha manipulación". Tras la operación, la doctora indicó que debía permanecer ingresada en el hospital bajo observación para prevenir riesgos de hemorragia y otras complicaciones.

Abascal permanece hospitalizada bajo la custodia permanente de guardias penitenciarias, mientras sus familiares esperan en el exterior para poder visitarla y entregarle alimentos.

Condenada a seis años de prisión por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Jovellanos, Matanzas, el caso de Abascal ha sido denunciado de manera reiterada por organizaciones internacionales de derechos humanos, que reclaman su liberación inmediata.

Zamora agradeció las muestras de solidaridad recibidas en los últimos días: "Quiero agradecer a todas las personas que han estado al tanto, y seguiremos dando información". También declaró a este diario que "está mejorando, ya los dolores son menos, y la inflamación ha ido bajando".

En enero pasado el régimen cubano negó, por cuarta vez, a Abascal los beneficios a los que tiene derecho. La joven fue llevada a la dirección del penal, donde le comunicaron que se rechazaba su solicitud de "pasar a un régimen de menor severidad", por lo que se mantiene bajo "régimen severo".