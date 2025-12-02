El preso político Yosvany Rosell acepta suero el día 40 de su huelga de hambre

Madrid/El preso del 11J Yosvany Rosell García Caso aceptó por primera vez, tras 40 días de ayuno, ingerir un suero de hidratación, según confirmó su esposa Mailín Rodríguez Sánchez en redes sociales. Su estado de salud, no obstante, sigue siendo “crítico”, denuncia la familia, que al menos ha tenido una buena noticia. Los tres hijos del opositor pudieron hacerle una visita en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñíguez Landín, en Holguín, donde está ingresado en la unidad de terapia intermedia ante un posible fallo multiorgánico.

La visita fue descrita por su esposa como “muy triste pero alentadora”, aunque no ha explicado si se produjo antes o después de que accediera a hidratarse con suero. Era la primera vez que veía a los tres menores en dos meses y, al menos –afirma Sánchez– pudieron abrazarlo sin esposas y cadenas.

En los últimos reportes ha trascendido que Rosell continúa con la presión arterial baja y los riesgos derivados de su decisión de plantarse sin comer: problemas renales y peligro de sufrir una parada cardiorrespiratoria.

Ayer, cuando se cumplían los 40 días del inicio de la huelga, unos 200 activistas, intelectuales y disidentes hicieron llegar una carta al papa León XIV para solicitar su "intercesión" en apoyo al preso político.

"Clamamos, humildemente, por su acompañamiento espiritual y humana intercesión ante el peligro real de muerte que enfrenta hoy un hijo de Cuba", decía la misiva, firmada, entre otros, por la profesora Alina Bárbara López, la artista Tania Bruguera, la activista Carolina Barrero, el opositor Dagoberto Valdéz y los cineastas Juan Pin Vilar y Fernando Pérez.

La carta demanda explícitamente al jefe de la Iglesia católica que pida al régimen que le conceda una "licencia extrapenal" que, atendiendo al "deterioro extremo de su salud", le permita salir de prisión. Además, añade que Rosell se encuentra en grave situación de "fragilidad física" y "ante un riesgo extremo de fallecer o de padecer secuelas irreversibles, incluso si sobreviviera".

El texto pide que "la Santa Sede pueda ejercer un papel de mediación en favor de la vida de Yosvany", condenado a 15 años de cárcel por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y de los cuales lleva cuatro cumplidos. "Su salud se ha deteriorado gravemente como consecuencia de su encarcelamiento y de varias huelgas de hambre emprendidas, que son su último y desesperado recurso de dignidad frente a la injusticia de esta situación", explican.

El dramaturgo Yunior García Aguilera, los periodistas Luz Escobar y José Luis Tan Estrada, el intelectual Jorge Fernández Era, la académica Jenny Pantoja, el director de cine Carlos Lechuga, la periodista independiente Camila Acosta y la activista Anamely Ramos, también se han sumado a la carta.

“Los médicos le dicen a la familia que él todavía está consciente y que no quiere deponer la huelga, pero está en muy mal estado y, por otra parte, el Gobierno cubano, evidentemente, está esperando a ver si él abandona la huelga, pero no parece ceder a la exigencia de una excarcelación. Él está pidiendo su libertad. Él está en unas condiciones existenciales que, es obvio, que para él es preferible morir que estar en prisión”, agregan.

Además, este martes ha trascendido que el músico José Maria Vitier, uno de los compositores cubanos más internacionales por su nominación al Oscar por la banda sonora de Fresa y chocolate, ha escrito en sus redes sociales un alegato a favor de Rosell. “No lo conozco, no sé cuán terrible crimen cometió para merecer 15 años de cárcel, no sé cuáles son sus ideas. Solo sé que parece decidido a dejarse morir por ellas”, explica el artista, que pide “respeto y atención inmediata en las instancias a las que compete hacer lo posible para impedirlo” y no mirar a otro lado. “Ojalá no sea demasiado tarde y pueda evitarse un desenlace fatal”, ha pedido en un mensaje compartido y apoyado por el economista cubano Pedro Monreal.

La prensa oficialista difundió un extenso alegato del Guerrero Cubano hace aproximadamente una semana en el que se afirmaba que Rosell está siendo utilizado por “la mafia de Miami”, que tiene la voluntad de dejarlo morir. “Necesitan repetir la historia de [Orlando] Zapata”.

En este contexto, el artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara anunció un ayuno voluntario desde la prisión de Guanajay, en Artemisa, donde lleva recluido desde 2021. “En vísperas de su cumpleaños, del 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos, y exigiendo su libertad y la libertad de todos los presos políticos”, dijo la curadora de arte Yanelis Núñez tras hablar con él.

Otero Alcántara, condenado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos, extinguirá su pena en los próximos meses. "Nunca se ha resignado a estar en prisión”, añadió Núñez, quien afirmó que la decisión ha sido tomada para “sensibilizar sobre su situación, para decir que sigue fuerte, que exige su libertad y la de todos los presos”.