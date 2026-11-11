Por primera vez, las Cadeca dan un mejor precio que la calle para el dólar

En la Cadeca de Belascoaín y Neptuno, en Centro Habana, la gente se agolpaba en una cola.

Hay cola este miércoles delante de la Casa de Cambio de Centro Habana donde compran la divisa a 917 pesos, mientras el mercado informal ofrece 915

La Habana/Algo inusitado ocurre esta semana en el mercado cambiario: por primera vez, los establecimientos oficiales compiten con el cambio informal de divisas. Este miércoles, en la Casa de Cambio (Cadeca) de Belascoaín y Neptuno, en Centro Habana, la gente se agolpaba en una cola: el dólar se compraba a 917 pesos, un precio mejor que por la izquierda. Todos ellos estaban “para vender”, y aprovechaban que era la única Cadeca de la zona que estaba comprando la divisa estadounidense.

“Aquí lo compro mejor que en la calle, que ahora mismo está en 900”, explica una mujer a 14ymedio. En grupos de compra y venta de dólares, este miércoles se ofrece el dólar a 895 CUP. Otro jubilado defendía: “Siendo lo mismo que en la calle, cambiar en la Cadeca es una seguridad de que no te estafen, o te roben, o te den billetes falsos, como me ha pasado a mí”.

La Cadeca de la calle 23 con J, en El Vedado, estaba cerrada, supuestamente por obras. La de la calle Neptuno no estaba comprando dólares, y en el hotel Habana Libre la cola no avanzaba y la gente se iba.

La tasa de cambio oficial “flotante” subió vertiginosamente de lunes a martes, hasta superar, en las casas de cambio, la tasa informal. Mientras los bancos se mantenían muy por debajo del precio de la calle (886 para el euro y 791 para el dólar), en las Cadeca la divisa estadounidense se compraba en 919 el martes, apenas un peso menos que en el mercado negro. Este miércoles, el dólar bajó en general, menos en las Cadeca, donde por primera vez se superó la cotización de la calle: 917 frente a 915.

Por su parte, el euro también experimentaba un aumento comparable: en los mismos establecimientos llegaba a venderse a 1.025, 108 pesos por encima del día anterior, y a comprarse a 1.003.

Aunque el ascenso de la divisa en los bancos fue menor, también subió: 823 pesos en el Banco Popular de Ahorro (BPA) y en el Banco de Crédito y Comercio (Bandec), 7 más que el lunes, y 783 pesos en el Banco Metropolitano (779 pesos a través de transferencia, 10 pesos más que el día anterior).

Este miércoles, el dólar bajó en general, menos en las Cadeca, donde por primera vez se superó la cotización de la calle: 917 frente a 915. / 14ymedio

En estas entidades bancarias la cotización era la misma este miércoles y se ha moderado muy levemente en las Cadeca, donde el dólar se compraba a 917 pesos y el euro a 999 (la venta está en 922 pesos y 926, respectivamente). Sigue estando excepcionalmente elevada.

Después de combatir infructuosamente el cambio de dólares por la izquierda –lo cual incluyó una campaña de demonización de El Toque, el medio que desde hace años reporta esa tasa informal basándose en información recogida en los anuncios de compraventa publicados en redes sociales y sitios clasificados– el Gobierno creó, a finales de diciembre de 2025, una nueva tasa formal “flotante”.

Aquella tasa, que se fijó entonces en 410 pesos –apenas 30 pesos menos que en el mercado informal– suponía la tercera de las que funcionan en el país: la de 24 pesos por dólar que rige para las empresas estatales y la de 120 por dólar para los particulares, el turismo y otras “entidades generadoras de divisas”. La medida estaba destinada a “ordenar” la economía y avanzar hacia una unificación monetaria, pero un año después, no llega.