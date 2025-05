La privatización precaria de la recogida de basura en la otrora "ciudad más limpia de Cuba"

Mientras, los ancianos siguen empujando carretillas, no solo cargadas de desechos, sino también de la indiferencia de un sistema que los ha dejado atrás.

Holguín/Cada mañana, un anciano empuja una carretilla cargada de desechos por las calles de Holguín. No habla con nadie, los vecinos no conocen su edad, pero, a ojo, supera los 70 años. Es uno de los muchos jubilados que no pueden sobrevivir con una pensión de 3.052 pesos al mes, y bota basura por su cuenta para poder subsistir.

La imagen se ha vuelto común en medio de la privatización precaria de la recogida de desechos sólidos en la cuarta ciudad más poblada de la Isla.

Durante décadas, Holguín ostentó con orgullo el título de "la ciudad más limpia de Cuba". Sin embargo, la realidad actual sepulta esa frase bajo montañas de basura. El municipio genera diariamente más de 3.400 metros cúbicos de residuos sólidos urbanos, mientras la infraestructura y los recursos disponibles para su recolección son insuficientes.

Según datos de la Dirección Municipal de Servicios Comunales, la ciudad cuenta con cuatro camiones compactadores, aunque la falta de combustible impide que cubran toda el área necesaria. Además, hay tres camiones “ampiroles” (con brazo elevador hidráulico), que permanecen rotos la mayor parte del tiempo. El resto de la recogida se realiza con carretones tirados por caballos y carretillas empujadas por personas. Con estos medios se lleva a cabo la recolección en un municipio con cerca de 345.000 habitantes.

Aunque la provincia fue seleccionada en 2025 para acoger las celebraciones por el Día del Trabajador de Servicios Comunales, los medios oficiales se apresuraron a aclarar que la elección no se debía a su limpieza, sino a “sus resultados en el ámbito sindical”. Reconocieron “las condiciones adversas para la recogida de desechos sólidos” y prometieron un diálogo con sus más de 3.200 trabajadores.

Tras años de quejas por el mal servicio, que solo recibían justificaciones de las autoridades, se decidió dar paso a la contratación de trabajadores por cuenta propia, sin demasiado éxito. Según informes de 2023, de las 804 plazas disponibles, solo estaban cubiertas 465. Y la cifra iba en descenso, ya que solo en octubre de ese año se habían presentado 80 bajas. Así que llegó el momento de apostar en serio por las mipymes.

Tele Cristal entrevistó hace dos años a Yasser López Linares, director general de Ecoreb, la primera mipyme en el municipio –y la tercera en la provincia– creada para la recolección de basura. López relató: “Según los estudios que hicimos antes de firmar el contrato con la empresa de Comunales, ellos gastaban aproximadamente 1.200.000 pesos en el saneamiento de este Consejo Popular”. Esta empresa privada, con 25 trabajadores, dos tractores con sus carretas y 15 carretoneros, le ahorraba un 40% al presupuesto que la entidad estatal gastaba todos los meses para sanear los cuatro repartos que abarca el Distrito Lenin.

Otra diferencia notable se ve en los salarios. Mientras que los trabajadores estatales de servicios comunales en Holguín perciben aproximadamente 3.500 pesos cubanos mensuales, los empleados de mipymes pueden ganar entre 6.000 y 15.000 pesos al mes, dependiendo de la empresa y de la función desempeñada.

Al otro lado del país, en Artemisa, un funcionario de Comunales decidió transformarse en empresario privado. Yoany Díaz Velázquez le habló de las diferencias entre ambas modalidades al periódico Trabajadores: “Hay menos indirectos, casi nadie. Todas las manos en función de la higiene, la jardinería, la pintura y algo de carpintería y construcción. Compartimos los ingresos, sin límites para el salario mensual. No esperamos a que nos envíen medios de protección, los buscamos”.

Sin embargo, estas iniciativas todavía no resuelven el grueso del problema. En Holguín continúan las quejas y denuncias por la suciedad, mientras proliferan roedores e insectos. Solo en 2023 se dieron 17 casos de leptospirosis en la provincia, al tiempo que aumentó su letalidad.

A sus vecinos no solo les preocupa la edad del anciano que recoge la basura en su barrio, sino además lo mal equipado que va para realizar su labor. “Antes veíamos a alcohólicos realizar este tipo de faenas –cuenta uno de ellos– y, debido a su alcoholismo, era obvio que no prestaban mucha atención al tema de protegerse. Pero ahora es común ver a personas de todo tipo asumir estos emprendimientos sin guantes ni zapatos apropiados. Y las personas mayores son más propensas a enfermarse”.

La ciudad que una vez se enorgullecía de su limpieza ahora lucha por no ahogarse en su propia basura. La falta de recursos, la ineficiencia estatal y la precariedad de las soluciones privadas han convertido a Holguín en un reflejo de la crisis que atraviesa el país. Mientras tanto, varios ancianos siguen empujando carretillas, no solo cargadas de desechos, sino también de la indiferencia de un sistema que los ha dejado atrás.