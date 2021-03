Piñata en dos bancos cubanos por un error técnico

Un problema técnico afectó el saldo de las cuentas en moneda nacional y divisas de los clientes del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y el Banco Popular de Ahorro (BPA), que operan con las aplicaciones Transfermóvil y EnZona en varias provincias del país. Numerosos usuarios reportaron desde este lunes haber perdido parte o la totalidad de sus ahorros, mientras otros recibieron sorpresivas cantidades de dinero, según confirmó 14ymedio.

Hasta ahora ,las dos entidades estatales no han aclarado las razones de lo sucedido, aunque pasado el mediodía de este martes los Servicios de Pago de Red difundieron a través de su cuenta en Twitter un escueto mensaje advirtiendo de algunas dificultades.

"Estimados clientes, les informamos de que las transferencias de tarjetas de Bandec y BPA a otros bancos, a través de Transfermóvil están detenidas por problemas técnicos en la plataforma", advirtió la entidad estatal. La app, inaugurada en 2015, tenía a finales del pasado año 1,46 millones de clientes activos y 410 millones de operaciones realizadas.

"Me he pasado el día de cajero en cajero para sacar los 230.000 pesos que me aparecieron en la tarjeta"

"Estoy acomodando todo el dinero para irme del país antes de que vengan a cobrármelo", cuenta un usuario de Cienfuegos bajo condición de anonimato. "Me he pasado el día de cajero en cajero para sacar los 230.000 pesos que me aparecieron en la tarjeta", se jacta.

Desde Santiago de Cuba, Sergio, comenta a 14ymedio vía telefónica que él no tocará el saldo extra de 600 pesos que le entró a su cuenta. "No quiero problemas con esta gente y no vale la pena enredarse por tan poco dinero".

En la misma provincia un cliente del Banco Metropolitano debió recibir una transferencia que un familiar le hizo el lunes en la tarde a través de Transfermóvil usando cuenta de Bandec, y en horas de la mañana de este miércoles el dinero no se había acreditado todavía.

Muchos de los que recibieron saldo en moneda libremente convertible (MLC) optaron por salir de compras a las tiendas en divisas porque, según cuentan, no valía la pena sacarlo en el cajero para recibir 24 pesos por cada uno cuando el MLC se cotiza en el mercado informal a 45 pesos o más.

En la otra cara de la moneda están los que vieron mermar su dinero, ahorrado con esfuerzo. "A mí me desaparecieron 500 MLC", explicó Pablo, de Pinar del Río. "Me he pasado el día llamando al banco porque eso me lo tienen que reponer. Estaba ahorrándolo para comprar un freezer cuando sacaran en La Popular (ferretería en MLC)". Otro caso es el de Franky, de Matanzas, que después de perder 1.200 pesos de su tarjeta decidió sacar todo el dinero que le quedaba para ponerlo a salvo.

Otro caso es el de Franky, de Matanzas, que después de perder 1.200 pesos de su tarjeta decidió sacar todo el dinero que le quedaba para ponerlo a salvo

En una sucursal de Bandec en Santa Clara , dijeron a un usuario afectado que no se puede presentar una queja hasta 72 horas después de realizada la operación. El registro de la cuenta del santaclareño muestra las últimas transacciones, pero no se cobraron los montos que transfirió, por lo que mantiene el saldo inicial.

Ante los clientes indignados, los directivos de Bandec y BPA no han dado respuestas concretas de lo sucedido, aunque ya en horas de la tarde comenzaba a llegar una notificación de saldo negativo a los que habían salido beneficiados. "Yo derretí todo lo que me cayó en la tarjeta. Aproveché y mandé a arreglar los tres colchones de la casa", dice a 14ymedio Reinier, residente en la ciudad de Camagüey.

Cuando revisó por la tarde vio que tenía la notificación de los 5.000 pesos, ahora en débito. "Le pedí a mi esposa que me transfiriera cinco pesos para probar y "como suponía" desaparecieron. Ahora le debo al banco solamente 4.995 pesos, según lo que me dice cuando consulto el saldo. Pero mañana mismo me hago una tarjeta nueva en el Banco Popular de Ahorro, porque no pienso volver a poner mi dinero en Bandec", concluyó.

Usuarios de la aplicación EnZona, otra de las pasarelas de pago habilitadas en la Isla, reportaron problemas para enviar y recibir transferencias a través de esta herramienta.

Bandec y BPA operan fundamentalmente fuera de La Habana y es un camino frecuente para que los emigrados envíen sus remesas a la Isla, especialmente luego de que la Western Union cesara sus operaciones en Cuba.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.