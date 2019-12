EnZona busca respuestas ante la suplantación de identidad de su web

La primera plataforma de comercio electrónico cubano ha sufrido esta semana un duro revés. Un ataque ha comprometido los datos de cientos, quizás miles, de usuarios del portal EnZona, una aplicación diseñada para el pago de servicios online que ahora está en la mira de la desconfianza de sus clientes.

Desde este miércoles los usuarios de la plataforma denunciaron que habían sido víctimas de "una suplantación" de identidad ( phishing) encaminada a robar sus datos personales y ampliamente usada a nivel mundial por los ciberdelincuentes. Los administradores del portal, creado por la estatal Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa conocida como XETID, se han defendido señalando a atacantes externos como los causantes de la falla de seguridad.

Los hackers crearon una dirección web o URL idéntica a la original (enzona.net), pero terminada en .org y, a través de enlaces en foros y otros sitios digitales, redireccionaron a los usuarios a la página apócrifa para robar sus datos de tarjetas bancarias y otras informaciones privadas.

Las advertencias sobre esta situación comenzaron a publicarse en Telegram poco después de que algunos clientes se percataran del ataque y aparecieron también en la red social Twitter.

En medio de la alarma por los datos robados, los usuarios de EnZona -muchos de ellos emprendedores con negocios que dependen del comercio electrónico- están reclamando mayor seguridad en la plataforma y un cambio de sus datos de acceso, recuperar el dinero perdido e impedir problemas futuros.

"Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, lo que está establecido en las condiciones con nuestros clientes", explicó a 14ymedio Yuniel Sánchez, uno de los desarrolladores de EnZona, que admitió que se acumulan algunas reclamaciones y que todas "se están analizando", aunque no precisó la cantidad de cuentas afectadas por los hackers ni el monto de dinero robado.

Ante las denuncias, algunos especialistas en tecnología han compartido en las redes sociales recomendaciones con sus seguidores y han aclarado algunos puntos. Piden escribir manualmente la dirección correcta en el navegador y no confiar en publicaciones que ofrezcan enlaces a la plataforma utilizando acortadores que no permitan ver la url original.

Además, recomiendan no descargar la aplicación de EnZona para Android "desde sitios de terceros" sino desde Apklis, la tienda de apps oficial cubana, o desde la propia web de EnZona.

"Todos los usuarios que hayan caído en esa trampa tienen la posibilidad de contactar a EnZona para hacer la investigación correspondiente y encargarse de hablar con el banco para echar para atrás esa transacción", explicó Armando Fuentes en audio que compartió el canal de telegram de EnZona.

Vía Twitter también explicó que, desde el mismo miércoles, había reportado la web utilizada para el phishing, en la que se capturaba la contraseña de los usuarios que en medio del proceso de entrada al sitio, pensaban que habían cometido un error e ingresaban dos veces su contraseña.

Otro usuario de EnZona explicó a 14ymedio que todavía la plataforma es "muy inestable". "Pasa mucho que hay errores del banco y con la aplicación. Los cajeros son un desastre, yo solamente tengo en la cuenta el dinero que uso para pagar algunos servicios pero nada más porque no tengo confianza, cuesta mucho ganarse unos pesos para perder dinero por un error de otro".

Pero no solo los problemas técnicos afectan a EnZona. La desconfianza alrededor de una plataforma gestionada por el Gobierno cubano y confeccionada por una empresa vinculada a los militares levanta suspicacias entre muchos potenciales clientes.

"Muchos de mis amigos me la han recomendado para pagar algunas facturas pero no me gusta eso de que el Gobierno esté al tanto de cada centavo que gasto"

"Ni loco me hago yo una cuenta en EnZona", comenta vía telefónica un cuentapropista habanero que lleva un pequeño negocio de alquiler de habitaciones para turistas en la zona del Vedado. "Muchos de mis amigos me la han recomendado para pagar algunas facturas pero no me gusta eso de que el Gobierno esté al tanto de cada centavo que gasto".

En noviembre pasado, el Consejo de Estado dispuso tres normas legales que plasman en un texto lo que durante décadas se ha estado haciendo en las sombras. El Decreto-Ley 389, publicado este 18 de noviembre en la Gaceta Oficial, modifica el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal y la Ley de Actos contra el Terrorismo, para regular las técnicas de investigación encubierta.

Esta legislación incluye la recopilación de información electrónica, que puede terminar ante un tribunal sin necesidad de que un juez autorice su compilación.

Según cifras oficiales en agosto de este año, a un mes de haber comenzado a funcionar, se habían registrado a EnZona 10.925 cubanos.

