El profesor hostigado por la policía política logra hacer su caminata "por la libertad"

El profesor de Física Pedro Albert Sánchez pudo realizar este jueves su caminata pacífica "en honor a la libertad" desde la escultura dedicada al Caballero de París, en La Habana Vieja, hasta el parque de El Quijote en El Vedado, después de que el pasado domingo fuera detenido por 24 horas tras lanzar la convocatoria.

"Como había prometido realicé mi caminata en honor a la libertad de expresión de todos los que nos sentimos excluidos de este régimen. A pesar de no haber sido interrumpido mientras caminaba, si noté mucha tensión alrededor", comentó Sánchez en su cuenta de Facebook.

Los internautas respondieron a Sánchez con palabras de apoyo y ánimo. "Profe, ojalá que haya más caminatas y que las haga acompañado por aquellos que se identifican con sus ideas. Tenemos una sola vida y nos merecemos vivirla con dignidad", opinó un perfil que se identificó como Cubanos todos.

Otros comentaristas felicitaron al profesor por la iniciativa y le recomendaron que se cuide especialmente de las posibles represalias contra él y su familia que pueda tomar la policía política cubana.

"Incluso puedo asegurar que alguien me grabó, la pregunta sería de qué lado está esa persona, si del lado de la libertad o de la represión", indagó el profesor. "Mi posición ante la policía política sigue siendo la misma, no tengo cuentas que rendirle a la injusticia y a ellos como seres humanos les digo que la seguridad del Estado no depende del abuso de poder que cometen, sino de la dignidad con que realicen su trabajo".

Sánchez se refirió también a la confiscación de su móvil durante su arresto: "Esas chapucerías de quitarle un teléfono a un viejo que quiere decir cuatro verdades sumado a todo lo que han hecho por más de 60 años no garantiza la seguridad del Estado, lo que garantiza es la absolutización del poder de la élite".

"Mi misión es demostrar mientras tenga fuerzas que lo que están haciendo no es para bien del pueblo cubano, están garantizando el poder de una élite que utiliza al pueblo como rehén. Yo como muchos cubanos deseo salvaguardar las verdaderas conquistas de nuestro pueblo y no los disparates de la élite".

El profesor, de 62 años, fue arrestado el pasado domingo por convocar una caminata pacífica en La Habana reivindicando la libertad de prensa y expresión. No se supo más de él hasta que la policía decidió liberarlo. "Le quitaron su teléfono, lo único que tiene para comunicarse y sin posibilidades de tener otro. Ya está en su casa, pero incomunicado", aseguró entonces su exalumna Ileana Medina.

Poco antes de la detención, Sánchez, que no se considera opositor, difundió un vídeo desde el parque John Lennon en el que pedía la unidad de las personas "excluidas de la sociedad socialista" y pedía al presidente, Miguel Díaz-Canel, "que sea responsable ante una situación que puede tornarse peligrosa".

En su mensaje, Sánchez reclamaba la movilización inmediata de "los que entiendan esto, los que quieran sentirse cívicamente seres humanos aun siendo apolíticos. Este es el inicio de un proceso, pero no de aquí a 40 años cuando mi nieta tenga 15 años, no, es para ya".

El maestro ya había divulgado un video con anterioridad desde su casa en el que decía sentir mucha presión, pero no tener miedo; y reclamaba la ayuda de la prensa para difundir lo que considera "la verdad de lo que está ocurriendo", además de calificar los mítines de repudio de terrorismo de Estado. "Si acaso se creen que están haciendo esas cosas por amor al pueblo, por amor a toda la sociedad, nos están haciendo el amor a la fuerza".

Sánchez, en otro video publicado este miércoles en su perfil de Facebook aseguró que, de ser necesario, el día 31 de diciembre iba a hacer otra caminata por la libertad de la Isla.

La detención del profesor fue un caso más entre los numerosos arrestos arbitrarios realizados por la policía política últimamente. A raíz de la huelga de hambre organizada en noviembre por varios artistas para exigir la liberación del rapero Denis Solís por "desacato", la mayoría de esos jóvenes están confinados forzosamente en sus domicilios e inmediatamente detenidos cada vez que intentan salir a la calle.

