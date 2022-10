Una profesora denuncia ante la Fiscalía cubana las citaciones ilegales de la contrainteligencia

La profesora Alina Bárbara López Hernández, que denunció el martes el acoso de la Seguridad del Estado, presentó este miércoles ante la Fiscalía Provincial de Matanzas una "formal queja y acción de nulidad contra las citaciones oficiales" que le han entregado hasta ahora.

Según aseguró en una publicación en Facebook, la documentación "fue recepcionada por una amable fiscal que leyó el escrito y respondió algunas de mis inquietudes". Esta funcionaria coincidió, dice la profesora, "en que ambas cédulas carecen de las formalidades legales obligatorias e interesará información ante los órganos de Seguridad del Estado".

López Hernández aseveró, refiriéndose a una de las últimas normas aprobadas por el Gobierno: "Lo que sí me queda claro, por la asesoría legal que recibí, por la lectura detallada que hice de la Ley de Proceso Penal (LPP), e incluso por las respuestas que la Fiscal dio a mis dudas, que ningún ciudadano puede ser citado bajo invocación de dicha Ley si no existe un proceso penal abierto en el cual esté siendo convocado como testigo o imputado en la acusación".

De igual modo, continuó: "Tampoco Contrainteligencia es un actor reconocido por la LPP para interactuar con un ciudadano si ese proceso legal se abriera, su funciones son otras. Asimismo, no existe en la LPP algo llamado 'entrevista'".

"Tampoco Contrainteligencia es un actor reconocido por la LPP para interactuar con un ciudadano si ese proceso legal se abriera, su funciones son otras"

La profesora, mentora del del grupo de jóvenes intelectuales y artistas La peor generación, primero censurado y en estos días perseguido por la policía política, contó un día antes cómo recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como coronel de la contrainteligencia, pidiéndole conversar en la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, en Matanzas.

La profesora no solamente no asistió sino que denunció el hecho en sus redes, ante lo cual recibió numerosas muestras de apoyo, de usuarios dentro y fuera de la Isla.

"En Cuba se ha entronizado una lógica perversa que establece presiones sobre personas a las cuales no hay motivos para encausar y que son amenazadas y coaccionadas por motivos políticos. Yo no me prestaré a ello. Creo necesario cerrar ese esquema", aseveró en su post.

Casi 200 comentarios en su publicación de este miércoles evidenciaba el apoyo que han suscitado sus palabras, en su mayoría de felicitación y agradecimiento. "A estudiar los mandó, chapó", escribió Francisco Oliva. Por su parte, Yanet Rodríguez expresó: "¡Es tan generosa que les está impartiendo cátedra gratis de civismo y grandeza personal! ¡Quién sabe si hasta aprenden algo los gendarmes!".

"Me parece muy bien lo que hizo", opinó Carlos Alzugaray. "Los cubanos muchas veces ignoramos cuales son nuestros derechos y, en consecuencia, no exigimos a los representantes del Estado, quienes, en buenas cuentas, no son otra cosa que servidores públicos, que se atengan a lo que establecen las leyes. Por otra parte, los órganos del Estado tienden a actuar con total discrecionalidad sin atenerse al respeto por el Estado de Derecho. Con su actitud serena, respetuosa pero exigente nos está dando a todos una lección de educación cívica".

