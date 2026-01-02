Prolongarán la siembra de tabaco para intentar alcanzar el objetivo de 20.000 hectáreas

Prometieron 20.000 hectáreas de tabaco, pero a diez días del cierre de la campaña Cuba apenas alcanza 12.000, con Pinar del Río muy lejos de las cifras anunciadas.

El Gobierno entrega un nuevo lote de 150 tractores a los productores, que invierten sus ingresos en divisas en la adquisición de maquinaria

Madrid/La siembra de tabaco se complica en Cuba al cerrar el año con 12.000 hectáreas sembradas en todo el país, 8.000 de ellas en Pinar del Río. La previsión, anunciada en septiembre, era lograr 14.620 hectáreas en esta provincia y un total nacional de 20.000, por lo que el resultado es claramente desfavorable a diez días del fin de la campaña, el 12 de enero.

José Liván Font Bravo, vicepresidente primero del grupo empresarial Tabacuba, recordó que Pinar de Río estaba muy lejos de lo proyectado, pero se mantuvo optimista. “Habíamos planificado en un inicio sembrar una mínima cantidad en el mes de enero; pero contamos con la postura suficiente para seguir esa actividad y arribar a las 20.000 hectáreas propuestas”, dijo, dando a entender que se prolongará más tiempo la siembra de este producto, “principal rubro exportable de la agricultura”, como subraya una nota de la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Las condiciones, según el funcionario, cambiaron desde que se presentaron las previsiones, y citó a la falta de corriente como un problema grave. “En Pinar del Río son más de 5.000 hectáreas las que se encuentran bajo riego eléctrico”, puntualizó, por eso se ha tomado la decisión de priorizar algunos circuitos en los que están las plantaciones.

Font Bravo reivindicó la labor realizada en los últimos cuatro años, buscando financiación y equipamiento para que se puedan “asegurar los procesos” con energías renovables. “Tenemos 320 bombas que estamos montando de cara al riego de agua para el cultivo y 1.000 que llegarán; y para la próxima contienda queremos cubrir unas 10.000 hectáreas con paneles solares fotovoltaicos u otras vías en el país”, agregó. Con ello se pretende reducir el gasto en diésel.

El funcionario también señaló que se trabaja en paralelo para que, además de dotar a las instalaciones de energía fotovoltaica (120 fábricas y otras industrias cuentan con ellas), los productores puedan acceder a paneles para dar electricidad a sus viviendas y terrenos.

En septiembre, Marino Murillo, presidente del grupo tabacalero estatal, inauguró la tienda del tabacalero en Pinar del Río: un establecimiento en MLC donde los productores podían acceder a “más de 100 insumos y productos necesarios para garantizar la producción tabacalera”. En las primeras imágenes predominaban, eso sí, útiles de ferretería más que de otro tipo, aunque los usuarios preguntaban sobre todo por las turbinas de agua y las plantas generadoras, pero en aquel momento solo se veían las de diésel a la venta.

La tienda daba salida por fin a las grandes cantidades de moneda libremente convertible que los vegueros habían ido amasando por el estímulo que se les entregaba tras la cosecha. La mayoría lamentaban carecer de lugares en los que gastar ese dinero desde que, con la dolarización, la MLC había perdido gran parte de su valor y utilidad.

Ahora, recordó el funcionario “a partir de las nuevas decisiones del mercado cambiario, los productores pueden vender MLC al banco al mismo valor que se encuentra el dólar, según la tasa flotante (410 pesos); una facilidad económica y financiera para enfrentar la campaña”.

La nota de ACN menciona las experiencias de varios vegueros que siguen luchando por mantener el cultivo, incluyendo a una cooperativa cuyo objeto social no es el tabaco pero que ha decidido sembrar esta planta para “apoyar las labores que demanda la campaña”.

Font participó en la entrega de un nuevo lote de 150 tractores a productores y cooperativas de la Isla, con lo que ascienden a 300 los que han sido importados y entregados para el sector, “a solicitud de campesinos y estructuras productivas que decidieron invertir parte de sus ingresos en divisas en la adquisición de maquinaria”.

El funcionario subrayó que los cientos de millones de dólares que ingresa cada año el sector han permitido la adquisición con su esquema de financiamiento específico y dijo que es relevante que los vegueros destinen parte de sus ganancias a ello. El grupo, puntualizó, vende al precio de compra los tractores. “Nosotros no le ganamos un centavo a nada de lo que traemos. Lo que nos interesa es que los productores se desarrollen”, afirmó, y dijo que es posible pagar en dos cosechas si no se puede entregar al contado.

En el año que acaba de comenzar se prevén importar otros 300 vehículos, aunque un comentarista de Granma señaló que es irrelevante, teniendo en cuenta lo que se produce. “Si escasamente se plantarán 16.000 hectáreas, más que sobran tantos tractores, los que actualmente hay más estos. Ciertamente que explotando eficientemente la maquinaria que tenemos debiéramos tener producciones muchísimo mayores, pero nuestros ‘productores’, en su afán de obtener las mayores ganancias deciden minimizar los costos, incrementar los precios y obtener las mayores ganancias”, lamentó.

La empresa hispano cubana Habanos S.A anunció en febrero los ingresos récord obtenidos en 2024, que ascendieron a 827 millones de dólares –106 millones más que un año antes–, lo que representa un aumento del 14,7% de los ingresos, aunque Jorge Pérez Martell, vicepresidente comercial, habló de un crecimiento del 16%. Con esos datos, se puede afirmar que, pese a todo, es uno de los pocos productos cubanos que va bien actualmente.