Concentración en Caibarién para apoyar a un vendedor de dulces multado con 2.000 pesos

Un vendedor de dulces protagonizó este sábado una protesta en Caibarién, Villa Clara, tras ser multado con 2.000 pesos. El hombre subió sobre el techo de su carrito de venta, en plena vía pública, y alrededor de él se congregaron decenas de personas de la localidad que mostraron su apoyo al cuentapropista, según reportó desde el lugar Yeko Rodríguez.

En una transmisión en vivo a través de Facebook, que realizó Rodríguez, se ve al hombre subido sobre el techo de un vehículo de tres ruedas adaptado como punto de venta de golosinas y chucherías. "A ese señor que está allá arriba le acaban de poner 2.000 pesos de multa por vender dulces, dulces que no hay en las tiendas", cuenta el joven.

"Vende pastelitos y merenguitos", añade Rodríguez mientras se acercan decenas de personas que lanzan gritos contra las autoridades. "No te bajes. Patria y vida", se le escucha decir a un transeúnte. Poco después llegan al lugar varios vehículos policiales con uniformados que intentan hacer bajar al vendedor. Sin éxito hasta ahora.

"Quítenle la multa", claman varias voces. "Abusadores", se escucha decir a otros que también repiten "Basta ya de abuso". "Lo único que hace ese hombre es trabajar y lo tienen como un enemigo", agrega Rodríguez. "No me voy a bajar", insiste el trabajador particular mientras la solidaridad alrededor de su carro de venta aumenta.

El vendedor comienza a repartir gratuitamente sus dulces a la muchedumbre y la transmisión se corta.

Un rato después, Yeko Rodríguez reapareció en una transmisión en vivo en Facebook denunciando que su cuenta había sido hackeada y los dos videos de la protesta eliminados. El joven identificó al vendedor como "Miguel" y aseguró que muchos le preguntan por lo ocurrido finalmente con el vendedor de dulces. "No lo sé, según tengo entendido una funcionaria del Gobierno dijo que le iban a quitar la multa". "A lo mejor no puedo transmitir más hoy. Por lo que veo en las redes y la repercusión que ha tenido esto, en cualquier momento viene alguien y me cita y yo iré, porque lo único que he hecho es mostrar la verdad", aseguró Rodríguez en un breve video.

Desde el pasado 29 de enero, las autoridades cubanas establecieron multas de hasta 15.000 pesos y el decomiso de su mercancía como castigo a los que se exponen los comerciantes que contravengan las nuevas normas sobre precios y tarifas publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria.

El decreto-ley establece distintas sanciones, que van de los 5.000 a los 7.000 pesos por no exponer en una tablilla los productos y precios que ofertan, de los 8.000 a los 10.000 por "retener, reservar, aplazar o no poner a la venta los productos destinados a la comercialización minorista", o incluso de los 12.000 a los 15.000 si no cumplen con las medidas ordenadas, para lo que consideran "precios abusivos" y "precios especulativos".

La medida se publicó en medio de un creciente desabastecimiento en los mercados agrícolas del país, donde muchos productos han desaparecido de las tarimas para sumergirse en el mercado informal.

