Con protestas, burlas y carteles responden los cubanos a los apagones en Bayamo

Las cosas están cambiando en Cuba y no solo en la capital. Los vecinos de Bayamo, en la modesta Granma, ya no se callan ante los apagones y retan abiertamente a las autoridades.

El pasado martes, un grupo de personas se concentró en el Retablo de los Héroes, junto al monumento que marca el lugar donde estuvo el primer cementerio a cielo abierto en América y clamó contra los largos cortes de luz.

Dos personas pasaron en moto por delante de una empresa estatal y uno de ellos, megáfono en mano, gritó: "¡Díaz-Canel, singao!" ante la mirada de un grupo de personas que estalló en risas. Un coronel del Ministerio del Interior, que estaba presente, exigió a los testigos que se enfrentaran a los dos rebeldes, pero solo logró que las carcajadas aumentaran.

La noche del lunes, en el reparto bayamés de Camilo Cienfuegos, un grupo de personas se burlaba frente a los patrulleros que vigilaban las calles "Viva Díaz-Canel", "Viva la Revolución", ironizando sobre los responsables de la situación energética. Pocas horas antes había tenido lugar otra protesta con cacerolas en Mabay, una zona rural de Bayamo, donde se escucharon gritos de "el pueblo unido jamás será vencido".

El malestar es creciente en una población que supera las 10 y 14 horas de cortes de luz, programados en dos y tres ciclos de apagones durante cada día de este verano. Los carteles con consignas y mensajes contra el Gobierno y el presidente son evidentes incluso a plena luz del día y cuando, a duras penas, los han podido tapar con un par de brochazos.

Las explicaciones de la Unión Eléctrica ya no sirven de nada a la población, que no entiende por qué debe soportar tantas horas sin luz. "¿Pero Felton genera para Granma?", respondía un vecino de la provincia cuando el diario La Demajagua anunciaba más cortes por la salida de la termoeléctrica, que aporta 500 MW al sistema, pero tiene dos unidades en constante avería. "Y no me digan que es un sistema Nacional porque, si fuera así, a los habaneros también les tocarán 14 horas diarias de apagón. Y mis felicitaciones para ellos que se han ganado ese respetón".

Para este jueves, la Unión Eléctrica ha anunciado un déficit de 618 MW. La demanda rondará los 2.900 MW en el máximo y la disponibilidad apenas es de 2.352 MW.

La termoeléctrica de Mariel tiene tres unidades averiadas, lo que se suma a las dos de Felton, la 4 de Nuevitas, la 6 de Renté y la única de Otto Parellada. Además, hay otra unidad en mantenimiento en Cienfuegos y, por un problema en la turbina de vapor de Energas Varadero, se suman más MW fuera de generación.

Por último hay que sumar los problemas de la generación distribuida, donde faltan 1.115 MW por averías y casi 500 MW por mantenimiento.

"La verdad q tienen tremendo relajo, todos los días lee el mismo cuento solo que le cambian los números y las termoeléctricas", ha respondido un usuario al comunicado de la UNE. Mientras, otros, siguen insistiendo en tomar el drama con humor: "¿La termoeléctrica de Felton la sueldan con plastilina?"

