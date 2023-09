El proyecto de EE UU de ayudar a las 'mipymes' dentro de Cuba suscita polémica

El Gobierno de Joe Biden planea anunciar esta semana el levantamiento de restricciones para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) cubanas, según revelaron fuentes conocedoras a varios medios estadounidenses. Tanto el Palm Beach Post el sábado como la agencia Bloomberg este lunes indicaron que se trata de "directrices específicas" para que financieras de Estados Unidos puedan conceder préstamos a las empresas independientes dentro de la Isla.

Según América TeVé, las nuevas medidas incluirán la gestión de cuentas bancarias en instituciones estadounidenses a residentes en Cuba, algo prohibido hasta ahora. "Por ejemplo, un pequeño empresario cubano puede viajar a Estados Unidos, crear una cuenta bancaria en un banco estadounidense y luego regresar a Cuba y manejarla desde allí: hacer pagos, depósitos, transferencias", detalló una fuente de la que no se revela el nombre al periodista Mario J. Pentón.

La misma fuente dice que también se anularán las prohibiciones impuestas por la Administración de Donald Trump sobre transacciones con terceros países para enviar remesas a la Isla.

El Departamento de Estado rechazó confirmar a estos medios la concreción del anuncio de las medidas, pero sí respondió: "Creemos que el sector privado es la mejor esperanza de Cuba para generar desarrollo económico y empleo para mejorar los niveles de vida del pueblo cubano y reducir los altos niveles actuales de migración".

Al ayudar al "emprendimiento independiente y la sociedad civil", dijo también el organismo, "apoyamos al pueblo cubano en sus esfuerzos por mejorar la condición económica de su país, generar empleo y escapar de la pobreza".

No se espera, sin embargo, advierte Bloomberg, "que sean inminentes cambios más radicales", dado que "los demócratas estadounidenses son cautelosos de hacer cualquier cosa que pueda alienar a los votantes cubanoamericanos en Florida, un estado determinante de cara a las elecciones de 2024".

El largo reportaje publicado sobre el tema por Palm Beach Post recoge un "almuerzo reciente" en Miami-Dade repleto de "expatriados ambiciosos y exitosos de otros países", incluidos dos "propietarios de empresas privadas en auge dentro del país comunista". Uno de los residentes en Cuba, que pidieron al medio no ser identificados, se dedica al comercio internacional y el otro tiene una cadena de cafeterías.

Los dueños de mipymes cubanas se quejaron de los "importantes obstáculos" que impiden su crecimiento, como el pésimo estado de las infraestructuras de la Isla, "desde un cortocircuito en la red eléctrica hasta carreteras con baches", o un "sistema bancario prácticamente inexistente". Esto último, refiere el diario de Florida, es lo que les ha llevado a buscar financiación en Estados Unidos.

Ricardo Herrero, director ejecutivo del Grupo de Estudio de Cuba en Washington D.C., que asistió al evento y habló con los medios mencionados, también cree inminente el "paquete de ajustes políticos". Estos "detallarán cómo los empresarios cubanos pueden abrir cuentas bancarias en EE UU y luego tener acceso a esas cuentas bancarias desde dentro de Cuba", declaró Herrero a Bloomberg.

Sin embargo, no son pocas las suspicacias que despiertan las nuevas medidas, tal y como revela la crónica del Palm Beach Post, que explica la "paradoja" de que las mipymes son vistas como "caballos de Troya" en ambos lados del Estrecho de Florida: "Los comunistas ideológicos los perciben como una amenaza a la Revolución cubana, ahora en su 64º año. Los exiliados anticomunistas en el sur de Florida sospechan que son una fachada para los sucesores de los hermanos Castro".

"¿Cómo consigue Raúl Castro su mordida?", citó el periódico local a Rubén Roque, un exiliado de la década de 1960, epítome de la desconfianza en que cualquier firma independiente dentro de Cuba que no sea "abiertamente disidente" carece de credibilidad, o incluso está unida al régimen y al aparato del Partido Comunista.

Adolfo García, un abogado que ha trabajado en acuerdos comerciales con Cuba, aseguró al Palm Beach Post que la "historia reciente" no augura nada bueno para las mipymes. Al respecto, recordó la época del deshielo del entonces presidente Barack Obama en el que él creyó: "El hecho es que la apertura no sólo no funcionó, no tuvo el éxito que tanto Obama y gente como yo pensábamos, sino que fortaleció tremendamente la mano de los partidarios de la línea dura". Y sentencia: "Claramente es un sistema que valora el control político, el control y la influencia totales del Partido Comunista y no quiere una fuente de poder rival, que es lo que hace una economía próspera, un sector privado capitalista próspero".

Por su parte, la organización Cuba Siglo 21 ha expresado este martes su crítica hacia estas posibles medidas, recordando que "las muy propagandizadas mipymes apenas suman 8.000 negocios y no funcionan en un contexto de libre empresa y mercado" y que solo serán libres si se levantan las "regulaciones económicas que hoy imperan en la Isla".

"La insistencia del Estado en autorizar la existencia de cualquier negocio es para poder discriminar a los ciudadanos por sus creencias políticas o religiosas o por el simple hecho de tener otro país de residencia y excluir a todos ellos (millones de cubanos) de invertir en la economía cubana", advierte en un comunicado la ONG codirigida por Juan Antonio Blanco y Emilio Morales, que aseveran: "Seguirles el juego a sus maniobras o, peor aún, apoyarlos financieramente, solo prolongará la agonía del pueblo cubano".

"No existirá en Cuba sector privado, ni empresas privadas, ni empresarios privados hasta que el Estado –entre otras cosas– no reconozca legalmente el derecho de estas empresas a decidir en qué sectores invertir, a seleccionar sus socios entre cubanos o extranjeros dentro del territorio y el exterior, exportar e importar directamente, fijar los precios de sus productos y servicios y venderlos directamente o a través de agencia de su elección", sentencian.

