El químico suma cuerpos desplomados al paisaje de La Habana

En San Lázaro, un joven vencido contra una pared apenas consigue llamar la atención de quienes pasan a su lado

La Habana/En San Lázaro hay que mirar al mismo tiempo hacia arriba y hacia abajo. Arriba, para esquivar con la vista balcones destripados, vigas expuestas y pedazos de edificios que parecen estar calculando cuándo dejarse caer. Abajo, para no tropezar con los huecos de la acera y descubrir, de vez en cuando, a alguien que también se ha derrumbado.

Junto a un árbol y contra la pared azul de una vivienda, un joven permanece sentado en el suelo. Es fuerte, lleva camiseta negra y pantalón corto, pero tiene el cuerpo vencido, la cabeza inclinada sobre el pecho y una postura que los habaneros hemos aprendido a identificar. A falta de diagnóstico, quienes pasan por la zona tienen ya una palabra callejera para situaciones como esta: "enquimicado".

La vida sigue a pocos metros. Pasan peatones, almendrones y triciclos. Nadie parece demasiado sorprendido. Quizás ahí esté lo más inquietante: estas imágenes han dejado de ser excepcionales en algunas zonas de La Habana.

A falta de diagnóstico, quienes pasan por la zona tienen ya una palabra callejera para situaciones como esta: "enquimicado". / 14ymedio

El "químico", como se conoce popularmente a varios cannabinoides sintéticos, ha pasado en pocos años de ser un asunto del que las autoridades hablaban poco a convertirse en un problema reconocido hasta por la televisión oficial. En mayo de 2025, el Ministerio del Interior informó de 342 personas acusadas de tráfico y consumo de drogas en La Habana y 810 expedientes abiertos por la Fiscalía relacionados con estos delitos. La Policía había identificado entonces 74 "ambientes complejos" en la capital y señalaba ocho zonas especialmente problemáticas.

La lista incluía barrios de Playa, Marianao, La Lisa, Boyeros, La Habana Vieja, San Miguel del Padrón y Cerro. Centro Habana ni necesitaba presentación: allí, admitió entonces el propio vocero oficialista Humberto López, "existe droga y todo el mundo lo sabe y ha existido por años". Las autoridades reconocían además la preocupación por el consumo entre menores.

Desde entonces, la geografía parece haberse vuelto menos precisa porque el problema aparece a plena luz del día y en avenidas muy transitadas. Hace apenas unas semanas, en Reina y Galiano, dos jóvenes quedaron desplomados bajo los efectos del químico. Mientras estaban incapacitados para reaccionar, un hombre aprovechó para robar la mochila a uno de ellos y desapareció entre los transeúntes. El episodio ocurrió un día después de un operativo antidroga en esa misma calle.

La calle San Lázaro parece una cicatriz abierta que atraviesa la ciudad desde La Habana Vieja hasta El Vedado. / 14ymedio

Ahora la escena se repite, con otras coordenadas: San Lázaro. Pocas avenidas podían ofrecerle un decorado más coherente a este joven paralizado por la droga, porque toda la calle parece una cicatriz abierta que atraviesa la ciudad desde La Habana Vieja hasta El Vedado. A ambos lados sobreviven inmuebles con balcones amputados, paredes sin repello, ventanas tapiadas y puntales que hace tiempo dejaron de aspirar a la elegancia para concentrarse simplemente en no venirse abajo.

En una esquina, un viejo automóvil amarillo pasa frente a una fachada mordida por los derrumbes. Sobre el muro, del nombre de la calle, también mutilado, apenas sobrevive una palabra: "Persevera". Un poco más allá, el joven seguirá, por horas, desplomado contra una pared.