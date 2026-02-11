El racionamiento de la gasolina se extiende a las embajadas en Cuba

Madrid/Las restricciones de gasolina han alcanzado también a los representantes diplomáticos con presencia en Cuba. La Cancillería ha enviado una circular a embajadas y organismos internacionales informando de que, a partir de este 11 de febrero, el combustible estará limitado en el servicentro El Túnel, que abastece a las delegaciones acreditadas en La Habana. El documento ha sido difundido en redes sociales por varios comunicadores cubanos en el exterior.

De acuerdo con la circular, fechada este martes 10, los vehículos tienen –como los ciudadanos– un límite de 20 litros al día, aunque la suerte ha sido desigual. El país más afortunado es Rusia, con cuatro vehículos autorizados cada día, de lunes a sábado. Los mismos días de la semana tienen permiso para repostar tres autos al día de las delegaciones de China, España, EE UU, Francia, México, Venezuela y Vietnam, así como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).

El siguiente grupo, con dos vehículos al día y también de lunes a sábado, lo forman Alemania, Angola, Canadá, Italia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Por último, está una extensa lista con todos los demás países y organismos, a quienes corresponde un solo vehículo los lunes, miércoles y viernes. Según la nota, la decisión está en correspondencia con el número de vehículos que tiene cada delegación.

La venta de combustible comenzará a las 8 de la mañana y se detendrá solo cuando concluya el servicio de los vehículos habilitados para ese día, aunque la circular avisa de que la asignación también dependerá de la disponibilidad de gasolina que tenga el país.

Cimex detalló que los clientes pueden llevarse “el combustible que no le quepa en el tanque de su vehículo” / 14ymedio

“El Ministerio hace saber a las Honorables Misiones Diplomáticas y de Organismos Internacionales que también pueden acceder, mediante la plataforma Ticket, a la compra de combustible en otros servicentros en divisas”, añade el documento. Sin embargo, esta vía alternativa, que es la única opción para los ciudadanos, está funcionando de manera muy deficiente y escasa.

Este martes, el canal de Telegram que la corporación estatal Cimex, que gestiona los servicentros, está utilizando para informar a los usuarios tuvo que dar explicaciones ante la confusión generada desde que esta se ha convertido en la forma de apuntarse en la lista de espera. Entre las aclaraciones, la empresa detalló que los clientes pueden llevarse “el combustible que no le quepa en el tanque de su vehículo” y respondió a otra de las cuestiones que más dudas generaba: “Por el momento, solo se podrán registrar en el servicio las plantas eléctricas y los vehículos armados por partes y piezas censados en La Habana”.

Para este miércoles, Sancti Spíritus apenas distribuye 77 turnos, repartidos en cuatro gasolineras de toda la provincia, aunque peor es la situación en Guantánamo, donde se prevé que haya tres servicentros abiertos, con 52 entregas en total.

En todo caso, los usuarios siguen denunciando que, incluso a los pocos afortunados que logran uno de los escasos turnos disponibles, no llegan a recibir el mensaje para comprar. “Aparte de que tenemos dinero CUP en las tarjetas –denunciaba un usuario–. En este país no se gana en dólares, ni todos tenemos un familiar afuera que los pueda enviar. Confío en que será temporal”. Pero otro le respondía: “Aquí lo temporal se vuelve permanente”.