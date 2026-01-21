Raúl Castro recibe efusivamente al ministro del Interior de Rusia

Díaz-Canel resaltó la "enorme significación" de la visita por "el momento en que se hace"

La Habana/Raúl Castro se reunió este martes con el ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, también general de la Policía. La prensa oficial publicó imágenes del encuentro, en el que el ex mandatario cubano "trasladó afectuosos saludos al Presidente Vladimir Putin".

Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes el general Lázaro Alberto Álvarez Casas y el embajador de Rusia en La Habana, Víktor Koronelli, se habló de "las excelentes relaciones bilaterales" entre ambos países.

La misma idea subrayó el presidente, Miguel Díaz-Canel, quien resaltó la "enorme significación" de la visita por "el momento en que se hace", según informó la Presidencia.

En un encuentro con el ministro ruso, Díaz-Canel señaló la "mayor complejidad" de este momento, así como "una situación muy impactada por los sucesos del 3 de enero en Venezuela", cuando Estados Unidos realizó un ataque militar a Caracas, que resultó en la captura del presidente, Nicolás Maduro y la muerte de 32 militares cubanos.

El mandatario insular recordó que en la anterior visita de Kolokóltsev –en noviembre de 2023– Cuba "enfrentaba el recrudecimiento del bloqueo, una amplia campaña de intoxicación mediática y los impactos por su inclusión en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo", y afirmó que "todo eso ahora se mantiene".

"Esta visita es una expresión más de toda la sensibilidad de la Federación de Rusia, del partido, del Gobierno, de las instituciones armadas y de usted. Hay sensibilidad, comprensión de nuestra situación, y disposición a la ayuda y la cooperación", subrayó Díaz-Canel.

Además, recalcó "la relevancia" de esta visita en medio de "la compleja situación mundial".

La llegada del ministro ruso a la Isla tiene lugar en medio de la escalada de las tensiones entre La Habana y Washington tras la operación militar estadounidense en Venezuela.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró el pasado jueves en el Kremlin que Moscú se solidariza con Cuba por "la determinación a la hora de defender su soberanía y su independencia".

"Quisiera destacar que Rusia y la República de Cuba mantienen relaciones verdaderamente sólidas y amistosas. Siempre hemos brindado y seguimos brindando asistencia a nuestros amigos cubanos", sostuvo el líder ruso.

Al iniciar este martes su agenda en La Habana, Kolokóltsev depositó una ofrenda floral en el mausoleo dedicado a 69 jóvenes soviéticos fallecidos en Cuba entre 1960 y 1964 durante misiones de colaboración, según reportaron medios estatales de la isla. También rindió un tributo a los militares cubanos recién fallecidos en Venezuela.

La Habana y Moscú suscribieron en marzo de 2025 un acuerdo de cooperación militar que establece las bases para "facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación militar" entre ambos países, así como "proporciona el fundamento legal para definir los objetivos, las áreas y las modalidades" de esa colaboración bilateral.

Rusia es un aliado político de Cuba desde la época soviética de Guerra Fría y uno de sus principales socios comerciales. Ambas partes han resaltado sus vínculos como una "asociación estratégica".

La relación bilateral se ha estrechado aún más en los últimos tiempos cuando la isla vive su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de bienes básicos y una espiral inflacionaria, acentuadas por las debilidades estructurales de su producción y las recurrentes fallas de su sistema eléctrico.

Rusia tenía también un Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación con Venezuela que, sin embargo, no ha servido para que Moscú interviniera en favor de Maduro más que para lanzar alguna que otra crítica contra la operación estadounidense.