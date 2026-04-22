Las redes oficiales celebran una ciudad “iluminada”: La Habana recupera por unas horas la luz y unos ómnibus

La Habana/“Hoy a las cuatro de la madrugada me subí a la azotea y me impresionó. Hace rato no veía toda La Habana iluminada sin huecos oscuros por todas partes”, cuenta a este diario un vecino de Nuevo Vedado, desde cuyo edificio se divisa buena parte de la ciudad. La imagen, casi desaparecida de la capital en los últimos meses, resume lo ocurrido este miércoles. Por un breve tramo de la madrugada, La Habana volvió a encenderse casi por completo y, al amanecer, varios ómnibus reaparecieron en las avenidas principales.

El sistema eléctrico nacional logró cubrir la demanda entre las 4:12 y las 5:07 de la mañana, según la nota informativa de la Unión Eléctrica. Fueron 55 minutos sin afectaciones, una tregua dentro de una jornada en la que los apagones siguieron marcando el ritmo del día. La secuencia de partes diarios de la UNE publicados por Cubadebate indica, además, que una ventana así no aparecía desde el pasado 8 de febrero.

El cambio se notó en la calle antes de que amaneciera del todo. “He visto algunos ómnibus hoy en la calle, que hace tiempo no se veían”, dice una habanera que salió temprano de su casa, en el municipio de Cerro. Otra mujer, en una parada de Diez de Octubre, resumió la escena con una mezcla de asombro y sarcasmo: “Hay ómnibus hoy en la calle, qué milagro”.

La imagen del regreso de la luz y de las guaguas coincidió con la campaña que varias cuentas oficialistas impulsaron en redes sociales desde la noche anterior. El ejemplo más visible fue el de la vicecanciller Josefina Vidal, que compartió una publicación con la idea de que “llega un barco de combustible a Cuba y se hace la luz”, en sintonía con un mensaje difundido antes, en portugués, por Mídia Ninja, una red brasileña de comunicación alternativa de perfil activista. Las fotos de una Habana iluminada y los textos sobre el supuesto alivio energético circularon así como prueba de una mejoría visible, al menos por unas horas, en la capital.

“También hay gente en las paradas, que hacía tiempo se veían vacías”. / 14ymedio

Fuera de la pantalla, la percepción era bastante menos grandilocuente. “Parece que les han dado un chupito de combustible”, comentó un pasajero al ver pasar dos guaguas seguidas por una ruta donde en semanas recientes no aparecía ninguna. No solo llamaba la atención la presencia de los vehículos. “También hay gente en las paradas, que hacía tiempo se veían vacías”, añade. Durante los peores días de escasez, muchas de esas esquinas habían quedado casi desiertas.

Desde el fin de semana, la prensa estatal viene presentando como un punto de inflexión la llegada a Cuba del cargamento de petróleo donado por Rusia. El buque ruso Anatoly Kolodkin arribó a Matanzas el 31 de marzo con 100.000 toneladas de crudo, equivalentes a unos 730.000 barriles. Ese combustible fue procesado en la refinería de Cienfuegos porque la de La Habana no funciona y, de acuerdo con la versión oficial, de ese refinado ya se obtienen y distribuyen gasolina, diésel, fueloil y gas licuado.

Las autoridades sostienen que el procesamiento tomó entre 12 y 15 días y que la salida de derivados se realiza de forma escalonada hacia los centros de consumo. Esos productos, insiste el Gobierno, permitirán sostener parte de la generación eléctrica, el transporte y la actividad económica. Según ese relato oficial, el diésel y el fueloil alimentarían las plantas generadoras, mientras la gasolina y otros combustibles ayudarían a mover cargas, pasajeros y servicios.

Granma aseguró el pasado 18 de abril que esos derivados ya se distribuían por todo el país y que empezaban a reducir las afectaciones al servicio eléctrico. La misma nota añadía que el combustible disponible, aunque limitado, serviría también para el transporte y la economía. Esa es, en esencia, la explicación con la que los medios estatales han acompañado estos días la imagen de una capital más iluminada y con más guaguas en circulación. Fuera de La Habana, sin embargo, el panorama dista de ser parecido y en buena parte del país los apagones continúan con la misma frecuencia, mientras el alivio apenas se percibe.

La totalidad de los derivados obtenidos permitiría cubrir “alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes”

Sin embargo, el propio parte de la Unión Eléctrica matiza el alcance de la mejoría. El organismo informó de que el martes hubo afectaciones durante las 24 horas que alcanzaron una máxima de 1.384 megavatios. Para la noche de este 22 de abril, la previsión seguía siendo de un déficit superior a los 1.100 megavatios. La madrugada sin apagón no describió, por tanto, una normalización del sistema, sino una breve tregua en medio de una crisis que sigue lejos de resolverse.

Aun así, el Gobierno ha insistido en presentar la llegada del crudo ruso como un alivio sustancial. De acuerdo con declaraciones oficiales reproducidas por Cubadebate, la totalidad de los derivados obtenidos permitiría cubrir “alrededor de un tercio de la demanda nacional durante un mes”. La frase, repetida con tono optimista por funcionarios, medios estatales y cuentas afines en redes sociales, se ha convertido en uno de los ejes del relato oficial de estos días.

En La Habana, ese discurso encontró este miércoles una traducción concreta, aunque breve, en la vida cotidiana. En una ciudad donde el apagón y la falta de transporte se han vuelto parte del paisaje, bastaron 55 minutos sin déficit y unas cuantas guaguas de vuelta a las avenidas para que muchos creyeran ver, por un momento, que la normalidad había vuelto a la capital.