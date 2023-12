La refinería y las multas, principales fuentes de ingresos de Cienfuegos

El gobierno de Cienfuegos tiene que agradecerle a la refinería de la provincia más de 8.900 millones de pesos en ventas durante el primer semestre de 2023, el 43,8% de todo el dinero generado ese año (unos 20.000 millones). El dato, uno de los muchos que dan la medida del desbalance económico cienfueguero, apareció en el extenso informe de rendición de cuentas que las autoridades provinciales publicaron este miércoles.

En cambio, ni una palabra sobre los 200.000 metros cúbicos mensuales de piedra rajón que la provincia arrancó de sus canteras de El Cuero y Arriete para mandarlos en barco para los 1.460 kilómetros del balastro del Tren Maya, que conectará las principales ciudades turísticas de la península de Yucatán, en México. Se trató de un acuerdo de Estado secreto entre los dos mandatarios, Díaz-Canel y López Obrador, y los fondos llegaron directamente a La Habana.

El documento cubre todo 2022 y el primer semestre de 2023. Decenas de reuniones, cientos de acuerdos y resoluciones, y múltiples debates demuestran, según las autoridades, la seriedad de su trabajo, aun bajo dos grandes desafíos: los apagones y el "incremento de la subversión político-ideológica".

La refinería, sometida a reparaciones que concluyeron el pasado noviembre, también llevó la voz cantante de las ventas en 2022, cuando fue responsable de una cifra todavía mayor: de los 41.207 millones de pesos aportados por Cienfuegos a las arcas del Estado, 24.284 millones –el 58%– los puso la refinería.

Decenas de reuniones, cientos de acuerdos y resoluciones, y múltiples debates demuestran, según las autoridades, la seriedad de su trabajo

Pese al protagonismo de la fábrica, en cuyo puerto recalan petroleros con crudo de Venezuela y México, el gobierno provincial se abstiene de ofrecer otros detalles sobre el tema en su informe. "Sin la refinería" –una expresión que repite el texto para ilustrar lo mal que estaría la provincia si no contara con sus servicios–, el panorama es lamentable: de enero a junio, 27 empresas estatales incumplieron sus planes y entregaron ganancias mínimas.

El resto de los rubros están en la misma situación: en las empresas de la provincia solo hay 34.560 empleados, cobrando un salario medio de 4.600 pesos mensuales. Entre la espada y la pared, los trabajadores hicieron saber a los dirigentes –y así consta en el informe– sus problemas: el déficit de insumos y materias primas, la rotura o falta de mantenimiento de los equipos, la mala calidad del tabaco en los despalillos de la provincia y las restricciones en la venta del azúcar que se fabrica (el gobierno no aprobó la venta del 5% a precio subsidiado de lo producido, como habían pedido las empresas).

En cuanto a los apagones, aseguraron los dirigentes, la salvación volvió a ser la refinería: "No hubo crudo que no reinara de manera eficiente", celebraron. De ahí que la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes sea "la más estable y eficiente del país".

¿La estrategia para salir del agujero de la deuda?: "Cobrar" ya a todas las empresas que les deban dinero

No obstante, Cienfuegos le debía al Estado el pasado junio 712.853 millones de pesos. ¿La estrategia para salir del agujero de la deuda?: "Cobrar" ya a todas las empresas que les deban dinero y pensar en qué "potencialidades" de la provincia se pueden explotar para oxigenar sus ingresos. En ese plan, la Policía es un poderoso aliado: su "eficacia" en el cobro de multas –de un 97,7%, calculan– los ha hecho recuperar más de 1.000 millones de pesos.

Pero la debacle de la provincia no puede expresarse solamente en números. El gobierno provincial admite que ha recibido un aluvión de peticiones, sugerencias y reclamos, aunque no tiene los medios para resolver la situación. Es elocuente por ejemplo, el caso de los consultorios médicos. Unas 18 consultas deben ofrecer sus servicios con "horario extendido" y los pacientes no paran de quejarse de la falta de "permanencia del médico y la enfermera".

En el primer semestre de este año habían muerto 11 niños menores de un año, lo cual elevó la tasa de mortalidad infantil de la provincia a 8,3 por cada 1.000 nacidos vivos. En el otro extremo, se detectó que 9.641 ancianos de la provincia viven solos, las llamadas Casas de Abuelos de varios municipios ya están desbordadas, y faltan sillas de ruedas y camas Fowler para garantizar una vejez llevadera.

La situación de los medicamentos es alarmante: faltan 196, sobre todo en los hospitales –donde más se utilizan– y en las zonas rurales, donde rara vez llega el camión de distribución. La solución: recurrir a la "medicina natural y tradicional", cuyo plan, afirman, se cumple en un 105% en las ciudades y un 143% en los campos.

Las autoridades cierran el informe con un detallado epígrafe sobre las "ilegalidades e indisciplinas sociales", además de su apoyo a la Policía en el "enfrentamiento al delito y la corrupción". El gran problema, aseguran, son los "hechos contra el ganado" y la comercialización ilegal de carne y otros alimentos. En la mira están Palmira y Rodas, dos municipios donde los delincuentes campean por su respeto. Pero no hay que preocuparse, subrayan, pues pronto habrá no solo un "fortalecimiento de la inspección" sino también un aumento en la severidad de las condenas.

