El régimen cubano afirma que su Banco Internacional de Comercio es "legítimo" tras sanción de EE UU

Bruno Rodríguez sostuvo que las medidas de Washington pretenden “cerrar toda válvula” a la economía de la Isla

La Habana/El Gobierno de La Habana afirmó este jueves que el estatal Banco Internacional de Comercio de Cuba (Bicsa) es “absolutamente legítimo” tras las sanciones anunciadas este jueves por Estados Unidos contra esa entidad a la que acusa de prestar servicios al banco iraní Karafarin.

“Como ya es costumbre, el gobierno de EEUU impuso una nueva medida agresiva contra Cuba, en este caso contra el Bicsa, un banco absolutamente legítimo y cuyas transacciones en Cuba y en el mundo son también absolutamente legítimas”, sostuvo el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

En su mensaje, Rodríguez afirmó que esa nueva medida de Washington “es una demostración del empeño criminal de aplicar al máximo el castigo colectivo contra el pueblo de Cuba”. Además sostuvo que se trata de “cerrar toda válvula” a la economía cubana.

Este jueves, al anunciar a medida contra el Bicsa, el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, acusó a Cuba de “operar como una plataforma para actores maliciosos y grupos terroristas –incluida la República Islámica de Irán, el principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo– con el fin de atacar a Estados Unidos”.

“El presidente Trump fue absolutamente claro”, dijo Rubio sobre lo que denominó “fuerzas extrahemisféricas” que pretenden esparcir influencias “antiamericanas” en la región.

Marco Rubio acusó a Cuba de “operar como una plataforma para actores maliciosos y grupos terroristas"

En su comunicado, Rubio explicó que esta medida llega para actuar en concierto con otras de las acciones que el Departamento del Tesoro mantiene contra actores financieros iraníes.

Washington aplica un embargo económico, comercial y financiero a Cuba que se ha recrudecido desde el pasado enero con un bloqueo petrolero al que se han sumado una serie de sanciones de “máxima presión” con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la Isla.

El pasado 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que amplió el marco de sanciones contra Cuba e introdujo medidas secundarias dirigidas a empresas extranjeras que mantengan operaciones en sectores considerados estratégicos por La Habana, entre ellos energía, minería, defensa, seguridad y servicios financieros.

Desde entonces se han sucedido una decena de rondas con sanciones que primeramente alcanzaron al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, Gaesa, que según expertos independientes controla más del 40% del PIB de Cuba, con un amplio portafolio que va desde los hoteles a las telecomunicaciones, la venta de combustible, y las aduanas, entre otros apartados.

En los últimos meses las sanciones de Washington también han incluido a entidades financieras vinculadas a Gaesa como Rafin y el Banco Financiero Internacional, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel y familiares del ex presidente Raúl Castro.

La economía cubana está marcada por una profunda crisis por motivos internos y externos, que acumula entre 2020 y 2025 una contracción de más del 15% de su Producto Interior Bruto, según cifras oficiales, lo que ha diezmado el poder adquisitivo nacional, además de generalizar los cortes eléctricos, la escasez de alimentos, medicinas y combustible, y disparar la inflación.