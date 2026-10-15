EE UU sanciona por sus vínculos con Irán al banco cubano que protagonizó el ‘deshielo’ con Obama

La Ofac dio plazo hasta el 14 de noviembre para que los bancos extranjeros cierren sus operaciones con Bicsa.

El Bicsa, que en 2015 estableció una histórica relación financiera con una entidad de Florida, prestaba servicios al iraní Karafarin desde al menos 2022, según Washington

La Habana/El Banco Internacional de Comercio S.A. (Bicsa), que hace 11 años se convirtió en símbolo del acercamiento financiero entre Cuba y Estados Unidos, ha terminado en la lista negra de Washington por sus vínculos con Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este jueves nuevas sanciones contra la entidad estatal cubana, a la que acusa de prestar servicios desde al menos 2022 al banco iraní Karafarin, sancionado por el Departamento del Tesoro desde el año 2020.

La decisión supone un nuevo golpe para las operaciones financieras internacionales de La Habana, en un momento en que la Isla afronta graves dificultades para obtener divisas, pagar importaciones y mantener sus relaciones comerciales. El Departamento del Tesoro confirmó que la medida forma parte de la denominada Operación Economic Outcast, destinada a desmantelar las redes bancarias utilizadas por Teherán para eludir las sanciones internacionales. La decisión se produce apenas seis semanas después de que Washington incluyera también en su lista negra al Banco Exterior de Cuba.

Rubio acusó al régimen cubano de permitir que la Isla funcione como plataforma para actores extranjeros hostiles a Estados Unidos, entre ellos Irán. El secretario de Estado aseguró que la Administración de Donald Trump continuará identificando y desarticulando las conexiones financieras y de seguridad entre ambos países.

Bicsa había sido fundado en 1993, fundamentalmente para gestionar transacciones internacionales

La historia tiene una ironía difícil de pasar por alto. El 21 de julio de 2015, apenas un día después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, Bicsa firmó un acuerdo de corresponsalía con Stonegate Bank, una institución de Florida. Era el primer convenio de esa naturaleza entre bancos de ambos países desde la imposición del embargo estadounidense.

El acuerdo fue presentado entonces como un paso histórico hacia la normalización económica impulsada por Barack Obama y Raúl Castro. David Seleski, presidente de Stonegate, celebró la posibilidad de facilitar las transferencias entre los dos países y favorecer las operaciones comerciales autorizadas.

Bicsa había sido fundado en 1993, fundamentalmente para gestionar transacciones internacionales. Según el comunicado difundido por Stonegate en julio de 2015, la institución cubana mantenía entonces más de 600 relaciones de corresponsalía en todo el mundo y era auditada anualmente por la firma Ernst & Young.

Washington advirtió de que los bancos extranjeros que mantengan determinadas operaciones con Bicsa también se exponen a sanciones

La nueva sanción implica el bloqueo de los activos de Bicsa que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas sujetas a su jurisdicción. También prohíbe las operaciones no autorizadas con la entidad y extiende las restricciones a las empresas en las que las personas sancionadas posean, individualmente o en conjunto, al menos el 50% de participación.

Pero las consecuencias pueden ir más allá de las fronteras estadounidenses. Washington advirtió de que los bancos extranjeros que mantengan determinadas operaciones con Bicsa también se exponen a sanciones, una amenaza especialmente significativa para una institución dedicada al comercio internacional. El pasado 29 de septiembre, Washington ya había endurecido las restricciones a las operaciones bancarias con Cuba, incluyendo las cuentas de emprendedores cubanos en Estados Unidos y determinadas transferencias financieras con terceros países.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) estableció el 14 de noviembre de 2026 como fecha límite de un período durante el cual no pretende sancionar a entidades extranjeras por las operaciones ordinarias y necesarias para cerrar sus relaciones con Bicsa. La disposición no constituye una autorización general para continuar negociando con el banco cubano, sino una oportunidad limitada para desvincularse de él.