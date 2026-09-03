Sancionados por Estados Unidos otro nieto de Raúl Castro y el Banco Exterior de Cuba

También ponen en la lista negra a dos entidades estatales relacionadas con el níquel y el cobalto y otras dos vinculadas a Cupet

Madrid/El Departamento de Estado estadounidense ha emitido este jueves nuevas sanciones al régimen cubano, al amparo de la orden dada por el presidente, Donald Trump, el pasado mayo. Desde ahora, figuran también en la lista negra el Banco Exterior de Cuba y otro nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis. Su hermano Raúl Alejandro Castro Calis y el padre de ambos, Alejandro Castro Espín, ya fueron sancionados en junio.

Este nieto de Raúl Castro, indica EE UU, es designado precisamente “por ser familiar adulto de Alejandro Castro Espín”.

Además, EE UU sanciona también a varias estatales, dos relacionadas con el negocio minero del níquel y el cobalto –la Empresa de Servicios Comandante René Ramos Latour (Nicarotec) y la Empresa Importadora y Abastecedora del Níquel (Cexni)– y dos con Unión Cuba Petróleo (Cupet), también ya en la lista negra desde hace meses: la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo (Abapet) y Comercial Cupet S.A.

Estas entidades, prosigue, “explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”

“Designo a cinco entidades y a un individuo cuyas actividades sustentan los sectores de servicios financieros, metales, minería y energía del régimen, y que forman parte de redes que promueven las amenazas del régimen a la seguridad nacional de Estados Unidos”, expresa en el comunicado oficial el secretario de Estado, Marco Rubio. Estas entidades, prosigue, “explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen”.

Al igual que en el resto de sanciones desde mayo, emitidas desde la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo, esta lista implica no solamente el bloqueo de los bienes de los sancionados en territorio estadounidense o en posesión de estadounidenses, sino la prohibición de cualquier transacción con estas entidades por parte de estadounidenses o de personas que residan o transiten por EE UU. La excepción sigue siendo que tengan una licencia de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro.

“El régimen comunista cubano sigue representando una profunda y multifacética amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad de nuestro hemisferio”, esgrime Rubio en el comunicado, a modo de justificación como en ocasiones anteriores. “Mientras el pueblo cubano sufre, la familia Castro y sus compinches en el represivo Ministerio del Interior de Cuba perpetúan su control absoluto sobre la economía de la Isla, acaparando recursos en beneficio de un pequeño grupo de élites del régimen”.

Las nuevas sanciones, concluye, “reflejan la visión inquebrantable del presidente Trump de una Cuba libre, una en la que se desmantelen las redes financieras ilícitas del régimen, los aparatos represivos y las arraigadas estructuras de poder de la era castrista, y en la que el pueblo cubano, y no sus opresores, herede el futuro de la nación”.