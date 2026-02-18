El régimen cubano exhibe la entrega de ayuda humanitaria mexicana

Madrid/Conscientes de que los ojos están puestos en las toneladas de ayuda humanitaria que se han empezado a recibir en Cuba, las autoridades difundieron este martes imágenes de la entrega de algunos de los envíos. El protagonismo principal lo acaparó el cargamento mexicano, compuesto por alimentos y productos de aseo fundamentalmente y que desde La Habana salieron para su reparto en la capital, Artemisa, Isla de la Juventud y Mayabeque.

A esta última fueron a parar 43 toneladas, cuya distribución tuvo su propio espacio en el Noticiero Estelar. José Antonio Castellano, director de la empresa Empa de Mayabeque, explicó que los productos se reparten preferentemente en los grupos de personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y niños hasta los 13 años y se componen de arroz, sardinas, galletas y latas de durazno. En las imágenes se pudo ver a los beneficiarios recogiendo la exigua ración, ante la que, en todo caso, se mostraron agradecidos, incluyendo el mensaje al Gobierno mexicano enviado por una mujer con su hijo en brazos.

En el centro de distribución de La Habana explicaron cómo se hace la distribución hacia las bodegas seleccionadas, teniendo en cuenta las limitaciones de combustible. El director de Comercio de Plaza de la Revolución afirmó que se coordinan a través de grupos de Telegram para avisar a los receptores de que vayan a recogerlo o se les hace llegar si sus circunstancias personales son problemáticas.

En el reporte se dijo que hay distribución también en el oriente del país de productos llegados a través del programa mundial de alimentos, lo que hace suponer que en esa zona se deberá esperar para recibir la ayuda mexicana, que no se detiene. Este martes, la presidenta, Claudia Sheinbaum, afirmó que se está preparado el segundo envío procedente de su país hacia la Isla, no solo con alimentos.

Distribución de la comida en Mayabeque. / Canal Caribe

“Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria de alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el Gobierno cubano que necesita a su pueblo”, dijo en su conferencia de prensa diaria desde Ciudad de México. La mandataria, no obstante, tuvo que precisar que no hay combustible por el momento, aunque “tiene que quedar muy claro” que su Administración “no está de acuerdo con la imposición estadounidense de aranceles” a los países que entregan petróleo a Cuba.

“Protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano”, sostuvo. La carga que se está ahora distribuyendo forma parte del envío de unas 814 toneladas que llegó en dos buques de la Armada el pasado jueves a La Habana, pero el país sigue preparando al menos 1.500 toneladas de leche en polvo y frijoles pendientes en almacenes, además de lo que está recogiendo Morena, el partido del Gobierno.

El de Chile es otro de los Gobiernos que se ha mostrado activo en este sentido, a pesar de las discrepancias del actual mandatario, Gabriel Boric, con la cúpula cubana y del profundo abismo que hay con el presidente electo, José Antonio Kast, que rechaza la ayuda valorada en un millón de dólares que el fondo humanitario del país prevé entregar a Cuba a través de Unicef.

Boric dio un paso más este martes con el envío de una carta al papa León XIV en la que pide al Vaticano que intervenga para mediar en la crisis humanitaria. La Secretaría General de la Presidencia explicó en un comunicado que en la misiva “se expresó la inquietud de Chile por las condiciones de vida de la población y se señaló que la situación que enfrenta actualmente Cuba ha adquirido una dimensión humanitaria preocupante, impactando directamente en el abastecimiento de alimentos, en la operación de hospitales, en el transporte público y en el suministro eléctrico”.

En la carta, entregada el pasado viernes al nuncio apostólico en Chile, Boric dijo que “sin desconocer las diferencias ideológicas, el bienestar humanitario debe situarse por sobre los conflictos entre Estados” y agregó que “cualquier salida sostenible requerirá avances en materia de democracia y de derechos humanos”.

“Se transmitió la relevancia de avanzar en el respeto de las libertades fundamentales, incluyendo la situación de personas detenidas por motivos políticos”, dijo la secretaría, una demanda que había realizado José Antonio Kast

“Se transmitió la relevancia de avanzar en el respeto de las libertades fundamentales, incluyendo la situación de personas detenidas por motivos políticos”, dijo la secretaría, una demanda que había realizado José Antonio Kast el lunes como condición para la entrega de ayuda humanitaria.

Otro respaldo llegó ayer desde la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que reclamó fondos internacionales para asegurar la continuidad del sistema educativo.

“Instamos a los socios internacionales a movilizar financiamiento flexible, rápido y sostenido para asegurar que cada niño, niña y adolescente en Cuba pueda seguir aprendiendo de manera segura hoy y los meses por venir,” dijo la directora de la oficina regional de la Unesco en La Habana, Anne Lemaistre.

La diplomática aseguró que la Unesco trabaja en conjunto con el Ministerio de Educación para definir todas las necesidades en la esfera educativa y afrontar la “situación compleja derivada de restricciones externas que impiden la importación de combustible”.