El régimen cubano reprocha al Gobierno sueco su encuentro “vergonzoso” con José Daniel Ferrer

En su gira por Europa, el líder opositor ha estado en Bruselas y en Varsovia, donde ha sido recibido por un alto cargo del Gobierno polaco

Madrid/La Embajada de Cuba en Estocolmo ha publicado un comunicado en el que rechaza formalmente la reunión mantenida entre Dag Hartelius, secretario de Estado del Ministerio de Exteriores sueco, y el opositor José Daniel Ferrer, que está de gira por Europa desde el pasado 2 de mayo. El líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), la principal organización opositora dentro de la Isla, fue recibido el pasado viernes por dos altos cargos de Polonia, Radosław Sikorski, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, y Marcin Przydacz, secretario de Estado en la Cancillería del presidente, Karol Nawrocki.

En el texto, la sede diplomática tilda de “vergonzoso” el encuentro del diplomático con el que califican de “individuo con reconocido historial de conductas violentas y delictivas, que ha admitido públicamente recibir financiamiento de organizaciones con base en EE UU, financiadas a su vez por el Gobierno norteamericano, para sus fechorías”.

La nota rechaza que, en medio del recrudecimiento de las sanciones de Washington hacia Cuba y con una “retórica belicista” que incluye una intervención armada “que Ferrer apoya”, haya representantes del Gobierno sueco que se presten a “semejante circo”.

Las críticas alcanzan a otros diputados suecos que se vieron con el opositor cubano, concretamente con un parlamentario cuya “catadura moral” es “peor aún” que la del invitado. Aunque la nota no da su nombre, los datos que aporta son suficientes para reconocer al político Mattias Karlsson, del partido populista de derechas Demócratas de Suecia, y vinculado al ex presidente Jair Bolsonaro, ya que es él sobre quien “pesan acusaciones del uso de fondos públicos suecos para financiar organizaciones ‘no gubernamentales’“ del ex mandatario brasileño.

La nota rechaza que, en medio del recrudecimiento de las sanciones de Washington hacia Cuba y con una “retórica belicista” que incluye una intervención armada “que Ferrer apoya”, haya representantes del Gobierno sueco que se presten a “semejante circo”

La polémica sobre este presunto desvío de fondos públicos es conocida en Suecia, aunque el diputado no está imputado hasta la fecha y ha defendido que su cooperación con el bolsonarismo está enmarcada en una “legítima guerra cultural”.

“Semejantes personajes, expertos en doble moral, son los que hoy se arrogan el derecho de acusar a Cuba. No puede causar más que repugnancia, indignación y desprecio el espectáculo presentado para hablar de Cuba con quien, además, pide el recrudecimiento del bloqueo y una intervención militar contra el pueblo al que dice defender”, resalta la nota, que aprovecha para lamentar las sanciones estadounidenses.

“La Embajada de Cuba reconoce, asimismo, la dignidad, el valor y el compromiso de quienes no se prestaron a un intento de manipulación de la verdad que no admite otro calificativo que bochornoso”, remata la nota, fechada este lunes en Estocolmo.

Ferrer, que este martes ha llegado a Lituania, había publicado horas antes un mensaje de despedida de Suecia, donde estuvo dos días durante los cuales se reunió, entre otros, con Markus Wiechel, presidente de la Delegación de Suecia en la Unión Europea y Diputado de los Demócratas de Suecia, con Yusuf Aydin, del Partido Democratacristiano, y Dag Hartelius. Este último, el que ha motivado la queja de La Habana, pertenece al Partido Moderado (centro derecha), que gobierna en Suecia desde 2022 –habrá elecciones este septiembre– con apoyo de los democristianos y los demócratas. Su jefe, el ministro de Relaciones Exteriores, es Tobias Billstrom.

El opositor cubano contó que en esos encuentros había hablado a los parlamentarios suecos de “la tragedia que vive Cuba, de los prisioneros políticos, del Acuerdo de Liberación y de otros temas importantes de nuestra realidad”. Además, se reunió con medio centenar de cubanos que viven en el país nórdico.

Ferrer aterrizó en Madrid el pasado 2 de mayo para estar un mes en Europa, en una gira europea impulsada por Prisoners Defenders y su presidente, Javier Larrondo. Desde allí viajó a Bruselas, donde presentó el plan de la oposición cubana ante la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y, después, a Polonia. La segunda quincena estará en España, desde donde regresará a EE UU.