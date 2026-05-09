El régimen cubano tacha de "fábula" el "supuesto" ofrecimiento de EE UU de 100 millones en ayuda

“Hace falta gran cinismo para pronunciar, sin vergüenza, una declaración de supuesta ayuda de modo tan mendaz”, afirmó Rodríguez Parrilla.

Cáritas ha repartido el 82% del donativo estadounidense entre los afectados por el huracán Melissa en la Isla

La Habana/El Gobierno de Cuba calificó este viernes de “fábula” una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre un ofrecimiento de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de Washington a la Isla.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, escribió al respecto en las redes sociales que Rubio, “consciente de que necesita de la mentira para justificar su criminal atropello contra el pueblo cubano, fabrica la fábula de un supuesto ofrecimiento de ayuda valorado en 100 o más millones de dólares, pretendiendo engañar al pueblo de Cuba y a los propios estadounidenses”.

“¿Dónde están, a qué los dedicaría?”, cuestiona el jefe de la diplomacia de la Isla y señala que “lo que sí conoce muy bien el político anticubano, como conoce mucha gente, porque es información pública, son las cifras en miles de millones de dólares que cuesta a Cuba la guerra económica de EE UU”.

El canciller ya había tachado de “cínicas, hipócritas y mendaces” declaraciones anteriores del secretario de Estado

Añade que Rubio “conoce también el daño humano despiadado de esa guerra, las limitaciones en ingresos, tecnología, alimentos, combustible y medicinas que provoca”.

“Hace falta gran cinismo para pronunciar, sin vergüenza, una declaración de supuesta ayuda de modo tan mendaz”, afirmó.

El canciller ya había tachado de “cínicas, hipócritas y mendaces” declaraciones anteriores del secretario de Estado según las cuales Washington estaría dispuesto a dar más ayuda humanitaria a la Isla.

Asimismo afirmó que “la agresión de EE UU contra Cuba es un castigo colectivo de naturaleza genocida que condena a la nación entera y la utiliza como rehén con fines de dominación”.

Rubio declaró este viernes, en una rueda de prensa durante su visita a Roma, que en la audiencia de la víspera con el papa León XIV le comunicó que EE UU proporcionó “seis millones de dólares en ayuda humanitaria, distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia católica”.

Rubio: “Hasta ahora no han aceptado distribuirla para ayudar al pueblo de Cuba. Pensamos en ayuda para el huracán, pero es el régimen el que no lo acepta”

“Estamos dispuestos a hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen 100 millones de dólares en ayuda humanitaria”, añadió, pero dijo que “hasta ahora no han aceptado distribuirla para ayudar al pueblo de Cuba. Pensamos en ayuda para el huracán, pero es el régimen el que no lo acepta”.

Desde enero pasado, EE UU presiona al Gobierno de la Isla para que introduzca reformas económicas y políticas. Como parte de esa escalada impuso un bloqueo petrolero que ha agudizado notablemente la crisis estructural que ya arrastraba el país.

La presión se intensificó en la última semana con la advertencia de Washington de que no tolerará bases militares o de inteligencia de “adversarios” (China) en la Isla, mientras La Habana denuncia estos argumentos como “pretextos falaces” para tratar de justificar una posible intervención.

Por su parte, Cáritas Cuba informó este viernes que ha entregado ya el 82% de los donativos correspondientes a la ayuda de tres millones de dólares del Gobierno de EE UU para los damnificados por el huracán Melissa en el oriente del país.

En total, esta ayuda va a beneficiar a 8.800 familias de las provincias Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y la ciudad de Bayamo

La ONG explicó en un comunicado que el 18% restante del donativo está previsto que se reparta a lo largo de mayo. A continuación comenzará la distribución de la segunda ayuda anunciada por Washington, por un valor total de seis millones de dólares.

En total, esta ayuda va a beneficiar a 8.800 familias de las provincias Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y la ciudad de Bayamo, en la provincia Granma, afectadas por el paso del huracán el pasado 29 de octubre, detalló Cáritas.

Las donaciones estadounidenses, canalizadas por Catholic Relief Services (CRS), comenzaron a llegar a la zona afectada a mediados de enero pasado por vía aérea y marítima, y de su distribución se encarga una red que incluye a voluntarios, los equipos parroquiales, diocesanos y órdenes religiosas locales.

Los donativos incluyen arroz, frijoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas

Según explica la organización, los beneficiarios son las “madres solteras con hijos pequeños, los adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida o nula”. Los donativos incluyen arroz, frijoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

El huracán Melissa cruzó la zona este de la Isla con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

De acuerdo a las evaluaciones del Gobierno cubano, su impacto no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales a más de 116.000 viviendas, también 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.