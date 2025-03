El regreso de la aplicación Ticket para combustible crea alarma en las gasolineras de La Habana

La Habana/La implementación de la polémica aplicación Ticket para la compra de combustible, este jueves en La Habana, ha sido acogida con honda preocupación. Quienes conocen la herramienta, activada por primera vez a finales de 2022 para intentar combatir a coleros y revendedores, lo tienen claro: no funcionó antes y no va a funcionar ahora.

Este miércoles, a horas de que entre en vigor, primero en la gasolinera El Tángana, de El Vedado, y en la de 5ta y 112, en Playa, el panorama es desalentador. Según comprobó 14ymedio, los Cupet de la capital tienen suficiente gasolina, pero no pueden despacharla. Para el mediodía, ni en El Tángana, ni en 25 y G, ni en 17 y L, todos ellos en El Vedado, había corriente. En este último, cerca de las tres de la tarde, informaba, resignado, el último de la larga fila de vehículos: “La corriente se fue desde las 9:00 am, debe estar al llegar”. En realidad, los turnos no se reanudaron hasta las seis de la tarde.

A preguntas de este diario por el nuevo sistema, un chofer que esperaba en El Tángana decía: “Sí, ahora va a ser por la app Ticket, ¿pero qué más da, si hay apagón?”.

Muestra de esta desconfianza ha sido también una imagen que se ha repetido estos días, desde que la prensa local anunció la medida, el pasado 7 de marzo: gente cargando con recipientes vacíos, metiéndolos en la parte trasera de sus vehículos, yendo y viniendo. “¿Qué es lo que pasa? ¿Salen a buscar combustible porque se va a perder?”, preguntaba el lunes un anciano de Luyanó sentado a la puerta de su casa al ver pasar a vecinos suyos en esa labor. “Seguramente, mi hermano”.

Sin embargo, por lo menos tres petroleros cargados con 1,8 millones de barriles de crudo y diésel han llegado en las últimas semanas a Cuba, sin que se sepa lo que está pasando con ese combustible.

Tal y como contaban algunos de ellos, intentan aprovechar antes de que la nueva app se extienda por los 44 servicentros de la capital. Ello ocurrirá “gradualmente”, informaron las autoridades, que no dieron más detalles de cuáles establecimientos serán los siguientes.

El proceso para descargar la aplicación, desarrollada por Xetid (Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa), no tiene nada de extraordinario –a través de la página web de Ticket, de su canal de Telegram o en la tienda cubana de apps Apklis–, pero el precio tiene desconcertados a los cubanos, acostumbrados a que los servicios públicos corran a cargo del Estado. El sistema ofrece tres “planes de suscripción” –de 14 días, por 12 pesos; de 28 días, por 20, y de tres meses, por 50–, que se pueden pagar por EnZona o Transfermóvil.

Una vez descargada la app y solicitado el turno en una gasolinera determinada –no se puede en varias a la vez–, el usuario pasa a una “sala de espera”, lo que llaman “cola virtual”, hasta que le llegue su turno. Cuando eso ocurra, tendrá 24 horas para comprar el combustible. ¿Cómo saber dónde hay combustible y para qué servicentro pedir turno? A través de otra aplicación, ServiCupet Pro.

Nada asegura, sin embargo, una espera corta: la suscripción puede vencer antes de que llegue el turno, lo que obliga a renovarla y volver a pagar. Es una de las principales quejas de Luis, que, ante el recrudecimiento de la crisis, lleva varias semanas trabajando solamente para clientes que pagan en dólares, con los que a su vez puede comprar gasolina en los servicentros de pago en divisa, con menos cola y mejor abastecidos. “Ya perdí la esperanza de echar algo en el tanque en pesos cubanos y mucho menos ahora, con Ticket”.

Él es uno de los que se descargó la app cuando la implantaron, hace años, con el principal objetivo de evitar las sempiternas colas y la corrupción asociada a ellas, y que pronto encontró numerosos contratiempos. “Enseguida se acaban los turnos cuando abren y te mandan para la sala de espera. Llegué a estar más de seis meses esperando, en mi caso para comprar aceite en una tienda, hasta que me cansé y me salí”.

Por otra parte, la plataforma es “muy sensible a la mala cobertura”, señala Luis. Por supuesto, tampoco funciona cuando se va la corriente, como sucedió este miércoles durante horas y horas.

Frente a ello, explica, servían muy bien los grupos de Telegram que hasta ahora coordinaban los turnos en los servicentros de La Habana. “Se pueden seguir mejor, porque con un buchito de internet carga los mensajes”. Los encargados de esos grupos han llevado con notable eficiencia –y en algunos casos mano dura– su tarea. Fue el caso de Esther Lilian Pérez Trujillo, en las gasolineras de Guanabacoa, o de Pedro Garcés, en El Vedado.

Así se despedía este último de su labor al frente del grupo de Telegram de El Tángana: “Aprovecho la interrupción eléctrica no programada para agradecer el acompañamiento que siempre tuvimos de la administración y los trabajadores del servicentro Tángana, que nos posibilitaron darle un servicio lo más cercano posible a lo que ustedes merecen”. Después de indicar que a las 11 pm de este miércoles concluía su labor en ese Cupet, informaba de que el grupo serviría a partir de ahora para organizar los turnos en 17 y L, “hasta tanto se decida que este pase a la pasarela Ticket”.

Los clientes, por lo que menciona Luis, extrañarán a esos eficientes empleados: “En Telegram por lo menos tenemos a gente real dando la cara y organizando la cola, pero en Ticket no hay nadie que responda por nada”.

Ni siquiera Humberto López, vocero estelar del régimen, ocultaba las dudas que genera el nuevo sistema en su intervención, este martes, en la televisión nacional, para detallar los pormenores de Ticket. “Hay que pensar también en la cuestión de la energía eléctrica”, decía el locutor en un momento de la entrevista a Juan Sera Blázquez, vicepresidente comercial de la corporación Cimex –una de las ramas del conglomerado militar Gaesa y de la que dependen los servicentros–, y a Junior Pino, informático de Xetid, desarrollador del software. “Yo creo que hoy vamos a tener más preguntas por responder que incluso respuestas”, apostilló.

Algo que destacaron los funcionarios es que los Joven Club darán “capacitación” a cualquier persona que lo requiera. Lo que no mencionaron es que este servicio tampoco será gratis. Tribuna de La Habana desglosaba un costo total de 150 pesos de esta manera: “Instalación de APK EnZona – 25.00 CUP. Instalación de APK Ticket – 25.00 CUP. Asistencia Técnica – 50.00 CUP. Desarrollo e implementación de las APK – 50.00 CUP”.

Por lo demás, la razón que esgrime el oficialismo para reactivar Ticket en las gasolineras son las “irregularidades” que se dan en la comercialización de gasolina, en un contexto, que no ocultan, de grave escasez (“un momento muy complicado”, lo llamó Humberto López)

La solución, advirtió López, no se detendrá en la app, sino en una respuesta legal “contundente”. Al respecto, junto a la vicefiscal provincial de La Habana, Yaimara Angulo González, advertía de que cualquiera que “atente” contra el reparto equitativo de “los pocos recursos del país” – “estamos hablando de algo que no hay, que no hay, que hay que repartirlo de forma muy organizada”, reiteraba el vocero– puede enfrentar prisión provisional y condenas de entre seis meses y dos años de cárcel, por delitos de “especulación y acaparamiento”, previstos en el Código Penal.

En ningún momento, sin embargo, han recordado las autoridades que Ticket se fue abandonando calladamente después de implantarse por primera vez. Entonces, incluso uno de sus creadores lanzó duras críticas. En una publicación en redes, Jesús Daniel Saura Díaz, explicaba en aquellos días que la plataforma fue concebida para obtener entrada de manera fácil en algún lugar, ya fuera un restaurante, una obra de teatro, una oficina de trámites o un negocio, pero que se desvirtuó.

“No fue creado con el fin de convertirse en la nueva libreta de abastecimiento digital, ni en racionalizar los recursos, ni vender combos, ni mucho menos para vender dólares o combustible, ¿en qué cabeza cabe?”, arremetía el informático.

Tampoco sirvió para disminuir las “ilegalidades”, que han seguido sucediéndose.

Lejos de que sirva para contrarrestar la corrupción, Jesús, el chofer, vaticina que Ticket solo servirá “para subir el precio del combustible en el mercado negro”. ¿Por qué eliminan el sistema de organización de los grupos de Telegram, si funcionaban bien, y reimplantan Ticket, que ya funcionó mal una vez? El chofer asevera: “No lo sé, pero es la prueba de lo desconectados que están de la realidad allá arriba, porque nadie está de acuerdo con ese mecanismo”.