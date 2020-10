Una empleada de Western Union desmiente a Fincimex: "No nos han mandado a cerrar"

Fincimex informó en un ambiguo comunicado que cerrarán las 407 oficinas en las que Western Union da servicio en Cuba, después de las nuevas disposiciones de EE UU, que anunció el pasado viernes la prohibición del envío de remesas a través de empresas vinculadas a militares.

En una llamada de este diario a una de las oficinas de Western Union en La Habana la empleada declaró: "oficialmente a nosotros no nos han dicho nada de cerrar, lo que tenemos entendido es que podemos seguir funcionando sin problemas hasta el 27 de noviembre". "Yo no me guío por Facebook si no por orientaciones oficiales y aquí no nos han mandado a cerrar", agregó.

En el texto publicado la tarde de este martes, Fincimex refiere que su inclusión en la lista de entidades restringidas del Departamento de Estado de EE UU el pasado mes de junio y las modificaciones anunciadas por el Departamento del Tesoro a las regulaciones para el control de activos cubanos del 23 de octubre "impedirán las remesas a Cuba a través de compañías estadounidenses con licencias generales, con lo cual perjudican directamente al pueblo cubano y a sus familias en EE UU".

El hacerlo en medio de una pandemia recalca el cinismo, el desprecio por el pueblo cubano y el oportunismo del gobierno estadounidense

"El hacerlo en medio de una pandemia recalca el cinismo, el desprecio por el pueblo cubano y el oportunismo del gobierno estadounidense", apuntan.

La empresa, subsidiaria del Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), controlado por el poderoso general de brigada Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, exyerno de Raúl Castro y sancionado el 30 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), destaca que ha garantizado "desde la profesionalidad y el respeto" las relaciones comerciales con compañías estadounidenses para la gestión de remesas a Cuba desde hace más de 20 años. "No consta en su historia un centavo perdido y sí, en cambio, un constante desarrollo de sus prestaciones, a pesar de las presiones y agresiones a los canales bancarios", dice.

Y continúa: "Entre las contrapartes norteamericanas se encuentra Western Union, entidad cuyos 407 puntos de pago distribuidos en todo el país cerrarán a causa de estas brutales disposiciones".

Estas medidas, asegura, "además bloquean las negociaciones que a solicitud de Fincimex se desarrollaban desde hace meses para lanzar el servicio de remesas a cuentas bancarias en MLC".

________________________